«IU ha desarrollado políticas progresistas que ni el PP en 8 años pudo demoler»

SENSI ZAMORA, CEO de Euroclima

-Córdoba necesita mucha más industria y autónomos, más suelo industrial y una administración que sea colaboradora y facilitadora de este objetivo. ¿Tiene pensado hacer Córdoba más atractiva para que las industrias se implanten aquí y no se vayan fuera de Córdoba porque no se les haya facilitado su implantación?

--Va implícita en la pregunta una realidad que habría que saber si ha existido. ¿Qué empresas se han ido de aquí? No conozco ninguna.

-Amazon, por ejemplo, se fue a Dos Hermanas.

--Nosotros no hemos tenido contacto ninguno con Amazon, que es una multinacional que cuando se quiere implantar, pregunta y se implanta. No suelen andarse con medias tintas. Hasta donde yo sé, Amazon nunca se ha dirigido a Urbanismo. En segundo lugar, hay que aclarar la industria que queremos. No vamos a retroceder al siglo XIX, pero yo prefiero comprar libros en la librería Luque antes que en Amazon. En tercer lugar, en España ha habido dos grandes huelgas recientemente, una en Coca-cola y otra en Amazon, que es de las empresas con peores condiciones laborales del país. Que no es la panacea.

Dicho esto, somos conscientes de que Andalucía en general forma parte de la periferia de la periferia. Estamos dentro de un mundo global, donde no se pueden esquivar las políticas de Europa, el Estado o la Junta. Córdoba es la ciudad que menos inversiones estatales y andaluzas ha tenido. Es decir, que quienes tienen las competencias en empleo, que no es el Ayuntamiento, han traicionado a esta ciudad durante 40 años. Las dos grandes inversiones de los presupuestos últimos son el baipás del AVE y la ampliación del Cabril. Entonces, ¿qué puede y debe hacer el Ayuntamiento? Facilitar la implantación de empresas. Ese debate se ha generado para desgastarme, pero es tan fácil de descubrir como mirar los 4 años anteriores. ¿Recuerda alguna gran empresa que se implantara con Nieto? No puede. Este mandato, se han instalado diez hoteles de 4 y 5 estrellas, diez más que los 4 años anteriores, que fueron 0. Si algo ha impulsado la logística ha sido la GMU. Por ejemplo, fuimos a Yllescas con CECO y hemos iniciado la innovación del PGOU para que las empresas se instalen en el Álamo.

JULIÁN MOLINA, director del Teatro Avanti

-Creemos que la cultura crea sociedades mejores y es un recurso socio-económico importante. De una manera clara y práctica, ¿cuál es el programa que tienen para el ámbito de la cultura?

-Hemos perdido en este mandato una oportunidad para volver a colocar a Córdoba en el epicentro de la cultura de este país y desarrollar el modelo cultural que a IU le hubiera gustado. Fue una experiencia maravillosa la aventura de la Capitalidad Cultural, aunque luego, por desgracia, no salió. La cultura es un elemento transformador, pero cuando se habla de la generación de empleo nunca se coloca esta industria como generadora de riqueza, y lo es. Queremos intentar finalizar el proyecto del Consejo Local de la Cultura, y que abramos y democraticemos más la participación. La cultura no puede ser un elemento de decisión exclusiva del político de turno. Tiene que haber un órgano democrático donde se hagan ese tipo de políticas, como hemos hecho en el Imtur. Además, la Delegación de Cultura debe estar mejor presupuestada. Debemos gastar menos en ladrillo y más en cultura.

DOLORES NAVAJAS, presidenta CSIF Córdoba

-Hay que reconocer que en este mandato se ha bajado la tasa de paro un 19%, pero también que si lo comparamos con el principio de la crisis estamos aún lejos. ¿Qué medidas concretas adoptaría para luchar contra el paro y cambiar el modelo productivo?

