¿Nuestra Feria necesita cambiar el concepto o mejorar el recinto?

PP

COMPROMISO Apuesto por mejorar el recinto en la línea que ha presentado la Asociación de Casetas Tradicionales, un proyecto que recoge las conclusiones emitidas por la comisión municipal de Feria. Es una iniciativa muy trabajada, muy pensada y absolutamente viable. Tengo un compromiso máximo para su ejecución. Porque el Ayuntamiento tiene financiación para acometer este proyecto, que debería estar culminado durante el próximo mandato. Es urgente pavimentar todas la calles, el soterramiento de líneas eléctricas; unos mejores saneamientos y trabajar en una mejora de zona verde del recinto ferial.

PSOE

COMISIÓN DE FERIA Cumpliremos el dictamen de la Comisión de la Feria y asumiremos el proyecto que se ha presentado de reforma del recinto y que está derivado del mencionado dictamen. Dicho proyecto, entre otras cosas, propone el soterramiento de todas las líneas eléctricas, la creación de un pasillo central entre las casetas, la reforma del pavimento y mejoras en las infraestructuras, la movilidad y los servicios que ofrece, así como la prohibición de la reventa total de las casetas, las mejoras del arbolado y de las zonas de sombras.

IU

UNA FERIA ABIERTA La Feria de Córdoba, a diferencia de otras, siempre ha sido y será una feria abierta. Y ese es el modelo que vamos a seguir impulsando, incorporando cada año medidas y actuaciones para hacerla más inclusiva y accesible.

CS

FACILITAR LA INSTALACIÓN La Feria de Nuestra Señora de la Salud siempre ha sido abierta y así tiene que seguir siendo, aunque también es verdad que tenemos un recinto muy grande, como para que puedan convivir diferentes tipos de casetas, siempre que unas y otras respeten unas reglas básicas. En los últimos años, hemos conseguido un paseo de caballos de categoría con jinetes, caballos, carruajes y cocheros ataviados como marca la tradición, ahí creo que hemos avanzado y mejorado. Algo similar pasa con las casetas familiares y las de las peñas. Donde sin duda creo que hay que mejorar es en las condiciones del recinto. Faltan sombras, infraestructuras, hay que facilitar que se instalen casetas en la Feria y hay que mejorar el transporte a El Arenal para que los cordobeses puedan ir a la feria de manera segura.

PODEMOS

ADECUAR EL PISO Mejorar el recinto en cuanto a la adecuación de piso es una de nuestras propuestas iniciales. Debemos elevar el concepto de la Feria y las demás manifestaciones lúdicas y culturales de la ciudad en valores como el respeto, la diversidad, la seguridad y el cuidado de nuestro patrimonio.

PACMA

MÁS ÉTICA CON LOS ANIMALES La Feria de Córdoba es un evento muy arraigado en la ciudad, nosotros creemos que deben ser los cordobeses los que decidamos qué formato de Feria queremos y si el recinto ferial se adapta a la necesidades reales que tiene esta. Nosotros apostamos por la reforma del actual, antes que trasladar la Feria a otro recinto que supondría mas inversión. En Pacma vamos a defender que no se utilicen caballos en la Feria, hemos visto muchos caballos en estado de pánico e incluso caer al suelo al chocarse con una caseta, la Feria debe evolucionar, también ser mas ética y respetuosa con los animales.

VOX

DEFENSA DE LA TRADICIÓN Ambas cosas. Creemos que es un gran primer paso para la mejora del recinto la propuesta presentada por la Asociación de Casetas Tradicionales, que Vox suscribe y apoya, pero no debemos quedarnos ahí. Hay que potenciar el paseo de caballos y luchar por mantener nuestras tradiciones y nuestro patrimonio consiguiendo, por ejemplo, que se oiga menos bacalao y más flamenco. Ni que decir tiene que hay que trabajar también para inculcar a los jóvenes las bondades de una copa de vino y el daño que les puede hacer el exceso de consumo.

ACCIÓN POR CÓRDOBA

UBICACIÓN ERRÓNEA La Feria de Córdoba no se debía haber construido allí. Se podía haber hecho en Poniente o en Levante, y dejar una zona como la de El Arenal, cercana al río, con el estadio de fútbol al lado. Ya que está allí, podríamos aprovechar la otra parte del río para construir una plaza de toros.

Yo no descarto la posibilidad de que el Ayuntamiento, no digo en este mandato, pero prepararse para construir una plaza de toros de una cantidad de butacas en torno a 9.000, una plaza de segunda en El Arenal. La gente está en la Feria y cuando llega el momento de la corrida son cinco minutos en sentarse y no tener que desplazarse de una punta a otra. Llegar a acuerdos con la propiedad de Los Califas actual. Se puede hablar y llegar a un acuerdo bastante interesante tanto para los aficionados a la tauromaquia como para las personas aficionadas a la Feria como para la propia propiedad de la plaza. Se podría convertir en una gran zona comercial que daría riqueza al barrio. La Feria habría que dotarla de árboles que dieran sombra, porque creo que es la Feria de Andalucía que se pasa más calor y no es porque estemos en mayo, sino porque no hay ni una sombra que nos cobije.