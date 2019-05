José María Bellido: «Aspiro a aplicar el programa, alcanzando acuerdos con quien hiciera falta»

MARÍA JOSÉ RUBIO

Secretaria General de Asfaco

-Tengo anotadas las demandas de los jóvenes y ellos piden plan de carrera y desarrollo profesional, un entorno multicultural, empleo estable de calidad, formación adecuada. Quería preguntarle por medidas para retener y atraer el talento, para potenciar las industrias, si vamos a tener la salida a la autovía de los polígonos industriales de Las Quemadas y a recuperar las inversiones que durante años nos ha negado la Junta.

-La debilidad económica está generando que, efectivamente, para muchos jóvenes no haya oportunidades de trabajar en nuestra ciudad. No hay una solución única. Debemos centrar las políticas del Ayuntamiento en fomentar la industrialización pero, sobre todo, el desarrollo económico. Aquí llevamos treinta años hablando de los ejes estratégicos de desarrollo de Córdoba, de logística, agroindustria, turismo, pero esta ciudad no ha sido capaz de poner en marcha un plan estratégico que desarrolle todos estos ejes. Tenemos que desarrollar un plan estratégico a cinco o diez años vista, que en su elaboración y en su posterior evaluación y desarrollo participen todos los agentes sociales y las instituciones. Es bastante complicado que demos un repaso a esta ciudad y salgan iniciativas distintas de las que más o menos todos podemos tener en mente. Yo sí añadiría otro sector interesantísimo, la industria digital. Hay en Córdoba unas empresas espectaculares digitales, que son un perfecto nicho de empleo para jóvenes. Cuando necesitan personas preparadas para contratar, no las encuentran en Córdoba.

-¿Cómo potenciaría la industria?

-Tenemos que hacer que Córdoba sea una ciudad amable para atraer inversión, que en definitiva es atraer empresa e industria. Ahora mismo no lo es. Tenemos que dar seguridad jurídica a los inversores y agilidad administrativa. Y, como dice mi compañera de candidatura, Blanca Torrent, hablar en su idioma. En cuanto a las inversiones de la Junta, las necesitamos. Necesitamos algunas por desarrollo estratégico como, por ejemplo, la variante Oeste. Necesitamos otras inversiones, fundamentalmente, en infraestructura viaria. Lo mismo pasaría con la ronda Norte. Y hay otras que tienen más que ver con la calidad de vida de los cordobeses. La salida de la autovía a Las Quemadas depende de un plan urbanístico. Con un gobierno del PP habrá inversores que querrán desarrollar actuaciones en las que estaría incluida esa salida. Si no los hubiera, se puede adelantar, y así se ha hablado con los representantes de Quemasem, que el Ayuntamiento ejecutara esa actuación a costa de la urbanización posterior, que tendrían que pagar los promotores.

RAFAEL CIDRES

Presidente de Anfane

-¿Qué pensáis hacer con las familias que pierden el empleo y pueden perder su vivienda?

-En esta ciudad llevan décadas sin hacerse viviendas sociales y sería una de las primeras medidas para esas personas que van a ser desahuciadas. La Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento ha sido un fracaso, con lo cual, mi apuesta es la colaboración público-privada. No se nos caen los anillos por que se colabore con las ONG, con las asociaciones, para que nos indiquéis las mejores políticas para atajar estas situaciones. En segundo lugar, acordar con esas asociaciones que lleven este tipo de oficina, porque tendremos mejores resultados.

MARÍA DOLORES BAENA

Presidenta del Consejo Social de Córdoba

-¿Cómo se articula esa colaboración público-privada y cuáles serían algunos proyectos que queréis abordar con eso 50 millones de inversión privada que habéis propuesto traer a la ciudad?

-Nuestra idea es que en el primer embrión de trabajo del primer plan estratégico comencemos a trabajar a través del Consejo Social de la ciudad. En cuanto a cómo se articula la colaboración público-privada, tal como está articulada en la legislación. Miraflores es la joya de la corona de nuestro Plan General de Ordenación Urbana por su ubicación. Podríamos dar un buen avance si logramos tener un espacio escénico musical que nos meta en los circuitos nacionales e internacionales, que necesitan aforos de más de 10.000 o 12.000 personas. También carecemos de un espacio único para la Orquesta de Córdoba. Por ahí es por donde nosotros queremos apostar.

VICENTE PALOMARES

Secretario general de UGT Córdoba

-¿Si llega al Ayuntamiento, seguirá impulsando políticas de memoria histórica, violencia de género y mujer?

