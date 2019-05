«Pacma aboga por reconvertir y cerrar al público el zoológico»

Esta es la segunda vez que Javier Luna es candidato a la Alcaldía de Córdoba por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma). También esta es la segunda vez que Pacma presenta candidatura a las elecciones municipales en la capital cordobesa, y lo hace con una lista compuesta por voluntarios y activistas, y alguna cara conocida para los cordobeses como la de Alfredo Rodríguez, quien fuera director de Endesa-Sevillana.

-¿Cuál es su principal motivación para concurrir a la Alcaldía de Córdoba?

-Desde hace años participo en movimientos vecinales, conozco los problemas de los barrios y de los jóvenes, ya que estuve en el Consejo de la Juventud. A nivel personal siempre me ha movido, además, poder cambiar la situación de los animales y el medioambiente en Córdoba, y mejorar las políticas animalistas y medioambientales en el Ayuntamiento de Córdoba.

-¿Pacma tiene un programa completo para Córdoba o solo aborda la temática animal?

-Pacma tiene un programa completo para la ciudad de Córdoba, con políticas dirigidas al bienestar de las personas, a la protección de los animales y a la defensa del medioambiente. Queremos incluir en la agenda municipal las políticas animalistas y de medio ambiente, porque desde el Ayuntamiento de Córdoba no se están trabajando nada en estos dos ámbitos. Ambas son inexistentes. Los partidos políticos no hablan de estas cosas, ni siquiera en campaña electoral. Córdoba necesita un plan contra el calentamiento global, porque es evidente que la temperatura no para de subir y de que el verano es cada vez más largo en la capital.

-¿Es Córdoba una ciudad amigable para los animales?

-No, primero porque ni en el transporte público, ni en los sitios públicos está regularizado el acceso de los animales. Además, entre cierta parte de la población cordobesa hay un rechazo hacia los animales, deberíamos tener una conciencia más cívica con ellos.

-¿Cómo combatiría ese rechazo del que habla?

-Con campañas de concienciación educativas sobre el respeto a los animales. Las nuevas generaciones están más concienciadas con esto y, por ejemplo, el rechazo a los espectáculos taurinos entre los más jóvenes es altísimo. El propio Ayuntamiento debería hacer campañas para fomentar el respeto a los animales.

-En este mandato, se aprobó la prohibición de que hubiera en Córdoba circos con animales. ¿Qué le pareció?

-Fue una medida tomada a principios del mandato y de cara a la galería. Una medida que está bien pero que se quedó ahí. Después no hemos visto a los grupos municipales luchar contra el maltrato animal en estos cuatro años. Ha habido más de 70 envenenamientos de gatos en Asomadilla o Fátima, y no ha habido ni una sola condena pública por ello. El Ayuntamiento no responde cuando se denuncian casos de abandono de animales, y han dejado morir por ejemplo un caballo en el río Guadalquivir, que agonizó durante tres días, y otro en Santacruz. Hace unos días, hemos visto un vídeo en el que unos chavales se tiraban al río a salvar a un perro, porque los bomberos no querían socorrerlo.

-¿Ha mejorado el centro de control animal de Sadeco?

-Hay una cosa buena que ha hecho el CECA que es el proyecto CES de colonias felinas, que han llevado a cabo en colaboración con el Arca de Noé, para la esterilización de los gatos. Ese proyecto hay que ampliarlo, dotarlo económicamente y que participen más protectoras. Y respecto a la perrera decirte que sigue teniendo el mismo espacio físico que hace 8 años. Los perros están en jaulas de 6 metros, desesperados. La instalación no está adecuada para los cánones actuales sobre el bienestar animal. La perrera se diseñó, en tiempos de Rosa Aguilar, como un corredor de la muerte, porque allí se sacrificaban a los animales a los diez días de que entraran. Además, los cuidadores del CECA no están preparados, y no se erradican las enfermedades que traen los perros, de manera que se entregan enfermos, causando un daño moral y económico a los adoptantes. Y los gatos están en jaulas de conejos y en condiciones horribles. Por último, Sadeco no tiene un protocolo para la adopción, y hasta ha llegado a sortear caballos.

-¿Qué debería hacerse a su juicio en el CECA?

-Potenciar la adopción y la tenencia responsable de animales; y modificar las instalaciones, que no valen ya que no están sujetas a la normativa actual. Por ejemplo, debería haber patios de recreo para los animales.

-Entonces, ya del zoológico ni hablamos, ¿no?

-La situación del zoológico es muy triste, se ha quedado anclado en los años 50, con espacios muy reducidos para los animales. La misma elefanta Flavia tenía un foso en su recinto que está prohíbido. Hasta el año 2004, el zoológico ha tenido un funcionamiento completamente errático y han ocurrido allí algunas muertes de animales bastante graves.

- ¿Qué haría Pacma en el zoológico de Córdoba?

-Pacma apuesta por su reconversión en centro de recuperación de especies autóctonas y de rescate y aboga porque se cierre al público. También habría que paralizar los programas de cría de animales que tienen en marcha. Además, habría que enviar a santuarios a todos los animales que se pueda.

-¿Cuánto costaría esa reconversión?

-No lo hemos calculado, pero mantener abierto el zoo cuesta más. También queremos activar un zoo virtual, para que los niños conozcan las distintas especies a través de las nuevas tecnologías.

-Díganos tres puntos de su programa que no tengan nada que ver con animales.

-El Ayuntamiento de Córdoba debe apostar más por los barrios, porque son los grandes olvidados de este mandato, pese a que es donde la gente vive. El actual equipo de gobierno no ha arreglado el campo de fútbol del San Eulogio en el Sector Sur, ni ha abierto la Normal de Magisterio, o la piscina del Figueroa, que sigue cerrada. De Mi barrio es Córdoba solo se están ejecutando dos obras de este año. También queremos fomentar el empleo de los jóvenes y de los mayores de 45 años con la remodelación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), que debería dotarse de más presupuesto. También queremos ayudar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas con exenciones fiscales.

-¿Qué quiere acometer Pacma con mucha urgencia en la ciudad?

-Queremos renovar la ordenanza de control animal, que es del año 93, para recoger medidas más vanguardistas en favor de los animales. Incluiríamos la prohibición de la compraventa de animales en Córdoba, ya que hace que la gente no adopte; la prohibición de espectáculos con animales de cualquier índole; el uso de animales para la explotación turística; el reconocimiento de las colonias felinas y de sus cuidadoras; lo métodos éticos de esterilización de animales y el sacrificio cero de animales. Además, el Ayuntamiento de Córdoba no podrá financiar o subvencionar ninguna actividad relacionada con la caza.