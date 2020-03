Ayuso critica que Sánchez señale a Madrid como "la apestada"

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber señalado a la región como "la apestada" por el coronavirus en su "mitin televisivo".

"Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid, así que no acepto que la señale como la apestada", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

Aumento de casos

En su comparecencia de esta noche en La Moncloa, Sánchez ha asegurado que España ha tomado las medidas de confinamiento más duras de Europa y las mayores del mundo y ha pedido a los españoles que sigan en sus casas.

Además, ha advertido de que "lamentablemente los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días" y ha señalado que actualmente "los territorios que acusan" más la crisis del coronavirus son "Madrid y en menor grado Catalunya y País Vasco".