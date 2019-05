¿Está en su programa la calle Cruz Conde como símbolo de rehabilitación del centro de Córdoba?

PP

COMO LA CALLE LARIOS. Cruz Conde es una calle de referencia del comercio en Córdoba. No cabe hablar de símbolos, sino de apostar por recuperar el centro y todos los barrios de la ciudad. El reequilibrio entre barrios es uno de los ejes de nuestro programa de gobierno con una inversión de 50 millones de euros en los próximos cuatro años para obras en todos los barrios. Pero no es menos cierto que la falta de atención del actual equipo de gobierno ha provocado un deterioro de la actividad comercial y el mantenimiento del centro.

De la mano de Centro Córdoba se ha diseñado un espectáculo de luz y sonido para Navidad de primer nivel, porque Córdoba se merece ocupar un lugar destacado entre las ciudades que apuestan por proyectos de iluminación como reclamo turístico y, por tanto, de impulso a la actividad comercial. Cruz Conde, Las Tendillas, Claudio Marcelo y San Fernando con calles que precisan una mejora integral de su iluminación. Hoy están a oscuras.

PSOE

NUEVA ILUMINACIÓN Desarrollaremos el plan de apoyo y promoción del comercio de cercanía, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Incorporaremos el comercio y la hostelería a la oferta turística de la ciudad de Córdoba. Delimitaremos las necesidades y diseño de aparcamientos vinculados a las áreas comerciales. Trabajaremos en la captación de patrocinios para ampliar las zonas a entoldar en colaboración con la Federación de Comercio. Analizaremos y mejoraremos las zonas de carga y descarga. Mejoraremos el alumbrado, la movilidad, el mobiliario urbano y la señalética de las zonas comerciales de la ciudad. Y pondremos en marcha el proyecto de nueva iluminación de Cruz Conde, que ya está elaborado y aprobado por el Consejo Asesor de Comercio.

IU

UNA ACTUACIÓN EJEMPLAR La intervención en la calle Foro Romano ha sido reconocida internacionalmente. Es un ejemplo de cómo se puede actuar desde lo público para construir una ciudad más amable, más accesible y más sostenible con absoluto respeto a la historia. A la vez, quisiéramos que la legislación y normativa de alquiler de locales comerciales potencie el comercio tradicional y de cercanía en estas zonas de la ciudad. Abordaremos las medidas de competencia municipal y reivindicaremos las de competencia autonómica y nacional.

CS

MÁS INVERSIÓN. El centro de Córdoba no está en su mejor momento, no hay nada más que leer la prensa todos los días o pasear por él para darse cuenta. Hay que mirar al centro sin olvidarse de los barrios. El problema del comercio de cercanía no se aborda desde una calle o zona. Hay que adoptar acuerdos de ciudad que ayuden a nuestro comercio a dar pasos hacía la digitalización.

El Ayuntamiento debe invertir más y definir sus políticas de apoyo al comercio, que en nuestro caso pasan por ejecutar el plan de apoyo al comercio de cercanía aprobado en el pleno y no ejecutado por el cogobierno de PSOE-IU. Soluciones hay, pero tiene que haber voluntad política para ejecutarlas.

PODEMOS

NUEVO PROYECTO LUMÍNICO. Debemos y creemos indispensable licitar un proyecto que adecúe con suficiencia y sostenibilidad las condiciones lumínicas para todas las calles céntricas. Un proyecto que finalmente cuente con un consenso y un acuerdo entre los vecinos y los comerciantes.

PACMA

CONSENSO. Vistos los problemas surgidos entre el Ayuntamiento de Córdoba y los comerciantes de la calle Cruz Conde, no consideramos Cruz Conde como un símbolo de la rehabilitación del centro. Antes de elaborar la rehabilitación de cualquier espacio de la ciudad hay que consensuarlo tanto con los vecinos, con los comerciantes y otros agentes que puedan estar implicados.

VOX

MÁS VIDA, MÁS LUZ. El gobierno de Isabel Ambrosio ha apagado Córdoba y su centro comercial. Le ha dado la espalda al corazón de la ciudad. Desde Vox daremos luz y vida al centro. Llevaremos a cabo medidas que incentiven la instalación de comercios y a los que ya están, les ayudaremos a atraer personas dispuestas a entrar y a consumir. Pero hay que empezar por que el entorno sea el adecuado: iluminación adecuada, poda de árboles, limpieza…

ACCIÓN POR CÓRDOBA

NO LE CAMBIAN EL NOMBRE. Viene bien dicho, Cruz Conde. Para Acción por Córdoba, Cruz Conde será el nombre que tenga en el momento que asuma el gobierno municipal. No digo José, ni Antonio, digo Cruz Conde, con lo cual, no estoy molestando a nadie que tire de la memoria histórica.

Lo que quiero hacer, y estoy seguro de que se puede conseguir con la ayuda de los comerciantes, a quien hay que darle su sitio, cosa que no se ha hecho hasta ahora, sería convertir la calle Cruz Conde en la calle Larios. Y lo mismo que ahora se dedican en Navidad a marchar autocares con gente de Córdoba que va a visitar la calle Larios, queremos que vengan los malagueños a visitar Cruz Conde. Queremos convertirla en la calle ideal de Córdoba, que tengamos una iluminación bastante importante, que no sea la de los comercios, sino que haya un alumbrado público potente.