-Tenemos una política muy clara, igualdad efectiva y real de la mujer, con visibilidad en el ámbito laboral, especialmente, en puestos directivos. Tengo el compromiso de alcanzar la igualdad real en los puestos directivos del Ayuntamiento y de las empresas públicas. En segundo lugar, la lucha contra la violencia de género, tenemos a una persona que es especialista y, por último, en el resto de aspectos de la vida de una mujer. Mas allá del Ayuntamiento, que procuremos medidas que hagan que esa igualdad efectiva llegue a buen puerto. En cuanto a memoria histórica, la comisión marcó unas prioridades. La primera no eran las políticas de símbolos, sino las de reparación, que pasan por lo que vulgarmente se conoce como que cada uno pueda encontrar a las personas de su familia que fueron asesinadas durante la guerra. Estamos 100% de acuerdo. En simbología, hemos estado de acuerdo en el 90% del dictamen.

DIARIO CÓRDOBA

-¿Volveremos atrás en el cambio de nomenclatura?

-Lógicamente, si tenemos la mayoría trataremos de que nuestro criterio sea el que se aplique. Estamos hablando de tres calles: Cruz Conde, Cañero y Vallellano.

IVANA BELLIDO

Directora general de MB Global

-¿Qué medidas reales vamos a tener las pequeñas empresas?

-Hay que bajar impuestos. La fiscalidad de los ayuntamientos que incide en la empresa es escasa. Pero indirectamente incide. Queremos bajar 181 euros de media, 470 euros por familia, 15 millones de euros al año. También cuando se heredan inmuebles afectos a negocios, si es entre familiares, tienen que pagar una plusvalía cuando ya no se pagan Sucesiones. Queremos eliminarlo en esos supuestos de herencia entre familiares directos. Hemos trabajado con la Asociación de Jóvenes Empresarios y con la Asociación de Autónomos, y en nuestro programa se recogen medidas que permitan ayudar al mantenimiento de negocios.

JOSÉ J. RODRÍGUEZ ALCAIDE

Catedrático emérito de la UCO

-Le voy a pedir si llega a gobernar que corrija un error gravísimo que cometieron en la época de José Antonio Nieto. Hablo de la remodelación de Cruz Conde. El error condujo a utilizar una vía de servicio de doble dirección en Gran Capitán.

-Hay que hacer una reflexión sobre toda la movilidad en el centro y el casco histórico. Le concedo la razón en parte, en que hasta ahora el problema es que muchas tomas de decisiones que luego afectan a la vida, al comercio y a la economía, ¿con qué estudios se han tomado? Hay que hacer con el centro comercial un estudio diagnóstico de la situación, con propuestas que incluyan la movilidad y, a lo mejor, reordenar urbanísticamente el centro comercial. Voy a hablar con un ejemplo. A lo mejor, en la calle Cruz Conde hay que facilitar que pueda tener otros usos no solo relacionados con el comercio, sino con servicios, con hostelería. Tenemos que reordenar porque si no, el centro se nos muere. Y como alcalde no voy a consentirlo, porque esa es la muerte también del resto de la ciudad.

DIARIO CÓRDOBA

-¿Tiene en perspectiva peatonalizar más calles, pondrá más cámaras para controlar el acceso a zonas Acire, implantará más zonas azules?

-Creo que si ha escuchado mi respuesta, más bien lo contrario. Cuando he escuchado propuestas como peatonalizar Antonio Maura o Ronda de los Tejares, se me han puesto los pelos como escarpias. ¿Dónde están esos estudios que digan que eso va a favorecer el comercio y la movilidad? No existen. Tenemos que hacer un replanteamiento de la movilidad con un estudio serio, que garantice que el centro sigue siendo accesible, que el casco histórico sigue siendo accesible.

MARÍA JOSÉ RUIZ

Pintora

-¿Málaga sería un referente para cuestiones culturales? ¿Ha pensado aumentar el presupuesto para la cultura?

-Tenemos que tener políticas de fomento de creadores de todas las artes, al ejemplo de Málaga. Entiendo que tenemos que hablar con la Fundación Gala para que puedan tener plazas concertadas con el Ayuntamiento y que tenemos espacios municipales donde también se pueden hacer experiencias de residencias. Por otro lado, el presupuesto va ligado a políticas. Aparte de que los museos actuales tenemos que mejorarlos, creo que hay unas experiencias muy interesantes de tratar de ser subsede de grandes museos internacionales, a las que Córdoba no debe renunciar.

DIARIO CÓRDOBA

-¿Hace poco el aeropuerto suspendió su actividad por falta de bomberos, cuáles son sus medidas para impulsarlo?

- Tenemos que retomar la comisión que se creó, en la que participaban todas las instituciones, para tratar de hacer que operen líneas. No es una solución fácil, porque la infraestructura es un error que no tiene corrección.

DIARIO CÓRDOBA

-¿Qué propone para evitar paralizaciones en obras como la de la antigua Magisterio?