-Hemos tenido una industria histórica: cobre, joyería y desde hace 20 años, el turismo. Nosotros no hemos estado finos en algunas cuestiones en el Imdeec, que debe ser el gran motor de desarrollo económico y soporte de las pymes. También nos preocupamos desde el primer minuto del Parque de Rabanales 21, que por suerte lo hemos salvado. Nos falta efectivamente ser capaces de generar empleo estable y de calidad. Yo no creo que nadie vaya a venir de fuera a salvarnos. Esta ciudad tiene recursos en la agroindustria, el I+D+i, la joyería, el comercio de cercanía o el turismo. Ahí tiene que estar la apuesta: en lo local, en la economía social, y en la búsqueda de economías alternativas. Que no tiene que ser el modelo de una fábrica, que solo se va a dar desde el punto de vista logístico, donde sí hemos hecho un buen trabajo. Pero las grandes fábricas se van a Asia y a África.

Aún así los datos han sido positivos, tenemos 8.000 parados menos. El PP tocó su cénit en febrero del 2013 con el récord histórico de parados en Córdoba. Es un mito que la izquierda no genera empleo, y más aún público. Hemos firmado en Sadeco 2.500 contratos laborales en 4 años. Eso hay que ponerlo en valor.

RAFAEL MIR, abogado y escritor

-¿Hasta qué punto puede hacerse en Córdoba política municipal de izquierdas cuando sigue siendo una ciudad de alma agraria y ánimo conservador?

-Es curiosa esa contradicción de una Córdoba muy conservadora, que viene de la nobleza agraria, y una Córdoba que cristalizó en el mandato donde Julio Anguita fue alcalde. Aquello tuvo mucho que ver con la gente que se trasladó a mediados del siglo XX de la Campiña, fundamentalmente, a la ciudad. Eso ligado a la fortaleza del PCE en la capital, que heredó IU, y una red de militantes de izquierdas, no sólo comunistas, vinculados con las asociaciones vecinales, han hecho que en Córdoba se haya desarrollado una ciudad progresista. Si uno idealiza qué modelo de ciudad podría hacer la izquierda en un mundo global y neocon, Córdoba puede estar en esa referencia de izquierdas. Por eso se han desarrollado políticas progresistas que ni siquiera el PP ha conseguido demoler en 8 años. Y mira que lo ha intentado. Si vuelve a gobernar la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, no tendrían piedad con ese modelo de ciudad.

JOSÉ LUIS LLERGO, vicepresidente de Fepamic

-Somos una entidad social que trabaja para personas con discapacidad, me gustaría saber, ¿qué políticas sociales tienen para este mandato en este ámbito?

-Estos cuatro años se ha abierto el abanico para que entidades sociales tengan cabida en el tejido de esta ciudad. Este es uno de los ejemplos en los que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo importante. Personalmente es de lo que más orgulloso me siento. Y además contraponiendo modelos económicos: frente a lo que nunca va a pasar (que vengan multinacionales a salvar a los cordobeses), el modelo de Fepamic, con 1.000 trabajadores y el 90% con discapacidad. Lo que hemos hecho ha sido impulsar este tipo de empresas incorporando cláusulas sociales a la contratación pública. Por ejemplo, en Sadeco, en la recogida de naranjas.

FRANCISCO DE LA TORRE, presidente de Hostecor

-¿Cómo puede ser que Córdoba no tenga una Escuela de Hostelería después de 4 años?

-Entre otras cosas, porque la que había ha fracasado. Todos deberíamos hacer autocrítica, los empresarios y los sindicatos, también. A veces solo ponemos en el espejo a la administración pública, y hay otros agentes que lo hacen menos. En la hostelería es donde hemos dado el salto de calidad. Hay pocas ciudades en el mundo donde se coma mejor y al precio que se hace aquí. Además es uno de los motores de la ciudad. Por eso, la Escuela de Hostelería hay que repensarla, buscar fórmulas que sirvan e impulsarla desde lo público con una colaboración e inversión privada. En esta ciudad, los empresarios invierten muy poco, y necesitamos que lo hagan más. Por ejemplo, el 100% de la política de promoción de la ciudad la hace el Ayuntamiento. Falta la colaboración público-privada real. La escuela debe existir porque necesitamos profesionales de la hostelería, que permitan un reparto justo de la riqueza. Hoy en el turismo, no hay reparto justo. Hay camareros que trabajan 10 y 12 horas por 700 euros, o camareras de piso que cobran a 2 euros la habitación en el mismo hotel que cobra por un café 3 euros.

