Casado no ve creíble que Sánchez se envuelva en la bandera de España

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, no considera creíble que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ahora se "envuelva en la bandera de España", abriéndose a la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña. A su entender, hay que pasar del "mitin a la acción" en esta comunidad aplicando ya una serie de medidas con carácter inmediato como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Acción Exterior o la Ley de Estabilidad Financiera, informa Europa Press.

"Es de tal gravedad que creo que el PSOE tiene que pasar del mitin a la acción y tomar sin más demora medidas en el próximo Consejo de Ministros del viernes", ha manifestado Casado en el III Congreso bienal Iberoamericano que se celebra esta semana en Madrid.

Tras asegurar que no hay que "demonizar ni sacralizar" el 155, ha defendido aplicar antes una serie de normas en Cataluña porque ese precepto requiere una serie de pasos previos. En cualquier caso, ha dicho que no es creíble la actitud de Sánchez. "No parece lógico que alguien que debe el cargo a los independentistas vaya a poner orden a los independentistas", ha proclamado.

Lona en Génova 13

El Partido Popular ha desplegado este martes una lona gigante de color blanco en la fachada de su sede central de Madrid con el mensaje 'Ellos o nosotros' coincidiendo con la precampaña electoral para las generales del 10 de noviembre. "Con esta pregunta, el PP inicia durante esta semana una serie de reflexiones que dan respuesta al desbloqueo de la situación de nuestro país", señala el partido en un comunicado, indicando que irá desvelando esas preguntas y respuestas con las soluciones que aporta el PP a la parálisis institucional.

En las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo, el PP colgó en la fachada el mensaje 'Hay partido' para apelar a la "remontada" tras el revés electoral que había sufrido la formación un mes antes en las generales (pasó de 137 a 66 escaños y se dejó por el camino más de 3,6 millones de votos).

Ante esos comicios del 28 de abril, el PP optó por el cartel electoral 'Valor seguro', con la imagen de su candidato, Pablo Casado. Cuando los operarios estaban instalando la lona, la fachada del edificio sufrió un desprendimiento en su parte superior, pero no se produjeron daños.