«La opción del votante de Ganemos más parecida a la suya es la de Podemos»

-Da el salto a la política por primera vez, ¿cómo se siente?

-Me da mucho respeto y es un reto en el que estoy dispuesta a aprender muchísimo. Hasta que no esté allí no sé cómo vamos a resolver los problemas, pero no estando, no los resuelves.

-¿Para y por qué quiere ser alcaldesa de Córdoba?

-Para ayudar y aprender. No tengo ego, ni necesito estar en el candelero, todo lo contrario, siempre me ha gustado vivir tranquila.

-¿Por qué entró en política? ¿Había militando en algún partido?

-Nunca, he valorado siempre mucho mi libertad de expresión. La motivación me la dio mi marido, que el 15-M tuvo claro que tenía que estar y se metió en Podemos para que esta sociedad cambiase, y yo me animé a entrar también. Por desgracia fue lo último que hizo, porque murió a los 6 días de las generales de hace 4 años.

-Es profesora de Secundaria, ¿se puede extrapolar algo de las aulas al Ayuntamiento?

-Todo. Llevo 31 años con todo tipo de alumnado, desde el Brillante a Lucena, pasando por el Campo de la Verdad, donde me crié y siempre he sido muy sensible a sus problemas, y ahora estoy en el Alhakén. La educación te enseña que la vida es un aprendizaje.

-Podemos se presenta por primera vez en solitario a unas municipales, ya era hora, ¿no?

-En un principio queríamos ir en coalición, pero por diversos motivos no ha habido forma. Llegados a este punto hay que sacar lo positivo: tenemos un proyecto bonito y hemos tenido libertad para hacer un programa. Todos somos compañeros y en el Ayuntamiento vamos a estar codo con codo. Así ofrecemos más alternativas.

-¿No cree que eso puede dividir más el voto de la izquierda y que eso les afectará negativamente?

-No lo creo, de hecho en España hay ejemplos en un sentido u otro. Pero tengo clarísimo que los compañeros de IU y los de Ganemos, si hubiesen entrado, hubiéramos estado codo con codo.

- ¿Y con el PSOE?

-Los que somos de izquierdas debemos estar juntos y no ser chauvinistas de partido, pero quizá estemos un poquito más alejados del PSOE por su historia.

-¿Cree que será un handicap que sea poco conocida o piensa que se votará más a la marca?

-Ambas cosas. Lógicamente Podemos es una marca nacional, pero creo que en el municipio se elige más a las personas. A mí me conoce mucha gente porque me he movido en muchos ambientes, pero a nivel global soy una desconocida. Eso puede ser una ventaja. Todo el que trabaja de cara al público se quema. Yo misma dentro de cuatro años tendré detractores. Como partido no tenemos mochila y como persona, tampoco. Como ciudadana siempre he preferido que empezaran en política personas nuevas con ilusión a otras experimentadas, que lo que tienen es favores que pagar.

-Tras la salida de Ganemos en Común, ¿quién cree que capitalizará sus votos?

-Tenemos el mismo nicho político.

-De hecho, gente de Podemos integraba la lista de Ganemos.

-Había gente que estaba en Podemos. Hay que hablar de pasado.

-¿Han solucionado ya su crisis?

-No vivimos esto como un drama, aunque si leías la prensa parecía una catástrofe. Este es un partido plural y libre. No es que le aplaudas a un compañero si decide irse cabreado, pero a mí me parece perfecto. De los que se han ido que eran amigos, siguen siéndolo; y el resto son compañeros que siguen militando en la izquierda.

-Volviendo a Ganemos, en 2015 concurrieron con ellos, ¿hay más afinidad con ustedes que con IU?

-Creo que sí. La opción que el votante de Ganemos tiene más parecida a la suya es la de Podemos. Tenemos dos programas muy similares en un 90%.

-Díganos tres claves de su programa electoral.

-Tomar acciones que favorezcan a las clases más deprimidas; potenciar un empleo de calidad, y activar el Ayuntamiento, que está congestionado. Quien solicita un permiso para una obra lo quiere pronto, igual que el club deportivo que pide una ayuda. ¿Cómo se soluciona esto? Pues no lo sé, no sé si habrá que contratar a más personal, aunque es verdad que la reposición no se ha hecho.

-Ha habido leyes estatales que lo han impedido.

-Sí, pero las leyes siempre tienen formas de bordearlas. Hay que remunicipalizar sectores que se están privatizando, como la ayuda a domicilio o la limpieza. Se podrían organizar a través de cooperativas. Y luego, tenemos propuestas concretas como hacer una empresa municipal de energía, que pague más impuestos el que mayor poder adquisitivo tenga o potenciar energías renovables. Queremos hacer convenios con dentistas y crear una servicio veterinario municipal.

-¿Cuál sería su primera medida?

-Lo primero es aterrizar y ver cómo atendemos las primeras necesidades de quienes están en una situación más grave.

-¿Qué análisis hace de la situación de Córdoba?

-La ciudad está paralizada y se podían haber hecho muchas cosas. Me da la impresión de que las personas que han trabajado en el Ayuntamiento han caído en una especie de desidia y han decidido hacer cuatro cositas para que nadie les pudiera decir que no han cumplido con su trabajo. No culpabilizo a todos, aunque no sólo hablo de concejales. Por eso es importante que entre gente nueva, que tenga su trabajo y no necesite un sueldo. Es más, yo voy a ganar menos que ahora, fíjate tú qué inversión. Tenemos ideas claras, porque no estamos contaminados con la política y sabemos qué quieren los ciudadanos. Cuando termine, terminó, soy feliz en mi trabajo y me da pena dejar a mis alumnos. Al parecer, ellos también a mí, porque han hecho un grupo de wathsapp para pedirle a la gente que no vote a Podemos y así no me vaya.

-¿Cree que los jóvenes de ahora son peores?

-Eso es un tópico, cuando cumples años se te olvida que fuiste joven y que tuviste buenas ideas, aunque te faltaba experiencia. Lo ideal sería combinar las dos.

-A lo mejor le ocurre lo mismo a la política.

-Sin lugar a dudas. Mis compañeros que entraron en el Parlamento han tenido que aguantar burlas de políticos que se creen dioses, con un status y una sapiencia que no son ciertas.

-La denominada «casta».

-Efectivamente, aunque esa palabra no me gusta utilizarla.

-¿De qué corriente de Podemos es? No la veo anticapitalista.

-No me quiero encorsetar. Las corrientes me parecen algo absurdo, porque aquí estamos por un proyecto común. Hay momentos que cosas que hace Pablo me encantan, y hay otras que le diría...

-No te compres el chalet.

-Efectivamente. Todos somos libres de comprarnos la vivienda que queramos siempre y cuando la paguemos con nuestro sueldo, y me consta que en su caso va a ser así y con una buena hipoteca. Pero de cara al exterior no fue un detalle oportuno. Pero la ideología de un partido no depende de una sola persona.

-¿Cuál es el estado de salud de Podemos en Córdoba?

-Si nacimos hace 4 años, ahora somos unos adolescentes. Tenemos mucho futuro, pero organizar a tanta gente es complicado.