CONCHA DE LA HERA, profesora de Genética

-Todos sabemos que el cambio climático está aquí. ¿Cuál es la propuesta que tiene IU en relación a la sostenibilidad?

-Es una pregunta muy interesante, porque menos para Donald Trump o Rajoy, ayer en Córdoba hacía 37 o 38 grados. En la agenda política de cualquier partido o gobierno deberían estar las medidas contra el cambio climático. Córdoba es una ciudad que sí pensó en un modelo medioambientalmente sostenible. Es la ciudad que más metros cuadrados tiene de zona verde por habitante. Se ideó en su momento, con el PGOU del 86, una ciudad visionaria con un cinturón verde dibujado que protegiera la ciudad. Nuestras medidas son concretas: reducir el 50% del IBI a aquellas viviendas que pongan placas solares; seguir aumentando las zonas verdes; seguir generando desde el Consejo Local de Medio Ambiente las políticas necesarias para proteger aún más la ciudad; mejorar la calidad del aire, que es malo, y que está vinculado a un tipo de industria y a que no somos capaces de dejar el coche en la cochera. IU fue pionera en el carril bici, pero luego lo dejamos parado. Ahora se ha logrado cerrar desde el Ayuntamiento, ya que quedó proyectado en la etapa que tuvimos la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Siempre tenemos presente el Medio Ambiente en nuestras políticas. Hemos avanzado, pero hay que seguir trabajando porque tenemos un problema muy serio.

MANUEL PÉREZ, exalcalde de Córdoba

-El turismo es una fuente de desarrollo, pero se están produciendo fenómenos vinculados a él de gravedad, sobre todo en el casco histórico, que se está deshabitando. ¿Cómo se puede abordar ese problema? ¿Cree que el casco debe ser un parque temático como en otras ciudades?

-El modelo de casco histórico va a determinar el modelo de ciudad que tengamos. ¿Por qué se va la gente del casco? Porque no tiene colegios, farmacias, centros deportivos o jardín. En el caso de Córdoba, la gran protección que tuvo fue la del PGOU del 86, donde se proyectó el centro de salud de Lucano, la protección de los colegios públicos o el jardín de Orive. A todo eso se suma el fenómeno nuevo de la gentrificación y las viviendas turísticas. A esto o se le pone un límite o nos cargamos la convivencia en el casco. Nadie quiere vivir donde tus vecinos son unas maletas. Esto solo se arregla limitando el cambio de uso, es decir, que una vivienda no pueda dedicarse a apartamento turístico o que un edificio solo pueda destinarse a esa actividad. El otro día llevamos esto a Urbanismo y nos quedamos solos. Los demás votaron en contra de la suspensión cautelar de licencias.

-¿Hay que limitar las fiestas en el casco?

-Y más cosas. Hay muchas procesiones que implican cortes de calles y molestias. ¿Tienen derecho? Evidentemente, pero hay que limitarlo. Y los eventos, igual, tiene poco sentido que un rally salga de la Puerta del Puente, y ha salido. Hay cuestiones que son un atentado al patrimonio, como la carrera oficial, que genera un destrozo importante.

SENSI ZAMORA

-Durante este mandato ha habido constantes críticas al funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo. ¿Va a tomar alguna medida para sacarla del atasco?

-El problema de la Gerencia es un problemas de las gerencias de este país. Algunos medios han situado el funcionamiento de la Gerencia como mantra, pero el PP se trajo a un súper gerente, que cobraba una nómina desorbitada, se fue a los 6 meses, y dejó la Gerencia con 40 trabajadores menos. Luego hacen unas leyes que te dicen que para firmar una licencia tiene que hacerlo un funcionario. Pero luego hay otra ley que dice que por cada diez funcionarios jubilados solo pueden reponerse uno. Entonces, cómo lo hacemos. En Valencia una licencia tarda dos años. En Málaga hay 7.000 expedientes y dos concejales imputados.

