¿Tiene fórmulas para evitar el bloqueo de obras públicas como sucede con la antigua Magisterio, el centro de ferias y otras?

PP

IMPONER SANCIONES Se han de crear mecanismos para que en el caso de que una empresa se retrase o incumpla los plazos se pueda imponer una sanción. Y que, en casos más graves, el contrato de adjudicación quede automáticamente rescindido para que se pueda volver a retomar con rapidez y no se provoquen situaciones como las que afectan a los casos citados.

PSOE

PRIMAR LA SOLVENCIA Seremos rigurosos en la aplicación de toda la legislación vigente de contratación, utilizando todos los recursos que ponen a disposición de las administraciones las normas de contratación para garantizar la solvencia económica y técnica de las empresas adjudicatarias de las obras públicas. Dentro de los márgenes que nos permite la legislación vigente, daremos más valor a aspectos como la solvencia de las empresas, tanto técnica como económica, y su experiencia, evitando en la medida de lo posible que la oferta económica a la baja sea un factor tan determinante, como hasta ahora, a la hora de realizar la adjudicación.

IU

PIDE MÁS AGILIDAD Hay que partir de que la actual legislación del gobierno central coarta a los ayuntamientos. La ley de contratos de hoy en día fomenta la baja contratación. Intentaremos combatirla desde nuestras posibilidades. No es coherente que en muchas ocasiones el periodo de contratación y licitación dure más que el de la obra o la actuación que se trate. Es un problema de la norma que hizo el Partido Popular y más que garantizar la seguridad y evitar la corrupción, evitaba la contratación o la resolución de muchos procedimientos. El nuevo gobierno tiene como tarea urgente medidas de agilización.

CS

MEDIDAS EN LA GERENCIA Tenemos un paquete de medidas a adoptar en la Gerencia Municipal de Urbanismo que van a evitar que estos casos se repitan. En Córdoba hace falta un cuerpo técnico dotado, funcionarios públicos de carrera, con un plan definido de proyectos y control de la actividad urbanística, junto con la ordenanza única de trámites y licencias. Son soluciones claves para acabar con estos despropósitos. Además, quienes han gobernado esta ciudad durante tantos años tienen que hacer examen de conciencia. Cuando analizamos qué ha pasado con proyectos como los que usted dice, en muchos coincide la casuística: adjudicaciones temerarias y a la baja.

Ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente y de poner a Córdoba en el centro. Cuando se va a hacer una obra de tanta envergadura y que va a tener un coste tan elevado para las arcas municipales, primero hay que dotarlo de contenido y, segundo, hay que adjudicarlo a empresas serias y responsables, y por su valor justo.

VOX

REIVINDICA FUNCIONARIOS COMPETENTES La Administración municipal debe dotarse de estructuras administrativas conformadas por funcionarios competentes. Esta es la gran asignatura pendiente del Ayuntamiento de Córdoba que, junto a la poca solvencia de la dirección política, ha logrado récords de despropósitos en grandes proyectos de infraestructuras como haber gastado más de 16 millones de euros en el proyecto de Koolhaas sin que se haya puesto un ladrillo o tener paralizados proyectos como la Normal de Magisterio y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

PACMA

DESPOLITIZAR URBANISMO La primera medida que tomaremos será poner al frente de la Gerencia de Urbanismo personal cualificado de la Administración y despolitizar los cargos de responsabilidad de la Gerencia. Segundo, hablar con aquellas administraciones que tengan responsabilidad en el desarrollo de estos proyectos para agilizarlos y terminarlos lo antes posible. Son equipamientos básicos para la ciudadanía, que deben ser tramitados con la mayor celeridad posible.

PODEMOS

CRITICA LA BUROCRACIA Tendremos que estudiar como grupo municipal en el Consistorio las fórmulas y protocolos que se están siguiendo, y apostar por su agilización. Nuestra ciudad no puede estar bloqueada, en esta y otras muchas cuestiones, por una burocracia que genera desencanto y frustración en nuestra ciudadanía.

AXC

DEVOLVER EL DINERO El bloqueo no lo ha conseguido deshacer nadie hasta ahora. Viene como consecuencia de que cuando se han puesto a adjudicar una obra a través de su pliego de condiciones, resulta que han concedido a la baja y han venido los problemas. El caso está en que tanto las obras del Centro de Ferias o la Normal se han adjudicado a empresas que cuando llevaban el 20% de ejecución se han marchado, porque no tenían fondos para seguir la obra. Eso es muy grave y ahí está el último caso que ha ocurrido en Córdoba con el Templo Romano. Se inician las obras, se crean unas expectativas y cuando llega el 20% de ejecución se van porque no tienen fondos. Es culpable la empresa, pero también puede ser culpable quien ha adjudicado a esa empresa los trabajos. A mí lo que me preocupa es lo de la Normal, que viene como consecuencia de una concesión de fondos europeos y en caso de que se retrase o no se ejecute habrá que devolver ese dinero.