Borrell insiste en que no dimitirá por Abengoa: "Estamos hablando de 9.000 euros, una parte mínima de mi cartera"

El ministro de Asuntos Exteriores, para la UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que no dimitirá tras ser sancionado por la CNMV por la venta de acciones de Abengoa. Borrell ha restado importancia al caso y ha dicho que el expediente ya "ha concluido" y que él "ya ha dicho todo lo que tenía que decir". "Estamos hablando de 9.000 euros, que es una parte mínima de mi cartera ", ha afirmado, en referencia a los 9.030 euros que recibió por la venta de las acciones a través de su mujer.

Borrell ha afirmado que "por supuesto" estará encantado de comparecer en el Congreso para dar explicaciones, pero ha atribuido las peticiones de cese desde Podemos a que "estamos en periodo electoral".

NO DIMITE

"Si he renunciado a recurrir (la sanción) por mi condición de ministro, no tendría mucha lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera de ministro", ha asegurado a su llegada a una conferencia en Madrid sobre el 'brexit'.

"Es lógico que la oposición estire el chicle para mantener la tensión y presionar al gobierno", ha recalcado, incardinando esta estrategia en la "lógica política".

APOYO DE MONCLOA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció una sanción de 30.000 euros al jefe de la diplomacia española por usar información privilegiada en la venta de acciones de la compañía Abengoa, de la que era consejero.

Por su parte, Moncloa ha mostrado su respaldo a Borrell y con el pago de la multa da por cerrado el caso.