-Tenemos que incluir en las obras que contrata la Administración cláusulas que aseguren que en caso de incumplimientos hay sanción e, inmediatamente, si la sanción no es suficiente, hay ruptura de los contratos. También pasa por asegurar una cuestión que es más delicada todavía, que es el pago a las subcontratas. Tendremos que incluir cláusulas en los contratos que aseguren el pago y, si no, que también haya sanción, porque muchas veces es la fuente de esos conflictos.

-¿Se debe ampliar la plantilla municipal?

-Se necesita, claro que sí. Sobre todo, en algunos servicios. En Policía hay que incrementarla y mucho, porque vamos encaminados a que en octubre haya una plantilla extremadamente débil para atender los requerimientos de la ciudad. En servicios internos como el de Informática, en Servicios Sociales, en bomberos y en otros muchos es necesario incrementar la plantilla.

MARÍA JOSÉ RUBIO

-¿Por qué no desarrollan una aplicación para que toda las empresas cordobesas podamos llevar el control horario?

- A través de una Administración local que no es el Ayuntamiento, que es la Diputación, existe una aplicación de control horario que se podría estudiar, efectivamente, ponerla a disposición de las empresas cordobesas. Si no me equivoco, la implantamos en su época en el Ayuntamiento.

RAFAEL CIDRES

-¿Qué medidas tomarán para que Servicios Sociales funcione mejor? ¿Con qué presupuesto contará ese área municipal para, de verdad, saber en qué se gasta ese dinero? Porque le podría contar muchas cosas que no está bien gastado.

-El presupuesto de Servicios Sociales, la ejecución real, ha rondado desde el 2012 en torno a los 32 millones de euros. Nosotros podemos, tranquilamente, subir la ejecución real a unos 40 millones de euros. Tiene que haber más personal, además, tenemos que ofrecerle una formación más adecuada a los tiempos. Tenemos que tener una concejalía nueva, de inclusión, que atienda todo el tema relacionado con las discapacidades y las enfermedades. El tercer eje tiene que ser la colaboración, a través de asociaciones. Me preocupa, por ejemplo, lo relacionado con la trata y la prostitución. Lo más sensato es que nos dejemos asesorar por vuestras asociaciones para definir las políticas y, en segundo lugar, financiemos los programas que tenéis en marcha.

MARÍA DOLORES BAENA

-En el Consejo Social hemos planteado, en relación al casco histórico, cuestiones relacionadas con el fomento del uso residencial. ¿Qué medidas planteáis para esta zona?

-Tenemos previsto crear la concejalía del casco histórico. ¿Qué propuestas hacemos además de la movilidad? Queremos elaborar un plan de usos del casco, en el cual indiquemos qué usos son compatibles en qué zonas, acorde con los residentes, los comerciantes y los empresarios del turismo. En segundo lugar, llevamos una propuesta concreta en el programa para que se favorezca la bonificación tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles como en Plusvalía a los propietarios, cuando hagan reformas que permitan que sigan siendo viviendas.

DIARIO CÓRDOBA

-¿Ese plan de usos limitaría fiestas y eventos como piden algunas voces vecinales?

-Ese plan marca en cada zona cuáles son los usos que se permiten o no, fundamentalmente, urbanísticamente, más que en cuanto a autorizaciones de ocupación de vía pública. Qué negocios se permiten y con qué características. El casco es de todos. Hay algunas cuestiones, fundamentalmente hablo de la Semana Santa, que ha generado un debate en torno a las molestias que puede o no ocasionar y creo que no es necesario ese debate. Tendremos que hacerlo lo mejor posible, con las menores molestias, para que además sea accesible al resto de los ciudadanos, pero no podemos caer en la prohibición.

VICENTE PALOMARES

-Es verdad que existe una aplicación para el control horario, Eprinsa tiene una aplicación muy buena que incluso yo implanté hace siete años en el Ayuntamiento de Montoro y los trabajadores son los primeros que lo han agradecido. Como norma, al principio es complicado de aplicar, pero una de las cosas que atacará es la economía sumergida. Cosa de la que creo que todas las empresas se deben alegrar. Al margen de esto, ¿prevé una reestructuración en las áreas del Ayuntamiento y en las empresas públicas?

-Dos cuestiones muy claras. Primera, ni hemos privatizado nunca ni vamos a privatizar ninguna empresa pública. Ni tampoco vamos a externalizar actualmente ninguno de los servicios que ahora se prestan por empresas públicas, porque no es necesario. Tengo todos los estudios del Tribunal de Cuentas y de las Cámaras de Cuentas, que hacen todos los estudios de costes. Afortunadamente, las ratios que manejamos en Córdoba son absolutamente razonables. Lo que he sentido con los trabajadores en estos cuatro años es desmotivación, tenemos que implicar a los empleados públicos en los retos del Ayuntamiento. Ha habido un debate en torno a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Hay otros partidos que han dicho que van a cerrarla y es un error tremendo. No solucionará el problema de Urbanismo, sino que lo agravará y nos creará conflictividad laboral. El mensaje es que el cambio que va a llegar es un cambio tranquilo.

