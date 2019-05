Pedro García pide a los cordobeses que se movilicen el domingo para mantener el modelo de ciudad de IU

El candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, ha elegido el barrio de su infancia y juventud, la Fuensanta, para despedir la campaña electoral con un mensaje en el que llama al voto "más útil de la izquierda" y pide que nadie se quede en casa el domingo sin ejercer su derecho al voto. "Es fundamental que la gente se movilice", ha dicho. El alcaldable ha definido de "larga" la campaña electoral, que hoy finaliza, porque empezó casi con las elecciones andaluzas en noviembre, pero "bonita" para IU, una de las pocas fuerzas políticas "militante", ha dicho, donde los compañeros "siguen yendo de puerta en puerta, persona a persona explicando el programa".

IU se ha reunido a lo largo de estos 15 días con más de 50 colectivos y ha celebrado actos públicos en casi todos los barrios y barriadas periféricas. "Somos el único partido que ha hecho actos públicos por los barrios", ha dicho el candidato, que ha felicitado tanto a su equipo, como a los medios de comunicación por cubrir sus mensajes en periodo electoral.

Por lo demás, Pedro García ha pedido a los cordobeses que vayan a votar el domingo para que haya "una gran movilización", y ha solicitado que voten a IU, "la única fuerza solvente", ha dicho. En esta línea, el candidato a la Alcaldía de Córdoba ha defendido "el modelo único" de ciudad construido por esta formación durante 32 años de gobierno en Córdoba, un modelo en el que afirma que el PSOE no ha puesto "ni un solo matiz". Además, ha subrayado la honestidad y la honradez con la que ha trabajado IU siempre en la capital cordobesa, donde no ha habido ningún caso de corrupción, ha recordado, al tiempo que ha pedido votar el domingo a la única fuerza garante de mantener el modelo de ciudad, frente al propugnado por PP y Cs, que están "en las antípodas" de su proyecto. En última instancia, el candidato ha apelado al "orgullo de vivir en una ciudad única como Córdoba, que no deja indiferente a nadie".