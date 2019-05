¿Incluye entre sus objetivos abrirse a iniciativas público-privadas o blindar las empresas municipales?

PP

PACTO POR LAS EMPRESAS MUNICIPALES / Vamos a proponer a todos los partidos políticos un gran pacto para garantizar el carácter público, la sostenibilidad y la viabilidad económica de todas las empresas municipales. Creemos que son fundamentales para el buen funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, mantendremos la colaboración pública-privada que existe en la actualidad, pues, sin duda, también constituye algo positivo para el funcionamiento de determinados servicios en el Ayuntamiento de nuestra ciudad.

PSOE

LAS DOS COSAS / Los servicios públicos se prestarán desde lo público. No descartamos la colaboración con el sector privado en aquellos ámbitos, donde la colaboración público-privada pueda ser eficiente, como el turismo.

IZQUIERDA UNIDA

NUEVA EMPRESA MUNICIPAL / Las empresas públicas ya están blindadas tras volver a gobernar IU en el Ayuntamiento de Córdoba. Y nuestro objetivo es seguir invirtiendo en ellas puesto que entendemos que es lo único que garantiza la igualdad en el acceso a los recursos, que ofrece un servicio de la calidad a la ciudadanía y más barato. Por ello, vamos a impulsar, además, una empresa pública municipal de ayuda al domicilio.

CIUDADANOS

REIVINDICA UNA EVALUACIÓN / Vamos a asegurarnos de que todas políticas municipales estén sujetas a un exhaustivo diagnóstico, seguimiento, evaluación, investigación y medición del impacto de sus resultados. En Cs creemos firmemente en la evaluación de las políticas públicas para saber si están o no funcionando y esta evaluación ha de ser similar tanto en servicios públicos como los gestionados de manera público-privada. Vamos a apostar por la colaboración de lo público con lo privado para maximizar la eficiencia y excelencia de la gestión. Nos aseguraremos de llegar allí donde no llegan nuestras empresas o nuestra sociedad civil, pero nunca trataremos de hacer lo que nuestros ciudadanos ya hacen mejor que nosotros. La basura o la limpieza de parques o jardines no se llevan a cabo con ideas de izquierdas o derechas, hay que prestar esos servicios y hacerlo bien. Basta de estigmatizar alguna de las dos opciones.

PODEMOS

EL MEJOR SERVICIO / Queremos reforzar y ampliar los servicios desde lo público como objetivo principal, pues creemos que desde lo público se generan las mejores condiciones laborales y a la vez el mejor servicio. Por tanto, este blindaje se basa en la vigilancia del cumplimiento de las contrataciones y la calidad del servicio. De esta manera, exigir la incorporación de cláusulas sociales, éticas y medioambientales en las contrataciones, donde no se permita ningún tipo de brecha salarial ni discriminación alguna en las condiciones laborales por razón de género. Además, combatiremos la discriminación laboral en sectores que han sido feminizados. Cualquier apertura a una gestión mixta entre lo público y lo privado, cuando se produzcan, debe seguir estas pautas, entre otras cuestiones, de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios.

PACMA

SERVICIOS DE EXCELENCIA / Pacma apuesta por un sector público que dé un servicio de calidad sin aumentar costes, con el fin del que el ciudadano no tenga que soportar vía impuestos las ineficiencias de los gestores públicos. Las empresas municipales tienen que dar un servicio de excelencia a los vecinos.

VOX

APUESTA POR COLABORAR / Para Vox, el fin del servicio público es conseguir el máximo bienestar del ciudadano y devolverle con servicios de calidad su esfuerzo fiscal. Para conseguirlo, apostaremos por la funcionarización de la gestión administrativa y la búsqueda de la eficiencia en las tareas operativas, a través de la colaboración público-privada con pequeñas y medianas empresas (pymes), y entidades del tercer sector.

ACCIÓN POR CÓRDOBA

MUNICIPALES, PERO SI SON RENTABLES / Seguiremos apostando por lo público, porque entendemos que es una manera de cumplir con los servicios obligatorios que la ley nos marca. Pero teniendo cuidado a la hora de gastar el euro que se recauda vía impuestos. Las empresas deben ser para suministrar un servicio que tiene que ser lo más digno y al menor coste posibles. Si eso es así, seguiremos teniendo nuestras sociedades anónimas mercantiles como hasta ahora. Si vemos que no dan nada más que pérdidas, pues tendremos que buscar otras posibilidades que no nos hagan una sangría económica en el Ayuntamiento de la ciudad.