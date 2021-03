Caos en Madrid: Ayuso anuncia elecciones anticipadas y la izquierda trata de abortarlas

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido convocar elecciones anticipadas en la región. Es la reacción del PP ante el órdago lanzado por Ciudadanos en Murcia, donde va a dejar caer al presidente popular Fernando López Miras tras pactar una moción de censura con el PSOE.

La noticia la ha dado a conocer el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Díaz Ayuso lo ha comunicado en la reunión del Consejo de Gobierno madrileño esta mañana.

En el gabinete de la presidenta creen que el PP puede obtener mejores resultados que en las elecciones de 2018, cuando ganó el PSOE, y podría seguir gobernando sin el respaldo de Ciudadanos.

Más Madrid y el PSOE han anunciado que van a registrar una moción de censura en la Asamblea de Madrid. La precipitación de los acontecimientos este mediodía en la capital no permite saber en estos momentos si finalmente prevalecerá la convocatoria electoral o la moción de censura. Esa herramienta constitucional para cuestionar al Gobierno no se puede presentar si hay unas elecciones oficialmente convocadas. Y a la inversa: no se pueden convocar elecciones si hay una moción de censura registrada.