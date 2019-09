Aguado defiende que es "leal" a Ayuso pero admite su descontento por el caso Avalmadrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que es "muy leal" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que no permitirá "cacerías" contra ella aunque ha insistido en que Ciudadanos apoyará la comisión sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid porque tienen obligación de "levantar alfombras".

En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser', Aguado se ha mostrado convencido de que, desde su partido, están haciendo "lo correcto" porque consideran necesario conocer "qué ha pasado" en esta entidad, dado que el Banco de España ha detectado irregularidades".

El dirigente regional ha asegurado que tiene "buena relación" con Ayuso y que ella conoce por qué han decidido apoyar la puesta en marcha de la comisión. En este punto, ha señalado que "ha comenzado una etapa nueva donde han cambiado las dinámicas después de 24 años de gobierno monocolor". "La confianza se construye avanzando juntos", ha sostenido.

DESCONTENTO DE CS

Aguado ha hecho hincapié en que no van a permitir "una causa personal contra nadie" y ha remarcado que la presidenta madrileña "no debe ser la protagonista de esta comisión". De hecho, ha afirmado que existe la posibilidad de que no se pida su comparecencia dado que "no es el objetivo de la comisión" por mucho que "algunos sectores de la izquierda se empeñen".

En este sentido, ha recordado que en la pasada legislatura, antes de conocerse la vinculación del padre de la presidenta con la entidad, desde su formación preguntaron "en infinidad de ocasiones" acerca de la estructura de Avalmadrid. "No nos gusta la imagen que está trasladando. No nos gusta la corrupción que puede haber detrás. No parece que no está cumpliendo el objetivo para el que se diseñó que era ayudar a pymes y autónomos", ha incidido a continuación.

CERRAR AVALMADRID

Para Aguado, lo mejor es investigar lo sucedido y cerrar la entidad, "o por lo menos que la Comunidad de Madrid se desvincule". "Desde el Gobierno regional hay una voluntad inequívoca de poner punto y final a una serie de prácticas, de inaugurar una nueva etapa de coalición entre dos partidos políticos donde se va a imponer por encima de todo la transparencia y la rendición de cuentas", ha apostillado.

El dirigente autonómico ha desgranado que ya han dado "la instrucción", desde la Consejería de Economía, para poner en marcha "los trámites administrativos necesarios". Según ha desvelado, "hace falta poner en marcha una serie de expedientes" para desvincularse de Avalmadrid. Será a partir de ahí cuando se estudien los plazos y cómo hacerlo porque, a su parecer, se trata de "una marca manchada por la presunta corrupción".