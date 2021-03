Casado: "España se va a la ruina y el Gobierno lo único que hace es pelearse entre sí"

Pablo Casado ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para subrayar los continuos choques entre el PSOE y Unidas Podemos, los dos últimos por el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont y por la distribución del paquete de 11.000 millones de ayudas a las empresas para hacer frente a la crisis por el covid. El líder del PP considera que la pandemia se está cebando con España por la "debilidad" del Ejecutivo y por no contar con el principal partido de la oposición. "España se va a la ruina y su Gobierno lo único que hace es pelearse entre sí", ha afirmado. "La única vacuna que funciona siempre contra el virus del paro es la competitividad, la flexibilidad y el reformismo, pero visto lo visto tendremos que administrarla una vez más un Gobierno del PP", ha añadido.

Casado ha lamentado que Sánchez no reaccionara hace ahora justo un año cuando el dirigente conservador le ofreció "un plan de choque económico" para hacer frente a los efectos del covid-19 y, ahora recientemente, rechazara la idea de crear una agencia independiente para distribuir los fondos europeos (140.000 millones entre ayudas a fondo perdido y créditos).

La gestión de la pandemia también ha centrado el cara a cara entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra. La número dos del Ejecutivo ha exigido al PP que deje los titulares y atienda a los "matices", sobre todo en cuanto a las consecuencias de la celebración de la manifestación del 8-M de 2020, sobre la que han vuelto a poner el foco tanto Gamarra como Casado. "Viene aquí y me da un mitin y yo la escucho. Pero hoy no le voy a consentir con pacifismo que vuelva al 8-M, hoy 10-M. El 8-M del año pasado no estábamos con una pandemia declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Y antes de entrar en alarma, constitucionalmente era la sanidad madrileña, la que depende de su compañera en referencia a Isabel Díaz Ayuso, la que tenía que elevar el informe técnico sobre una manifestación", ha declarado Calvo.