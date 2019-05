El pacto a la andaluza daría el gobierno de cinco capitales al centroderecha

L a victoria del PSOE en las elecciones municipales, en las que recupera con un 37% parte del respaldo perdido en autonómicas y generales, no es suficiente sin embargo para que pueda garantizarse el gobierno en las grandes capitales, en cinco de las cuales puede reeditarse el pacto de la Junta. Tras los resultados obtenidos este 26-M, los socialistas van a gobernar con mayoría absoluta en Huelva y mantienen Sevilla con apoyos, y, aunque ganan en Granada y Jaén, un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox les daría la alcaldía, pacto que se puede repetir en Córdoba y Almería, donde gana el PP, que también lo hace en Málaga, capital en la que necesita a Ciudadanos, mientras Cádiz queda en manos de Adelante.

Con estos datos, el coordinador de la secretaría general del PSOE andaluz, José Fiscal, pidió ayer «responsabilidad» a Ciudadanos ante los acuerdos y sostuvo que «negarse a pactar con el principal partido de Andalucía es una barbaridad», además de resaltar que su partido no tiene «ningún cordón» con la formación naranja, que «sí lo tiene» con el PSOE. «Lo hemos dicho por activa y por pasiva antes de las elecciones, pero si no se dejan ¡qué le vamos a hacer!», se lamentó en una entrevista en Canal Sur, en la que aseguró que su partido va a trabajar para gobernar donde sea posible con la única «línea roja» de no pactar «jamás» con la extrema derecha.

SUSANA DÍAZ, EN MONCLOA / Mientras los partidos diseñan las estrategias de negociación, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, se reunieron ayer en la Moncloa. En el encuentro abordaron, entre otros asuntos, de qué manera pueden «reforzar» el proyecto del PSOE andaluz, según las fuentes. Desde el entorno de la expresidenta andaluza dijeron que el encuentro, al que ésta acudió junto al secretario de organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, «ha ido bien».

También desde Madrid, donde participó en la reunión del comité ejecutivo nacional del PP para analizar los resultados de las elecciones, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se mostró convencido de que es «absolutamente posible» trasladar el modelo andaluz de pactos a otros territorios y a ciudades. Moreno aseguró que el acuerdo alcanzado en Andalucía está «funcionando» y lo puso como ejemplo a seguir, además de mostrar su satisfacción por los resultados en la comunidad, donde la posibilidad de gobernar en cinco capitales de provincia «consolida el cambio» operado en el Ejecutivo regional.

También el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, apostó por aplicar esta fórmula en «varias capitales» y destacó las «mayorías contundentes» del PP en Málaga y Almería, con la posibilidad también de «construir gobiernos en ambas diputaciones». El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, se felicitó por el resultado «satisfactorio» de su partido en las elecciones municipales, que le van a permitir gobernar «más de 200 alcaldías en la comunidad, en más capitales de provincia y en las mismas diputaciones» y confió en alcanzar acuerdos con Ciudadanos «donde sea posible».

CAUTELA DE CIUDADANOS / Ciudadanos, por su parte, prefirió frenar esas expectativas al decir al PP su portavoz en el Parlamento, Sergio Romero, que «la precipitación nunca es buena» y recordar a los populares que «han sufrido otro batacazo», por lo que les invitó «a sentarse, dialogar y ver proyectos concretos». En todo caso, advirtió Romero, la política de pactos de la formación naranja en los consistorios andaluces va a venir marcada por las directrices del comité nacional negociador que Ciudadanos creó ayer y que analizará «caso por caso» posibles acuerdos.

Aun así el portavoz marcó la estrategia de Ciudadanos: «No somos de excluir ni de hacer cordones sanitarios, sino de intentar practicar una política con sentido común», dijo para argumentar que han demostrado «responsabilidad y centralidad al tomar decisiones» y que «Andalucía está cambiando» precisamente por ello.

POSICIONAMIENTO DE VOX / Aunque los dirigentes andaluces de Vox -que obtiene más de cien concejales en toda la comunidad- no se han pronunciado sobre pactos, su líder nacional, Santiago Abascal, ya ha avanzado que no van a admitir «cordones sanitarios de ningún tipo, ni insultos, estigmas o etiquetas». «Para gobernar tendrán que pactar con nosotros», ha advertido.

El presidente del grupo parlamentario de Vox Andalucía, Francisco Serrano, avisó ayer de que su formación no será llave de gobierno en ayuntamientos andaluces «a cambio de nada». En declaraciones a Canal Sur Radio, Serrano indicó que están muy satisfechos con el resultado de las elecciones municipales y europeas del domingo porque han entrado prácticamente en todos los ayuntamientos en los que se presentaban, tras un trabajo muy duro para crear estructura y encontrar a gente que quisiera dar el paso de servicio a sus municipios. Preguntado sobre si Vox estaría dispuesto a llegar a acuerdos con PP y Ciudadanos en los ayuntamientos de capitales donde se podría reproducir un acuerdo similar al que hay a nivel andaluz, dejó claro que este partido «no va a ser la llave de gobierno a cambio de nada y de que nuestras propuestas no se pongan encima de la mesa».

UNIDAD DE LA IZQUIERDA / Desde Adelante Andalucía, Antonio Maíllo apostó por «seguir construyendo» el proyecto de confluencia de IU y Podemos en la comunidad: «Donde hemos ido juntos hemos aguantado mejor», dijo, para subrayar que se han hecho las cosas «bien» dentro de un contexto «complicado» de «achicamiento del espacio político a la izquierda» del PSOE. «Aún así, hemos tenido muy buenos resultados en el ámbito rural», resaltó Maíllo, que recordó que son la primera fuerza en 64 municipios, que en 49 han logrado mayoría absoluta y que en 76 son la segunda fuerza. «Comparado con 2015 hemos tenido muy buenos resultados», destacó, aunque admitió que los resultados en las grandes ciudades han sido «menos buenos», salvo en el caso de Cádiz.

Podemos Andalucía destacó ayer, al calor de los resultados que han arrojado las elecciones locales, que el de Andalucía «es el mejor resultado de Podemos a nivel estatal», por lo que se ve «reforzado» el planteamiento de unidad que ha defendido en este ciclo electoral la dirección de Teresa Rodríguez, que le llevó incluso a enfrentarse a la dirección de Pablo Iglesias, motivo por el que el partido andaluz dice asumir «la responsabilidad de empujar desde el sur un renacer de esta fuerza política a nivel estatal», según Pérez Ganfornina, secretario de comunicación. Podemos Andalucía cree que los resultados de las elecciones les dan la razón y que Unidas Podemos no debe formar parte del Gobierno de Sánchez.