Arrimadas replica a los barones del PSOE: "¿Cs debe apoyar gratis y arrodillarse?"

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha replicado a los barones socialistas que ayer le pidieron que apoyara la investidura de Pedro Sánchez que si los constitucionalistas tienen que dar su apoyo gratis y "arrodillarse" mientras los nacionalistas consiguen lo que quieren. Así ha respondido Arrimadas en una entrevista en la 'Cope' a la respuesta que obtuvo de la mayoría de los barones socialistas a su llamada para que evitaran que el acuerdo de investidura de Sánchez dependiera de ERC.

Después de esta ronda de contactos que la portavoz naranja mantuvo con algunos presidentes autonómicos del PSOE, Arrimadas se ha preguntado si tiene que dar el "sí" a Sánchez para respaldar un pacto con el PNV que, según ha asegurado, quiere echar a la Guardia Civil de Navarra, y pretende adaptar las estructuras del Estado a la identidad de Cataluña y el País Vasco.

"¿Nos hemos vuelto locos? Pues evidentemente que no", ha subrayado Arrimadas a un día de que comience el pleno de investidura, cargando también contra Sánchez por dar a los nacionalistas "lo que les da la gana" mientras que ellos "se tienen que abstener porque sí". Según la dirigente naranja, ayer dieron instrucciones desde Ferraz para que todos los barones "salieran a atacarla" y a reclamarle la abstención de los 10 diputados de Cs.

REACCIONES DE LOS BARONES SOCIALISTAS

Habló con el presidente aragonés, Javier Lambán, y con el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, pero no ha desvelado el contenido de la conversación, mientras que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no le cogió el teléfono. Y por eso a Fernández Vara, que ayer fue muy crítico con Arrimadas, le ha preguntado si le parece bien que se eche a la Guardia Civil de Navarra, que el PNV negocie en nombre de la comunidad foral o está de acuerdo con "la humillación del cava extremeño" que han hecho los nacionalistas catalanes.

"La dignidad está por encima de la sillita", ha exclamado. Por otro lado y a preguntas de los periodistas, ha dejado claro que ni a ella ni a otros dirigentes de su partido el PSOE les ha sondeado sobre la posibilidad de entrar en el Ejecutivo de Sánchez y Podemos, una opción que Arrimadas, en todo caso, ha dicho que no ha contemplado. "En ningún momento Sánchez me ofreció absolutamente nada, no ya entrar en un gobierno, lo único que me dijo es que me abstuviera o si no, que me atuviera a las consecuencias", ha asegurado.