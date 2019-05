Bellido promete una «rebaja masiva» de los impuestos municipales

La «rebaja masiva» de los impuestos municipales es la gran apuesta de José María Bellido para hacer la ciudad más competitiva, generar empleo y fomentar el ahorro de las familias. El candidato a la Alcaldía de Córdoba por el Partido Popular, argumentando que la ciudad tiene «los impuestos al máximo» con respecto a otras ciudades españolas, pretende disminuir los impuestos municipales en 60 millones de euros durante los cuatro años de mandato, en caso de gobernar Córdoba, unos 15 millones al año, lo que correspondería, según el candidato de los populares, a unos 181 euros de media por cada cordobés y 740 euros a cada familia.

Bellido realizó estas manifestaciones tras participar en una reunión con el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y el presidente de CECO, Antonio Díaz, esta tarde.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, el popular Juan Bravo, ha elogiado que el Gobierno regional "gana en confianza y credibilidad", de manera que si el PP tiene "la suerte de gobernar" en el resto de municipios andaluces, "se seguirá con la misma política y línea que se hace en el gobierno de la Junta", con la bajada de impuestos y otras medidas, para lo cual ha resaltado que "hay datos objetivos como la EPA, el INE y la creación de autónomos".

En declaraciones a los periodistas, que recoge Europa Press, junto al candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, tras una reunión con la Confederación de Empresarios (CECO), presidida por Antonio Díaz, Bravo ha subrayado que las políticas del PP "funcionan y sirven", de hecho ha remarcado que "se ven resultados".

En este sentido, ha aseverado que las propuestas de Bellido van en "la línea del trabajo que se realiza en la Junta", de manera que "de poco sirve bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones al 99 por ciento si luego los ayuntamientos no ayudan en la plusvalía, que es bastante más alta en algunos casos de lo que sería el propio impuesto", ha puntualizado.

No obstante, ha aclarado que "la rebaja fiscal sola no sirve, sino que tiene que ir acompañada de la eliminación de trabas administrativas y burocráticas, ponerse al servicio de los empresarios, profesionales y ciudadanos", que son los que "realmente generan actividad", así como "acompañar con una política de gastos, no solo ingresos".

Al respecto, ha destacado "el compromiso" de la Junta con la aprobación del anteproyecto de presupuestos y el día 31 de mayo serán presentados ante el Parlamento. Ante ello, ha dicho que les acusaban de que "era de los recortes y a las 48 horas de llegar al Gobierno pedían que se presentaran", pero "ahora acusan de electoralistas, porque son buenos".

A su juicio, "no es comparable con lo que hacían otros gobiernos anteriores en los que los viernes anunciaban medidas", sino que "el presupuesto está dedicado a lo que ya se anunció en febrero, que se iba a destinar a política social, en materia de educación, sanidad y dependencia", además de "la rebaja de impuestos", de modo que "no se ha hecho nada que no se anunciara previamente", ha enfatizado.

Además, Juan Bravo ha subrayado que todo ello se hace de la mano de los empresarios y pequeñas y medianas empresas (pymes), entre otros, que han trasladado sus propuestas para "simplificar las trabas administrativas".

Como apunte, ha indicado que hay "muchas peticiones" de empresarios de la provincia y "Córdoba tiene un potencial muy grande", de forma que "solo hace falta ayudar e ir de la mano para que sean capaces de desarrollar las estrategias en su actividad, con el apoyo del Gobierno andaluz", dado que "el objetivo del día a día está orientado a que Andalucía funcione mejor", ha proclamado.

BAJADA DE 60 MILLONES EN IMPUESTOS

Por su parte, Bellido ha valorado que CECO sea "exigente" con el Ayuntamiento y la Junta y ha pedido su "colaboración para cambiar Córdoba", a la vez que ha elogiado que "lo más interesante" en este caso sobre su programa es "la propuesta fiscal, que busca que Córdoba sea más competitiva, que se haga una rebaja, especialmente a las empresas, para generar empleo, y también a las familias para generar ahorro e impulsar la economía".

En concreto, el candidato del PP ha detallado que "la rebaja fiscal se sustancia en una bajada masiva de impuestos por un importe de 60 millones de euros en los próximos cuatro años, con 15 millones de euros de bajada al año, que van a corresponder a 181 euros de media por cada cordobés y 470 euros de media por cada hogar", a la vez que ha recordado "los 106 millones de euros que tiene este gobierno local en el cajón a base de no hacer nada".

Por tanto, ha defendido que "se van a bajar impuestos que en Córdoba son de los más altos de España", como el de vehículos con reducción del 10 por ciento, "tras subirlo los candidatos de PSOE e IU a los que tuvieran vehículos de más de 12 caballos fiscales"; bajar a los híbridos y eléctricos "hasta un 75 por ciento"; bajar el impuesto de bienes inmuebles urbanos, con bonificación para familias numerosas "hasta el 90 por ciento de la cuota", entre otras reducciones y eliminaciones, como los de construcciones, instalaciones y obras y plusvalías.