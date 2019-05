¿Tiene algún proyecto para peatonalizar más calles?

PP

ESTUDIO PREVIO. Tengo la firme convicción de que hay que elaborar un estudio integral sobre la movilidad de la ciudad. Es el paso previo a adoptar alguna decisión a ese respecto. No existe ningún documento que establezca qué hacer en esta materia. Y no voy a caer en el error cometido por el aún gobierno municipal de trasladar a vecinos y comerciantes propuestas que van sin respaldo de expertos. No me deja de sorprender que durante el mandato municipal que ahora se acaba se haya planteado la peatonalización de calles como Antonio Maura o se anunciara la restricción del tráfico en Ronda de los Tejares. Antes de adoptar cualquier decisión, hemos de disponer de un estudio que fije con claridad dónde hay un problema y qué soluciones se pueden adoptar en materia de movilidad.

PSOE

NUEVO PLAN. Aprobaremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) integrando las distintas formas de movilidad, y su adecuación a la necesaria compatibilidad entre las necesidades vecinales y comerciales. Ejecutaremos el plan de aparcamientos. Mejoraremos y ampliaremos la red de carriles bici y el servicio de bicicletas públicas. Pondremos en marcha proyectos de semipeatozalización en los barrios con centros comerciales abiertos de acuerdo con vecinos y comerciantes, solucionando previamente los problemas de aparcamientos y mejora de las infraestructuras que tienen esas zonas.

IU

MÁS PEATONALIZACIÓN. Sí. Forma parte de nuestro plan para combatir el cambio climático y de nuestro plan de movilidad sostenible que, de manera resumida, significa impulsar otra manera de desplazarse por Córdoba, con transporte público e incentivando el uso de la bicicleta y dando prioridad al peatón.

CS

ANTES, OTRAS CUESTIONES. Volvemos a la misma cuestión. No podemos peatonalizar de manera aislada y sin un rumbo fijo. Súpermanzanas o peatonalización son medidas que pueden ayudar a crecer a un barrio, pero también lo pueden destruir, no hay soluciones salomónicas. Cada barrio tiene unas características, unas necesidades y unas prioridades que hay que diagnosticar y luego consensuar con los vecinos. La peatonalización de calles conlleva otras muchas medidas antes y después de hacerlo, por tanto, toca fortalecer otras cuestiones previas.

PODEMOS

UN CENTRO MÁS PEATONAL. Sobre todo entendemos que el tráfico rodado de la zona centro debe ser limitado. Fomentaremos el uso de los servicios públicos de Aucorsa y nuestro sector público del taxi, así como un plan diseñado por los vecinos que ya llevan tiempo reclamando estas cuestiones.

PACMA

UN ESTUDIO PREVIO. Consideramos fundamental potenciar el transporte público, así como el uso de la bicicleta como método de transporte personal preferente. De esta forma estamos contribuyendo a bajar los niveles de contaminación y luchando contra el calentamiento global. La peatonalización contribuye a potenciar estos dos métodos de transporte. Pero es cierto que antes de aventurarnos a la peatonalización de otras calles, por lo que apostamos claramente, realizaríamos un estudio previo.

VOX

CON COMERCIO Y VECINOS. Con criterios técnicos, soluciones de aparcamiento y consenso con comerciantes y vecinos se podrá abordar esa posibilidad en algunas zonas. Sin todo lo anterior, desde luego que no.

ACCIÓN POR CÓRDOBA

CAMBIAR EL TRÁFICO. Habría que hacer primero el estudio de reconducir el tráfico, el plan de tráfico hay que remodelarlo, porque Córdoba no es tan grande y todo el eje que hay de este a oeste o de norte a sur, la verdad, es que los vehículos de transporte y los pesados, y los turismos están todos desviándose por Ronda de los Tejares, Colón, Alfaros, Alfonso XIII y Las Tendillas para bajar por la calle Nueva. Habría que ver como se podría remodelar ese plan de tráfico y, en función de eso, nos permitiría tener alguna calle más que fuera peatonlizada. Vamos a copiar lo bueno que haya por España.