JULIÁN MOLINA

-¿Por qué no se llegan a acuerdos con la actividad privada para evitar solapar eventos culturales? ¿Por qué no ha habido colaboración entre delegaciones?

--La coincidencia se ha dado solo una vez y se podía haber dado dentro del mismo partido. Hay mucho mito con los gobiernos de coalición. Comparto lo que dijo el poeta de que Córdoba será cultura o no será. Tenemos más de 50 actividades culturales y lo que tenemos que definir es el modelo cultural. Pero yo no lo tengo que decidir, sino la participación ciudadana, a través del Consejo Local de la Cultura, donde los que se dedican a la cultura sean partícipes de su gestión. Igual que hemos hecho con el turismo en el Imtur, donde los empresarios me han tumbado algunas cosas que eran mi intención establecer como la tasa turística.

DOLORES NAVAJAS

--Está previsto que de aquí a finales de año se jubilen 70 efectivos de la Policía Local. Este mal también lo tiene el SEIS. ¿Qué medidas va a adoptar para solucionar ese problema?

--Ha habido una estrategia de Estado de dejar sin músculo y en los huesos a los ayuntamientos. La reforma de la Constitución, la ley de techo presupuestario o la de la tasa de reposición han sido una estrategia bien medida para que los ayuntamientos no tengan capacidad de gestión, y que intervengan los procesos de privatización, que son los que han conllevado los grandes casos de corrupción. Si no puedes contratar para que te firmen las licencias, ni policías, ni jardineros, ¿qué te permite la ley? Que lo hagan empresas privadas. Un alcalde puede hacer ahí muy poco, porque el marco legislativo lo marcan el Estado o la comunidad autónoma. Solo podemos ir al límite de las contrataciones. En Sadeco, por ejemplo, que se han hecho muchos contratos, cada vez que firmábamos uno tenía una advertencia de la interventora diciéndonos que me estaba pasando de la masa salarial permitida, y que la próxima vez iría al Tribunal de Cuentas. Ojalá que el nuevo Gobierno cambie estas leyes.

RAFAEL MIR

-¿Querrá el nuevo equipo de gobierno luchar a fondo, en todos los escenarios posibles para tratar de conseguir que la Mezquita sea de titularidad pública?

-Un Ayuntamiento puede impulsar una concienciación ciudadana, que entienda el fenómeno de las inmatriculaciones. En el pico del iceberg está la Mezquita, pero por debajo, muchos más inmuebles y propiedades. Si yo soy el alcalde vamos a seguir trabajando en ese camino, pero hoy el PSOE que gobierna el Estado puede, pero no quiere. Son las leyes del Estado las que tienen que cambiar para modificar esa realidad tan cruel. Estamos hablando del mayor expolio de la historia. Un Ayuntamiento tiene pocas armas, y encima la alcaldesa se ha puesto de perfil. Cuando el obispo ha ejercido su autoridad, no hemos tenido una alcaldesa que lo haya confrontado.

JOSÉ LUIS LLERGO

-Aún quedan edificios municipales que no son accesibles, ¿qué políticas vais a seguir?

--Por ejemplo, el Alcázar que aún no lo es. Hemos hecho un barrio entero prácticamente accesible, la Fuensanta, donde nos hemos gastado 800.000 euros, en un proyecto de Mi barrio es Córdoba. El Gran Teatro también lo hemos hecho accesible. Pero es un debe que tiene esta ciudad.

FRANCISCO DE LA TORRE

-¿Qué tiene pensado para promocionar Córdoba, sobre todo ayudándose de la gastronomía?

