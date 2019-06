Casado: "Si Sánchez quiere nuevas elecciones, a nosotros no nos da miedo, pero es una irresponsablidad"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que no arroje sobre otros la creciente presión que rodea el proceso de investidura. "Él es el responsable de que se invista presidente del Gobierno. Que no derive esa responsabilidad a quienes no nos ha encargado el Rey esa investidura", ha dicho esta domingo.

A su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo, que se celebra en Bruselas al tiempo que se reune el Consejo Europeo extraordinario, Pablo Casado ha denunciado la falta de ofertas de Sánchez y la ha contrastado con reiterados ofrecimientos por su parte: "Todavía no le he escuchado a Pedro Sánchez decir qué plan de legislatura quiere para España", ha dicho, para recordar después: "Ya no puedo ofrecer más pactos de Estado", aludiendo a acuerdos en materia presupuestaria, sobre Catalunya, Navarra, la violencia de género, infraestructuras y cuestiones europeas.

"Le hemos ofrecido establidad en la legislatura, pero no puede pretender que el líder de la oposición le facilite la investidura, porque somos la alternativa al PSOE", ha añadido el líder de los populares.

A Casado no parece preocuparle la posiblidad de una repetición de las elecciones generales: "Si Pedro Sánchez quiere unas nuevas elecciones, a nosotros no nos da miedo, pero es una irresponsabilidad", ha dicho en Bruselas, antes de arrojar sobre su rival socialista la carga de la responsabilidad de la situación de bloqueo que vive el proceso de investigura: "Mientras pide que se abstengan los partidos constitucionalistas, pacta con Bildu en Navarra". Y ha repetido: "Sánchez no reniega de Bildu ni en TVE ni en Navarra. En el fondo, lo que quiere es consolidar sus pactos de la moción de censura".

"Que diga qué quiere para España y a lo mejor algún partido decide abstenerse -ha concluido Casado a las puertas de la reunión del PPE. Pero no podemos ser nosotros, porque somos la alternativa al PSOE".