Críticas a Borrell por su indumentaria en una visita oficial a Níger

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha vuelto a ser el protagonista de una polémica en Twitter. Esta vez, no por sus declaraciones, sino por su indumentaria.

Borrell, que se encontraba en Níger de visita oficial, ha compartido en su perfil de la red social una fotografía en la que aparece reunido junto al ministro del Interior del país africano. En la instantánea, bajo un texto en el que ha resumido su reunión, aparecen ambos políticos, el africano en traje, y el español con un polo y un chaleco "a lo coronel tapioca", tal y como lo ha definido algún usuario.

"Me he reunido con el Ministro del Interior de #Níger, Mohamed Bazoum, con el que he abordado los principales desafíos de la región: #seguridad, #migración y #demografía. Hay que destacar los logros de nuestra cooperación en materia de seguridad. @policia @guardiacivil", ha compartido en su perfil de Twitter.

LAS BURLAS

Los internaturas no han perdido la ocasión de hacer burla de su indumentaria.

Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, reunido con el ministro del Interior del Níger, Mohamed Bazoum. Imagino que le habrá exigido que le llamara bwana, para no perder las buenas costumbres. Diplomacia made in Spain. pic.twitter.com/A4wvLghh2L — Manuel García (@Candeliano) 13 de junio de 2019