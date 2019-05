Ganemos en Común no podrá presentarse a las municipales definitivamente

Ganemos en Común no podrá presentarse definitivamente a las elecciones municipales. La Junta Electoral de Zona no ha contemplado la posibilidad de que la formación concurra a los comicios bajo otro nombre, Gente en Común, para que no entrara en colisión con la candidatura del falso Ganemos. El ente electoral ha tenido que tener en cuenta la decisión del juzgado 4 de lo Contencioso-Administrativo, un órgano superior a la propia Junta Electoral, así como la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso de apelación de Ganemos en Común.

De este modo, la capital cordobesa pierda una de las candidaturas que se presentaban el 26 de mayo, por lo que los cordobeses solo podrán elegir entre 13 listas. Ganemos Córdoba fue la tercera fuerza política más votada en 2015, cuando logró más de 18.000 votos, una representación de cuatro concejales y presencia en la Diputación de Córdoba.

Miembros de la candidatura protagonizaron ayer en la plaza de la Corredera un acto reivindicativo, en el que aparecieron con mordazas en la boca y camisetas negras, y en el que no pudieron reprimir la impotencia y la tristeza. Ganemos en Común quería expresar de este modo "el ataque a la democracia" que, a su juicio y al de la mayoría de fuerzas políticas cordobesas que los están apoyando, supone la decisión judicial de no poder presentarse, ni siquiera con otro nombre.

Ganemos en Común recurrió ayer, a las puertas del inicio de la campaña electoral y como última posibilidad, a la Junta Electoral, después de que el Tribunal Constitucional (TC) no admitiese el recurso presentado por el partido de confluencia que agrupa a Ganemos, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La formación acudió al TC después de que el juez de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba le diera la razón a la candidatura falsa de Ganemos, por haberse registrado antes como partido que el auténtico Ganemos. Antes, la Junta Electoral sí le había dado la razón a Ganemos en Común y había exigido al falso Ganemos que cambiase de nombre para evitar la confusión del electorado. La candidata de esta segunda candidatura, Estrella Peso, se ha negado a hablar con los medios de comunicación.