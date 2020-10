Un 41% de españoles apoyaría la república en un referéndum y 35%, la monarquía, según una encuesta

Una encuesta impulsada por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), y publicada este lunes coincidiendo con la celebración del 12 de Octubre, revela que en un hipotético referéndum, un 40,9% de españoles apoyaría la república como sistema de organización del Estado frente a un 34,9% que se decantaría por la monarquía.

La encuesta del Instituto de Opinión 40dB incluye una valoración de la ciudadanía sobre las instituciones. Aquí la mejor nota la obtienen las Fuerzas Armadas (6,2), la única que aprueba, seguida del Poder Judicial (4,7) y la monarquía (4,3) por encima del Parlamento (4,2), los sindicatos (3,7) o los partidos políticos (3).

La pregunta "En caso de celebrarse un referéndum entre monarquía y república, ¿qué votarías?" ha sido respondida, vía online, por 3.000 personas entre los días 21 de septiembre y 5 de octubre.

También se interesa la encuesta por la conveniencia o no de realizar un referéndum. A esta cuestión, un 47,8% responde a favor, un 36,1% no lo ve necesario y un 16,1% no se pronuncia.

Cataluña y Euskadi, partidarias del referéndum

Por territorios, Cataluña es la comunidad más favorable a la consulta con un 68,4 % a favor y un 18,5% en contra, en línea con el País Vasco, donde también gana el porcentaje partidario del referéndum, 41,6% frente a un 38,5% que se opone. En la Comunidad de Madrid es mayoría el porcentaje contrario a la consulta, un 48,1%, mientras que un 38,6% sí la apoyaría.

En cuanto a qué tipo de república elegirían, un 48,5% se decantaría por una república presidencialista.

A la pregunta de si el Rey debería llevar a cabo cambios en la institución y ser juzgado por sus actos, un 52,4% se muestra de acuerdo; un 25,5%, bastante de acuerdo; un 8,2%, poco de acuerdo; y un 6,1%, nada de acuerdo.

Las cabeceras que forman la Plataforma de Medios Independientes (PMI) impulsora de la encuesta son: Carne Cruda, Catalunya Plural, Critic, CTXT, Cuartopoder, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Mongolia, Nortes, Nueva Tribuna, Pikara, Magazine, Praza y Público. Según explicaron los impulsores de la iniciativa, para realizar la encuesta, PMI organizó una recaudación de fondos que logró completar en un solo día.

El estudio ha sido coordinado por tres profesores universitarios, los sociólogos e investigadores Marga Torre, de la Universidad Carlos III de Madrid; Enrique Hernández, de la Universidad Autónoma de Barcelona y el profesor Antoni Moragas.