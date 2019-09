Acaba sin avances la reunión de PSOE y Podemos

Tras cuatro horas y media de reunión, los equipos técnicos de PSOE y Unidas Podemos no han llegado a ningún acuerdo ni han fijado fecha para próximas reuniones. Ni siquiera hay seguridad de que se produzcan. El partido morado ha salido preocupado porque ve a los socialistas "inamovibles".

🎥 "Nos vamos preocupadas porque han venido a presentarnos un programa electoral y se han mostrado inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían"@IoneBelarra pic.twitter.com/yiSSs8CH6L — PODEMOS (@ahorapodemos) September 5, 2019

La de este jueves ha sido una negociación crítica desde posiciones enrocadas. Ninguna de las partes parecía dispuesta a ceder y ninguna de las partes parecía dispuesta a ser la primera en levantarse de la mesa, convencidas como están de que el encuentro quizá no iba a servir para alcanzar un pacto pero es, sin duda, una ocasión dorada para armarse frente a unas más que probables elecciones el 10 de noviembre.

Con el cronómetro en contra, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias permanecen atrincherados. Ni siquiera ha habido imágenes de la mesa, por petición expresa de los morados, que dicen huir de un acto "preelectoral". Las representantes del Gobierno han accedido por la carrera de San Jerónimo y los portavoces podemistas por el túnel subterráneo que comunica diversos edificios del Congreso, tras bloquear el acceso a la prensa.

A pocas horas de la cita, el presidente había pedido buscar una vía intermedia "sin vencedores ni vencidos", mensaje que ha desoído el líder podemista. El PSOE quiere un acuerdo programático. Los morados pedirán entrar en el Gobierno convencidos como están de que el jefe del Ejecutivo es prisionero de la negociación en julio. "Me retiré [de la petición de vicepresidencia], está atrapado por sus palabras, los españoles no aceptarán a alguien que mintiera de manera tan burda", advertía Iglesias a su llegada al Congreso.

Presión de ERC y PNV

La presión de ERC y el PNV, que este miércoles pedían a Podemos un pacto, no parecen hacer mella en el ánimo de los morados. Aseguran que perciben "nerviosismo" en el PSOE y creen que Sánchez cederá en el último instante a la coalición porque va a recibir nuevas encuestas que no le son propicias. Fuentes gubernamentales insisten en que el presidente es granítico en su posición y que no ofrecerá el cogobierno, que es una opción rechazada al 100%.

Aunque el encuentro de esta tarde no haya terminado con un avance significativo los equipos técnicos podrían volver a verse. La cita entre Sánchez e Iglesias, en cambio, no se producirá si no hay mínimas garantías de éxito. Al comenzar a la reunión nada auguraba un entendimiento. Aunque se acerquen posiciones en el ámbito programático, la entrada o no de Podemos en el Gobierno sigue siendo un escollo insalvable y el horizonte electoral es cada día más nítido.