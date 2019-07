Calvo dice que el feminismo «no es de todas» y lo vincula al socialismo

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguró ayer que el feminismo se gestó en el seno del socialismo a lo largo de sus años de historia y que, por tanto, el feminismo «no» es de «todas». «El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista», dijo en una conferencia, en la que vinculó los movimientos sociales —el obrero y el feminismo— con la historia del socialismo.

A la hora de hablar de feminismo e igualdad, Calvo criticó a los partidos que se «adueñan» del feminismo poniéndole «etiquetas», en referencia al «feminismo liberal» del que, por ejemplo, hablan algunas dirigentes de Ciudadanos. «No atinan ellos, quieren ponerle una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela, primero feminismo transversal, luego feminismo liberal. ¿Esto qué es?», se preguntó. Y añadió: «Como esto del feminismo va a funcionar en la agenda política, ya si acaso me lo quedo y termino yo, pero como no sé cómo funciona el artefacto, no se qué nombre ponerle».

Las palabras de Calvo obtuvieron rápida respuesta en las redes sociales por parte de varios dirigentes de Cs y también del PP. La diputada de Cs Patricia Reyes le espetó: «Yo llamaría feminismo carca a tu feminismo, bonita».

En su intervención en las jornadas Diálogos 140 aniversario de la Fundación Pablo Iglesias, la vicepresidenta en funciones no ahorró críticas para los «partidos de derecha radicalizada», y en concreto a Vox, al que acusó de «dar alas al machismo» y, de paso, «llevarse por delante el movimiento LGTBI». Aseguró que Vox «no ha errado el tiro» y ha ido a la «diana clara contra el feminismo. Nada de combate contra el machismo y sí contra la diversidad que a la derecha radical le rompe los esquemas». Y por ello exigió a Vox que se «se olvide» de hacer políticas que no contemplen el feminismo porque el PSOE seguirá impulsando políticas que «recoloquen una igualdad que todavía no existe» e hizo hincapié en que la «revolución que triunfa» es la que lleva el feminismo «a las leyes y al BOE».

La vicepresidenta en funciones también se refirió a la igualdad laboral entre hombres y mujeres, para recordar que esa ley ya existe gracias al PSOE. «Es un real decreto que hoy está en el Tribunal Constitucional, dónde lo ha llevado el PP, que no falla nunca en esto», subrayó.

Además, se refirió a los vientres de alquiler, que ligó intrínsecamente con las clases sociales «porque no venden hijos de vientre de alquiler las ricas, los venden las pobres y las marginadas». «El combate por nuestro cuerpo está abierto todavía para las mujeres» dijo Calvo, que lamentó que millones de legislaciones en todo el mundo no reconozcan la interrupción voluntaria del embarazo, aunque haya riesgo para la vida de la madre.

LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ / Antes de su conferencia, y a preguntas de la prensa, Carmen Calvo, se mostró confiada en que el PSOE y Unidas Podemos lleguen a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez el próximo día 22. «Los socialistas somos gente de acreditada responsabilidad y nosotros hemos dicho que nos queremos sentar a hablar de contenidos y que seremos capaces de encontrarnos», afirmó Calvo. Para Calvo, Pedro Sánchez «tiene que ser investido la semana del 22 de julio» para así ponerse ya a trabajar.