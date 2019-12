Batet ve "ajustado" una investidura antes de Navidad

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado este miércoles que convocar la sesión de investidura antes de Navidad es "ajustado" en estos momentos, aunque "no imposible". En una entrevista en la 'Cadena Ser', un día después de ser reelegida como tercera autoridad del Estado, Batet, no obstante, ha reconocido que no está en el "día a día" de las negociaciones que está efectuando el PSOE para conseguir los apoyos que le garanticen la investidura de su líder y y candidato en las elecciones, Pedro Sánchez.

Ayer se produjo la segunda reunión de los equipos negociadores del Partido Socialista y de ERC de cara precisamente a allanar esa investidura, en lo que una abstención de los independentistas puede ser fundamental, y este miércoles se prevé una con JxCat. El respaldo de Unidas Podemos está de momento garantizado, pero aún falta el grado de apoyo necesario para que la investidura, si se celebra, fructifique.

Batet, en este sentido, ha abogado por celebrar ese pleno con "los votos asegurados" y con la certeza de que prosperará, lo que no sucedió en julio. La presidenta del Congreso ha destacado que la máxima prioridad ahora de la Cámara es convocar una investidura y permitir que haya Gobierno con plenas facultades, y por tanto, un Parlamento que lo controle desde todos los ámbitos. También ha subrayado la importancia de que del Ejecutivo se remitan proyectos de ley.

REUNIÓN CON FELIPE VI

Las fechas de las consultas del rey con los representantes de las fuerzas políticas con escaño en el Congreso son cruciales para definir los tiempos de la investidura. Sin propuesta del Jefe del Estado, no puede haberla. Batet se reunirá este miércoles con Felipe VI, a quien en Zarzuela comunicará el inicio de la nueva legislatura, y por ello, ha dicho en la entrevista que cuando eso ocurra, habrá que fijar la sesión de investidura "lo antes posible".

La presidenta del Congreso ha precisado que aunque antes de Navidad "sería lo ideal", lo ve "ajustado" por cuanto "deberían cuadrar muchas cosas" que quizá ahora no están maduras. Si no fuera posible, ha abogado por ubicar la investidura después del día de Reyes, el seis de enero, "con rapidez", ha concluido.