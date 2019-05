¿Cuáles son las medidas que plantea para controlar los veladores?

PP

NO MÁS POLÉMICAS Es momento de dejar atrás polémicas con los veladores. Estoy convencido de la responsabilidad de los empresarios y su respeto a la normativa sobre veladores. Hay que poner el punto y final a polémicas que no han servido para nada. Y sentar las bases de un diálogo entre el tejido empresarial y los vecinos para evitar situaciones de este mandato que no podemos olvidar y que no se pueden volver a repetir.

PSOE

UNA BATERÍA DE MEDIDAS Nuestras medidas para la regulación de los veladores son la convocatoria inmediata de la mesa vía pública desde Presidencia; la unificación de criterios integrando todo uso de vía pública, separando entre lucrativo y sin ánimo de lucro; impedir los problemas de convivencia asegurando la máxima accesibilidad como prioridad y control de ruidos y limpieza; actuar contra los infractores; priorizar el interés público y general sobre el particular y lucrativo; limitar porcentualmente el uso de la vía pública; sentar a hosteleros, comerciantes, vecindario, ciudadanía, y a las áreas de Seguridad, Urbanismo o Comercio, y facilitar la actkvidad empresarial y ciudadana desde la convivencia.

IU

SEGUIR AVANZANDO Estamos combinando la ordenación con el seguimiento y una línea de sanciones al incuplimiento y estamos viendo los efectos favorables. Continuaremos en ese sentido, siempre escuchando a la ciudadanía y a los sectores implicados. Seguiremos ordenando, de manera consensuada, para que en nuestras calles tenga prioridad el peatón. En la nueva fase estima necesaria la coordinación y entrada de la Delegación de Cultura en las zonas BIC y sus entornos. En la puesta en valor de nuestras cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, ordenar el espacio público es un compromiso de todas las administraciones

CS

ADAPTAR LA ORDENANZA Tal y como decimos en nuestro programa, partimos de que la actual ordenanza reguladora necesita adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de Córdoba. Como medida concreta, proponemos una ordenanza global de dominio público dónde se contenga la regulación adaptada a los nuevos tiempos, a las necesidades de Córdoba y a las diferentes zonas donde más veladores existen. Haremos compatible el desarrollo de la actividad económica generadora de puestos de trabajo con el uso de los espacios públicos por los vecinos y turistas. Es imprescindible trabajar desde el diálogo para conciliar el descanso de los vecinos con el ocio y la actividad económica.

PODEMOS

ESCUCHAR A LOS VECINOS Es fundamental el respeto a las ordenanzas. Consideramos que la visión de los vecinos debe ser escuchada y encontrar el equilibrio perfecto entre la sostenibilidad de los modelos de negocio en la hostelería y la movilidad y tránsito adecuado en nuestras calles.

PACMA

HABLAR CON TODOS Antes de plantear el control de los veladores, hay que sentarse a dialogar con los autónomos que día a día luchan por sacar su negocio adelante, autónomos que dan mucho trabajo a otras personas. La crispación que ha provocado el equipo de gobierno con este tema no es buena para la ciudad. Hay que llegar a un consenso con estas personas y después impulsar medidas para el control de veladores.

VOX

DESCANSO Y ACCESIBILIDAD Con el clima y la gastronomía que tenemos, no se entendería Córdoba sin los veladores. Pero el derecho al descanso y la accesibilidad de las calles son prioritarios para Vox. Creemos que la solución es que se cumpla escrupulosamente la ordenanza y si la que hay no sirve o hay que adaptarla, lo haremos. Lo que no se puede es mantener la que hay para saltársela sistemáticamente sin que se tomen medidas.

ACCIÓN POR CÓRDOBA

DEFENSA DEL EMPLEO No se le pueden poner puertas al campo. Hay que ordenar la situación de los veladores, la colocación hay que ordenarla y se tiene que hacer de una manera que no perjudique al hostelero, pero tampoco al transeúnte. Habrá que buscar un equilibrio para ambas partes.

Pero lo mismo que los veladores, yo digo las bicicletas. Mire usted, si tenemos 71 kilómetros de carril bici, aprovéchense. Ahora, si hay zonas donde no hay carril bici, bájese y transite por esa zona llevando la bici como la hemos llevado siempre. Y luego, yo quiero que haya un distintivo. Cada vehículo, tanto bicis como patinete, queremos que vaya con su identificativo para, en un momento determinado, proceder a llamar la atención. Los veladores, yo no voy a castigar a quien hoy por hoy es el único que crea empleo, Hostecor, sus hosteleros. Son los que crean empleo, aunque sea un empleo barato en el sentido de tiempo que se emplea. Ahora, de una manera ordenada.