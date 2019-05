¿Cuál es su plan concreto para resolver el atasco en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba?

PP

DUPLICAR LA PLANTILLA DE LICENCIAS Se hace imprescindible un cambio de rumbo en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es absolutamente necesario impulsar la agilidad y la seguridad jurídica, extender la declaración responsable a más supuestos como las licencias de obra para actividades económicas o licencias de veladores. Por ello, duplicaremos la plantilla dedicada a la tramitación de licencias que contará, además, con un directivo responsable. Nuestro objetivo es que la GMU deje de ser un freno al desarrollo de la ciudad, para convertirse en todo lo contrario, en el motor de desarrollo de la actividad.

PSOE

REFUERZO DE PLANTILLA El empleo de calidad da dignidad a las personas y es necesario para que la recuperación económica llegue a todos los hogares y no dejemos a nadie atrás. Necesitamos empleo de calidad y bien remunerado para acabar con la precariedad laboral y salarial, y que nuestros jóvenes no tengan que buscar su futuro fuera de nuestra ciudad. Para ello, la administración tiene que funcionar mejor. El Ayuntamiento no debe ser un obstáculo para el impulso de la economía y de la iniciativa privada. Al contrario, tenemos que ser un aliado de los emprendedores y los empresarios cordobeses que trabajan en los diferentes ámbitos para que se pueda generar riqueza, actividad y empleo digno.

Nos comprometemos a adoptar medidas como el refuerzo de la plantilla de empleados públicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la implantación de una administración electrónica eficaz para la tramitación de las licencias y los expedientes urbanísticos, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a la nueva realidad económica de la ciudad, o la culminación del procedimiento para la aprobación de la nueva ordenanza de obras y actividades que va a permitir agilizar y simplificar los procedimientos administrativos.

IU

NUEVA ORDENANZA Vamos a impulsar una ordenanza urbanística que permita agilizar las licencias entre tres y seis meses: simplificaremos trámites y alcance de los informes; ; la tramitación electrónica y el seguimiento electrónico serán claves; desarrollaremos las ofertas publicas de empleo, las dos primeras aprobadas en la historia de la Gerencia; apostaremos por la incorporación de personal municipal; y propondremos cambios en la normativa autonómica o nacional que en ocasiones frena los trámites.

CS

LICENCIAS EN 30 DÍAS Por la Gerencia de Urbanismo pasa gran parte de la actividad económica de la ciudad y no puede estar colapsada. Por eso desde Cs apostamos por llevar a cabo una reforma integral de la misma, adaptándola a las necesidades actuales. Algunas de las medidas que llevaremos son una auditoría de gestión; la puesta en marcha de la ordenanza de declaración responsable; la creación del cuerpo de inspección pública de la GMU; la creación del plan de inspección pública; la innovación del PGOU, con un plan de industrialización de Córdoba, y la concesión de licencias en 30 días.

PODEMOS

GESTIONES ‘ON-LINE’ Consideramos que se deben efectuar mejoras en la gestión y agilizar los trámites burocráticos de la Gerencia de Urbanismo en materia de concesión de licencias y permisos. La oficina telemática y las gestiones online, con unos procedimientos y un servicio eficiente y accesible, son medidas que ya deberían estar implantadas. Debemos trabajar para agilizar la actividad económica de la ciudad en este sentido.

PACMA

DESPOLITIZAR LA GESTIÓN Es fundamental para resolver la paralización de la Gerencia que se despolitice la gestión de esta. Las empresas y organismos municipales no se pueden utilizar como instrumento político para los responsables de los partidos en los que recae su gestión. En Pacma apostamos por que los técnicos municipales ganen peso en la gestión, con ello ganaríamos en la agilización y el funcionamiento de la Gerencia beneficiando a los ciudadanos.

AXC

«NO HAY DIRECCIÓN» En Urbanismo no es que haya un atasco, es que hay una calle empedrada, con muchas curvas y que cuando circulas por ella lo único que te lleva es a un precipicio. Y lo vamos a mejorar. Pero no por los empleados, que están haciendo un importante trabajo, lo digo porque no hay dirección y, cuando no la hay, el caos está asegurado. Tenemos que agilizar todos los procedimientos, darle salida a las licencias de apertura, a las de primera ocupación y a las de obra definitiva. Tenemos que ser muy ágiles y para eso hay que poner a trabajar a las dependencias con un presidente que sepa de eso y con un gerente que sepa de eso. Pero que ambos tengan la voluntad de trabajar por el urbanismo en Córdoba, no que haya otras cuestiones que originen que las empresas se nos vayan o que los nuevos que pueden venir ni siquiera se apeen del tren, porque saben ya que la GMU tiene el récord en paralizar expedientes y en tardar en conceder licencias.

VOX

TRES MESES PARA TRAMITAR UNA LICENCIA Nuestro objetivo es que las licencias se tramiten en un plazo máximo de tres meses. El resto de servicios de la GMU serán auditados para evaluar procesos, recursos y cumplimiento de la legalidad, y el siguiente paso será externalizar, mediante concurso público, los servicios de redacción de proyectos para, de esta forma, favorecer la libre concurrencia de profesionales cordobeses. Coordinado por dos arquitectos, incluidos en la lista para las municipales, Jesús Jiménez e Ignacio Cabezas, hemos elaborado un documento donde se explica cómo corregiremos el funcionamiento de la GMU. La clave del éxito está, además, en el incremento de la plantilla de funcionarios de carrera y mejoras técnicas en gestión y en el soporte informático. Acabaremos con las irregularidades presupuestarias y de gestión de personal puestas de manifiesto por la Intervención municipal.