Arrimadas se postula para asumir el liderazgo de Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha postulado este lunes para asumir el liderazgo del partido, tomando el relevo a Albert Rivera después de su dimisión tras el batacazo electoral el pasado 10 de noviembre.

En una entrevista en Antena 3, Arrimadas ha afirmado que se ve "fuerte y valiente" para estar "a la altura de las circunstancias" para tomar las riendas de la formación ante una "situación difícil". La dirigente naranja ha asegurado que goza del "apoyo absolutamente mayoritario dentro del partido" y se ha mostrado confiada en ser elegida durante el Congreso Extraordinario de la formación naranja que fijará su fecha el próximo 30 de noviembre.

Aunque ha admitido que su partido afronta una situación complicada tras perder 47 escaños y 2,5 millones de votos, ha achacado la debacle electoral al hecho de que "no hemos sabido explicar que Pedro Sánchez no contemplaba un acuerdo con otro partido que no fuera Unidas Podemos". En todo caso, no ha dudado de que esta vez sí que podrá guiar la remontada: "Estoy aquí con mis compañeros y levantaremos el partido", porque "hay muchos españoles que están deseando volver a Ciudadanos".

Pese a todo, Arrimadas ha defendido la estrategia de Rivera durante su última etapa al frente del partido y ha justificado su veto al candidato socialista asegurando que "pedía una rendición" de Cs para cosechar sus apoyos.