-Hemos modificado Fitur y hemos hecho cosas diferentes. Hemos sacado la promoción de la propia feria, al Instituto Cervantes, por ejemplo. Hemos batido todos los récords turísticos, aunque seguimos teniendo el problema de los excursionistas. Pero hemos avanzado en infraestructuras hoteleras, en eventos como la visita nocturna a la Mezquita, la visita al Alcázar, la de Medina Azahara. Tenemos todos los perejiles para hacer una promoción potente. Hemos ido a todas las ferias del mundo: Japón, Buenos Aires, Miami, Nueva York... Hemos trabajado muy bien el Andalusian Soul, el paquete turístico con Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. En el 99% de las cosas, el presidente de los hosteleros y nosotros nos hemos puesto de acuerdo, incluida la cuestión de los veladores.

ROSA DE LA HERA

-¿Qué plan tiene IU para desarrollar Rabanales 21?

-Hubo una privatización absoluta del suelo público de la Universidad de Córdoba, que se le regaló a una serie de empresarios y bancos, y que luego tuvo tres o cuatro actuaciones nefastas, por lo que el parque tuvo que salvarse una vez más desde lo público. Fuimos a invertir desde el Imdeec, para mantener un parque que nos permitiera una desarrollo industrial en esa zona estratégica. Tiene sentido hacerlo desde lo público. Hemos hecho un buen trabajo en Rabanales 21 y hemos permitido avances de gestión con la reparcelación que hemos hecho, lo hemos salvado con más capital público, pero falta la pata principal: la de la Junta de Andalucía, que no puede seguir ignorando el desarrollo de Córdoba. Sobre todo, después de que se hayan gastado cientos de millones en los parques de Sevilla y Málaga. Hay que apoyar a los empresarios que tienen ideas y quieren innovar.

MANUEL PÉREZ

-El plan del río está pendiente. ¿Tenéis pensado seguir invirtiendo e interviniendo en el río?

-El río también es parte del modelo de gestión de IU, donde es parte de la ciudad y la vertebra. Si no lo hubiéramos pensado así, hoy habría allí discotecas y hormigón. La belleza del Guadalquivir por Córdoba se basa en que es un río vivo. La gestión urbanística que se hizo permite a la ciudad mirar al sur y ha legado miles y miles de metros cuadrados públicos que nacen de aquella concepción de río, única en el mundo. Por cierto, que tendría que ser parte del debate municipal: qué hacer con Miraflores y con las infraestructuras que tiene.

-¿Qué propone para evitar la paralización de obras públicas como la del Centro de Congresos, la Normal de Magisterio, el Templo Romano o Regina?

-Cambiar la ley, no hay otra. Hoy la ley de contratación de la administración pública permite que haya empresas que vayan a la contratación y que hagan bajas de un 50%, auténticas barbaridades. Pero es que la ley obliga a los técnicos a adjudicar a esas empresas. Luego, como pasó en Regina, la empresa firma y la misma mañana renuncia a la obra, si no se acepta un modificado. Hay que modificar la ley para que no sea solo la baja la que determine el contrato final. Eso pasa en todas las ciudades. Da igual el color político de las administraciones, les afecta a todas.

-¿Quién debe gestionar Caballerizas cuando caiga en manos del Ayuntamiento?

-El Ayuntamiento. En colaboración con Córdoba Ecuestre, que hace un buen trabajo. Lo que pasa es que usamos solo el 20% de Caballerizas, hay un 80% del espacio que está en desuso, que hay que restaurar y poner en valor. Son dos cosas diferentes. La gestión, pública; y la gestión de cualquier paquete turístico, evidentemente con la actividad privada, donde Córdoba Ecuestre juega un papel fundamental.

-¿Debe tener Córdoba un tanatorio público en San Rafael?

-Lo va a tener. Cecosam necesita un tanatorio público. Morirse no es barato. No pasa nada porque haya una compensación pública para que los precios sean acordes a lo que podamos pagar.

-¿Qué valoración hace de la salida de Ganemos de la carrera electoral?

-El formalismo ha podido a la razón. Algo ha fallado en la democracia o en la justicia cuando no se le ha permitido a Ganemos el derecho democrático a presentarse. Y más de concejales que venía de atrás, que han estado en el gobierno y han aportado a la ciudad. Han hecho un buen trabajo, que nos ha ayudado a hacer una ciudad mejor. Algo deberíamos arreglar para que esto no vuelva a pasar.