«Aprobaremos todo el paquete social, con o sin Presupuestos»

—¿Se plantea el Gobierno no presentar los Presupuestos en el Congreso, aunque siga intentando negociarlos con ERC y el PDECat?

—Nos planteamos cumplir nuestro objetivo político hasta el final.

—¿Con o sin Presupuestos?

—Este país necesita que lo saquemos de las dificultades extremas que se han creado a los ciudadanos. El objetivo es normalizar la justicia social y la igualdad. Vamos a cumplir los objetivos. ¿En qué formato? En el que las circunstancias nos permitan.

—Hoy por hoy, las circunstancias no permiten aprobar los Presupuestos.

—Pero estamos trabajando en esa dirección. Vamos a cubrir el objetivo político de este Gobierno, que es lo importante. ¿En qué circunstancias? En las que en cada momento vamos afrontando. Hasta ahora, convalidar reales decretos, que por cierto, es una fórmula de legislación democrática a la que no hay ningún pero que ponerle, por mucho que se empeñe la derecha. El récord de reales decretos lo tiene Mariano Rajoy: 29 en el 2012, con mayoría absoluta. Nosotros iremos a los escenarios que nos planteen.

—Hay dos escenarios: presentar los Presupuestos, aunque no tengan apoyos para aprobarlos, o prorrogar los del PP directamente. La pregunta es si los van a presentar.

—Nosotros estamos trabajando para presentar los Presupuestos.

—No está diciendo que los vaya presentar.

—Nosotros trabajamos para presentarlos, claro. Tenemos que seguir ajustando con otros grupos parlamentarios. Pero no vamos a abandonar el objetivo político, no lo vamos a hacer. Que nos lo diga el PP, que prorrogó dos veces el Presupuesto…

—Lo dice Pablo Iglesias, su principal socio parlamentario.

—Y Pablo Casado también.

—Pero Iglesias, su aliado, les dice que si prorrogan deben convocar elecciones.

—Todo el mundo tiene derecho a tener su propia estrategia política de lo que le conviene a su partido.

—Encuestas en mano, a Iglesias no le convienen mucho unas elecciones ahora.

—El señor Iglesias sabrá por qué lo dice si no le conviene.

—Pero ¿qué medidas se podrían aprobar aunque no salga el Presupuesto y prorroguen el de Rajoy?

—Todas las que están en el paquete social: dependencia, salario mínimo interprofesional, Estatuto de los Trabajadores, ley mordaza... ¿En qué escenarios? En los posibles. Somos conscientes del escenario parlamentario. Le hemos dicho al PDECat y a ERC que no se puede mezclar nada con los Presupuestos.

—El dictador Francisco Franco iba a ser exhumado antes del verano.

—La exhumación de Franco siempre dijimos que no iba a ser fácil porque su familia se negaba.

—¿Se atrevería a poner fecha?

—Estamos hablando de agotar las últimas semanas de diciembre o las primeras de enero.

—¿Tiene España diseñado un plan de contingencia en previsión de un ‘brexit’ desordenado?

—Sí. Tenemos preparado el plan para el caso de que no haya acuerdo: líneas aéreas, los derechos de nuestros compatriotas allí, los británicos que hay aquí...

—¿Ha renunciado España a recuperar el Peñón en aras del acuerdo?

—No, no. Nosotros recogemos el trabajo que habían hecho Rajoy y José Manuel García Margallo. No hemos movido la posición del anterior Gobierno, que ya aparcó la cosoberanía. No podíamos llegar al final de un acuerdo de brexit sin acordar nada y que pareciera que lo bloqueábamos nosotros.

—Alemania registra un crecimiento económico negativo por primera vez en tres años. Enfriamiento del motor de la eurozona, guerras comerciales, ‘brexit’... ¿Puede acentuarse la desaceleración en España?

—Venimos desde final del 2015 con ciento ralentí. Aun así, los indicadores mantienen buenas perspectivas para España, muy por encima de la media europea. Somos realistas y prudentes, nada indica que no vayamos a estar en la zona media-alta de crecimiento. Somos un Gobierno sensato. Otra cosa es que seamos ambiciosos en las políticas sociales tras siete años de sufrimiento de un país en términos de desigualdad, a causa de una mirada ideológica que ha condenado a las clases medias y trabajadoras a pagar la crisis.