José María Bellido, durante la entrevista. Foto: SÁNCHEZ MORENO

IVANA BELLIDO

-Hace un año pedí una ayuda en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y sigo en estudio. ¿Por qué algunas empresas tienen muchísimas subvenciones y otras que jamás hemos tenido estamos en estudio?

-Hay que incrementar la partida para que no le digamos a nadie que su ayuda ha sido aprobada, pero no tenemos dinero. En segundo lugar, igual que hay un plazo para pagar a proveedores, tenemos que imponernos un plazo de 100 días para resolver las ayudas. En cuanto a que se repitan, habrá que ver qué se subvenciona. Las subvenciones van a proyectos, no a empresas.

JOSÉ J. RODRÍGUEZ ALCAIDE

-En la Axerquía quedan unidades inhabitables por lo pequeñas que son. Esa es una reflexión. Como académico que soy, no se puede permitir que la Academia esté itinerante. Otra reflexión es que yo Estoy en favor de la empresa pública, pero no de una que se arruina. Sadeco no puede estar perdiendo dinero cuando tenemos la tasa más alta de urbanismo de muchas ciudades, algo está pasando.

-Sobre la primera reflexión, no creemos en una innovación del Plan General de Ordenación Urbana, del plan del casco, porque no es necesaria, pero sí modificaciones puntuales. El proyecto que tenemos con la Academia es claro: Hay que arreglar el edificio, tiene que ser sede de la Academia. La Academia tiene unos usos muy claros, su archivo, su biblioteca, su sede fija y sus sesiones, pero eso es perfectamente compatible, y eso es lo que permite además que haya una inversión pública, con que tenga también un uso público para el resto de momentos en los que no hace el uso tan intensivo. Con las empresas públicas, tenemos que hacerlas lo más eficientes posible. Lo ideal es que llegáramos a un acuerdo por el mantenimiento de las empresas públicas y su financiación entre todas las fuerzas políticas, en el cual dijéramos «nos comprometemos a que estas empresas sigan siendo públicas y además hacemos este calendario de financiación a diez años».

MARÍA JOSÉ RUIZ

-¿Qué podemos esperar los creadores cordobeses si llega a alcalde? Porque vivir del arte es dificilísimo y necesitamos el apoyo institucional, sin él, estamos en manos de galerías privadas. En esta ciudad hay buenas salas para exponer. Podría haber más, seguramente sí. ¿Tienen previsto un programa de apoyo?

-Ya ha visto que me había adelantado a parte de la respuesta en la primera pregunta y sí, de dos tipos. El primero, que pueda haber residencias para creadores que les permitan desarrollar sus creaciones y luego darles cabida a exponerlas o a representarlas. Entiendo que hay que ser más plural en el uso y en las contrataciones que hay en las salas. En el sentido de que sean más los artistas y los tipos de arte, o la manera de entender cada expresión artística, los que tengan cabida en las salas municipales.

DIARIO CÓRDOBA

-¿Cuál es su planteamiento en la dotación de servicios básicos a las familias que viven en parcelaciones?

-Hay que ampliar la modificación que se hizo de la Ley de Ordenacion Urbanística de Andalucía, que solucionó una parte, pero pequeña, del problema, y hay que ampliarla. Trabajaré codo con codo con el presidente de la Junta para que acepte esa reivindicación, ampliemos esa modificación de la LOUA y garanticemos que en todas hay unos servicios básicos. Luz y agua. Hay personas viviendo y situaciones en las que tenemos riesgo de insalubridad y de enfermedades. Planteamos que, financiados por los propietarios, tengan posibilidad de, por lo menos, poner luz y agua

DIARIO CÓRDOBA

-¿El recorrido nos dice que hablar de mayorías suficientes ya es una quimera, qué espera de los otros grupos con los que está obligado a entenderse?

-En Córdoba, el PP ha ganado todas las elecciones locales desde 1995, excepto la del 2003. Con el histórico de resultados, tenemos opciones reales de ser la fuerza más votada, de ganar las elecciones. En todas las ultimas convocatorias electorales ha habido una amplia mayoría de votantes de las fuerzas que no apoyan al actual gobierno municipal, de PP, Cs y Vox. Aspiro a ser fuerza más votada, a alcanzar acuerdos que den estabilidad al Ayuntamiento, porque no se puede gobernar en minoría, es una locura. A tener la suficiente libertad para que podamos aplicar este programa que hoy hemos esbozado. Alcanzando acuerdos con quien hiciera falta. A lo que yo aspiro es a ser la fuerza más votada y que se nos permita gobernar.