Romero asegura que "Córdoba necesita mirar al futuro" con el proyecto "potente" de Isabel Albás

El portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha asegurado este miércoles que "Córdoba necesita mirar al futuro con un proyecto de centro y potente" como el de la candidata a la Alcaldía de la formación naranja, Isabel Albás, y todos sus compañeros, que "tendrá el apoyo de la Junta"..

En declaraciones a los medios tras participar en un desayuno de AJE-Córdoba y una reunión con la empresa 'No solo Software', Romero ha elogiado que Albás "asume el reto muy importante de gobernar la ciudad", dado que "Córdoba necesita a una persona como ella al frente, cercana, que conoce la realidad y el tejido empresarial, con determinación, valentía, la capacidad y la ilusión que ha faltado en la ciudad durante mucho tiempo".

En su opinión, "la ciudad necesita a una alcaldesa como Isabel Albás y siempre también de la mano de los que crean el empleo y la riqueza, los empresarios, los emprendedores, los autónomos y los comerciantes que necesitan el cariño y la atención de los gobernantes, que hasta ahora no la han tenido".

Al respecto, ha remarcado que "los políticos y la administración están para servir a los ciudadanos, para facilitar las cosas a los comerciantes, autónomos y los que piden auxilio para generar empleo y riqueza en la ciudad", al tiempo que "los cordobeses no se tengan que ir, ni Córdoba sea siempre el vagón de cola en datos de empleo", ha sentenciado.

Igualmente, Romero ha defendido "la logística como elemento importante en la creación de riqueza en la ciudad", a lo que ha apostillado que "Córdoba necesita una persona con pasión, ilusión, fuerza, mucho cariño y la cercanía que no ha habido hasta ahora". También, ha agradecido el trabajo de representantes de Cs en las carpas, en las redes sociales y "llevando la ilusión a cada rincón de esta ciudad".

Por su parte, Albás ha subrayado que "Córdoba está llena de talento" y ha pedido que "para que ese talento brille hay que votar a Cs, tener una oportunidad para poner a Córdoba donde tiene que estar".

La también actual parlamentaria andaluza de Cs ha señalado que la empresa 'No solo Software', que está formada por 65 trabajadores jóvenes cordobeses, tiene "talento como Córdoba, futuro como Córdoba y con ilusión como Córdoba", mientras que de AJE ha resaltado su "talento y posibilidades".

CREAR NEGOCIOS EN 24 HORAS

Entretanto, la candidata de Cs a la Alcaldía ha precisado que, en caso de gobernar, facilitará "oportunidades" a los emprendedores y "si quieren montar un negocio, lo puedan hacer de una forma ágil y segura a través de Internet con su teléfono móvil en 24 horas, con una declaración responsable".

Además, ha indicado que "hay que buscar industria, que fortalece el tejido productivo y genera también que los jóvenes y no tan jóvenes puedan crear sus empresas", dado que, a su juicio, "a día de hoy Córdoba está desindustrializada y no se puede permitir eso, que Amazon pasara de largo por un tema ideológico".

"Aquí no se trata de ideología, porque las personas que no encuentran trabajo no tiene que importar a qué partido político votan, porque son cordobeses y hay que velar por sus intereses y que encuentren un trabajo en la ciudad", ha defendido Albás, quien ha advertido de que "el talento se está yendo y hay que trabajar por que se queden los jóvenes".

Por tanto, ha enfatizado que la primera medida que llevaría a cabo sería "favorecer la generación de empleo, facilitar a los jóvenes la creación de empleo, facilitar a la industria y las grandes empresas que vengan a la ciudad para que haya un futuro esperanzador lleno de oportunidades".

Cabe señalar que Romero y Albás posteriormente han realizado un paseo informativo con la asociación de vecinos de Huerta de la Reina y ya por la tarde, junto con el parlamentario y senador de Cs, Fran Carrillo, visitan las instalaciones de Fepamic, participan en un acto sobre comercio y cierran esta jornada, a falta de cuatro días para las elecciones, con un acto público con afiliados y simpatizantes.