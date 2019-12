Casado advierte a Sánchez de que no espere nada de él en la reunión del lunes

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este sábado al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, de que no espere nada de él en su encuentro del lunes, porque el PP "es la alternativa para acabar con la deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia".

Casado, que ha asistido a la comida de Navidad del PP de Madrid, ha subrayado que la "agenda rupturista" de Sánchez pone en peligro el sistema de la transición y el orden constitucional.

Ha recalcado que no van a admitir que "a esta hora, en Barcelona, el PSOE diga que España es una nación de naciones y Cataluña es una nación, porque no lo es", y ha reivindicado "la nación española, que decidió hace 40 años ser libres e iguales, bajo el paraguas de la Constitución".

"Que lea nuestros labios el señor Sánchez: en Cataluña no hay un conflicto político, hay un conflicto de legalidad, un conflicto democrático, una agresión a la Constitución y o se está con la ley y la Constitución o lo que se está siendo es un colaborador necesario de las tesis de los independentistas", ha incidido.

Casado ha señalado que le da "un poco de vergüenza ajena" quien gobierna en España y ha advertido de que no van a ser cómplices del PSOE, que lleva 16 años "blanqueando" la hora de ruta del pacto del Tinell que firmó el 14 de diciembre de 2003 con el PSC, ERC e ICV y excluyó al PP.

"Somos las víctimas de la exclusión, no somos los del no es no, eso son ellos", ha denunciado.

"MAYORÍA FRANKENSTEIN'

El PP, ha asegurado, no va a renunciar a ser la alternativa constitucional para "alargar durante un año la agonía de quien ya tiene una mayoría Frankenstein para activarla cuando quiera" ni va a empeñar su papel sistémico de la España constitucional en acompañar a Sánchez para que después incumpla lo pactado.

"No hay posibilidad ni salvaguarda para obrar el milagro de que Pedro Sánchez deje de ser Pedro Sánchez", ha afirmado y le ha avisado de que el PP no será "la siguiente cabeza para colgar en su chimenea, junto a la de Susana, Rubalcaba, Rivera o la de Iglesias, que la acaba de descolgar por ahora".

Casado ha aludido también a la ronda de contactos con los presidentes autonómicos que mantendrá Sánchez la próxima semana para, según ha asegurado, usarla de "atrezzo" y "comparsa" y responder a las exigencias de ERC.

Ha instado a los barones socialistas a "rebelarse", porque está convencido de que, en sus comunidades, no se entiende por qué el PSOE está "en almoneda con los nacionalistas".

A los presidentes del PP les ha pedido que aprovechen la oportunidad para exigir al presidente del Gobierno en funciones que explique por qué no atiende las demandas de sus comunidades.

"No hay mal que por bien no venga, aunque os usen de comparsa parea recibir a Torra otra vez en Moncloa, aprovechemos para hacer oposición desde ya (...) sana, institucional y democrática", porque, según Casado, el PP es "el único partido de altos vuelos".