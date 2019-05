¿Cuál es el criterio a seguir para garantizar el futuro de los Patios?

PP

APOYO INSTITUCIONAL. El futuro de los patios está directamente vinculado al trabajo que desarrollan los cuidadores y patios. Ellos son los protagonistas de la Fiesta de los Patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hay que trabajar para garantizar el mantenimiento de esta tradición, con el apoyo institucional a propietarios y quienes se encargan de su mantenimiento. De acuerdo con ellos, se deben revisar las últimas ediciones de la Fiesta y valorar si se puede mejorar algún aspecto vinculado a la organización esta cita señera del calendario festivo. Prestaremos una atención especial a los patios desde Vimcorsa, para garantizar su mantenimiento y conservación.

PSOE

EVITAR LA MASIFICACIÓN. Hay que evitar la masificación y buscar la calidad. Impulsaremos la Fiesta de los Patios, colaborando más intensamente, desde el punto de vista económico, con los dueños y cuidadores de los patios para su mejora y el mantenimiento, así como durante el desarrollo de la propia Fiesta. Trabajaremos por implicar a la iniciativa privada en la Fiesta de los Patios.

IU

TURISMO SOSTENIBLE. Llevaremos a cabo medidas, dentro del Plan de Turismo Sostenible, para proteger la Fiesta de los Patios, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con la participación de todos los agentes, en especial sus propietarios, respetando la idiosincrasia de cada patio.

En el marco del Plan Estratégico de la Cultura, que impulsaremos, articularemos las medidas necesarias para evitar que nuestra fiesta más popular se degrade y se agote, o «muera de éxito». Apostaremos por la rehabilitación de casas patio.

Debemos recordar que ya hemos aprobado medidas para apoyar y reconocer el trabajo que desarrollan en beneficio de la ciudad los propietarios de los patios, como la bonificación de hasta un 95% en el IBI para aquellos propietarios que participan en el Festival de Patios.

IU aboga por un turismo sostenible que mantenga el bienestar de los vecinos combinado con la presencia de visitantes.

CS

EVITAR LAS GRANDES COLAS. Estamos en el mes de mayo y los patios de Córdoba lucen en su mayor esplendor, pero desde el Ayuntamiento hay que sentarse con los propietarios de los patios para ver sus necesidades. Desde Cs creemos necesario establecer un protocolo de actuación que proteja a los mismos de situaciones de riesgo o de peligro para la propia declaración de Patrimonio Intangible de la Humanidad, y hay que garantizar la accesibilidad en general, incluida la de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Hay que estudiar la manera de evitar las grandes colas, para propiciar un funcionamiento normal y cómodo para los miles de turistas que vienen a conocerlos. Vemos necesario, con la colaboración del Ayuntamiento, ampliar la temporada de visitas y que se compatibilice con el régimen de vida ordinaria de sus propietarios. Para las tres actuaciones hemos propuesto la creación de la figura del mediador en materia cultural, de ocio y turística, para que actúe ante posibles conflictos vecinales y como transmisor de la cultura y normas de la sociedad de acogida.

PODEMOS

FUNDAMENTAL LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Desde luego, en primer lugar, escuchar a los dueños y a la vecindad de estos enclaves fundamentales de Córdoba. Ellos y ellas van a ser quienes mejor diseñen ese plan, acogiéndonos a sus necesidades y propuestas. La Participación Ciudadana en este tema es fundamental, con una apuesta clara de apoyo desde el Ayuntamiento y con convenios con el sector hostelero y el comercio de la ciudad.

PACMA

MÁS DOTACIÓN ECONÓMICA. Hay que realizar una apuesta importante por los patios Cordobeses, es unos de los valores mas emblemáticos de la ciudad. Lo primero que hay que hacer es sentarse con los propietarios de los patios y cumplir sus reivindicaciones sin poner problemas. No nos podemos perder en debates para garantizar el mantenimiento, cuidado y apertura al publico de estos, esta claro que necesitan mas dotación económica y es el propio Ayuntamiento de Córdoba el que la debe de garantizar.

VOX

MEJORAR LA ATENCIÓN AL VISITANTE. Queremos apoyar a los propietarios de los patios, que son los que de verdad garantizan la continuidad de la fiesta, y mejorar la atención y la información que se da al visitante.

ACCIÓN POR CÓRDOBA

UNA TASA AL VISITANTE. Estoy en contra de la tasa turística y no la pondremos en marcha, pero sin embargo con los patios lo tengo clarísimo. Si entran mil personas en un patio y cada una deja un euro o cincuenta céntimos, esa recaudación que se obtenga sería para el propietario del patio con lo cual estaríamos, de alguna manera, ayudando a las personas que habitan ese patio a su mantenimiento. No puede ser que una casa patio esté preparada por los vecinos, que vengan los turistas a verlos y que gasten un dinero que no va a revertir en los patios sino en las cajas registradoras de los bares, los espectáculos o los comercios.

Quienes nos traen el cliente son los patios, por lo tanto, vamos a buscar un sistema que les permita a ellos tener también un ingreso. Por cada persona que entre en un patio, cincuenta céntimos o un euro, lo que se crea conveniente para que ese dinero le sirva a su propietario para encalarlo, repararlo, para sustituir sus plantas, etcétera.