«Ambrosio tiene que plantearse si va a apoyar el proyecto de Cs»

ÁNGELA AMATE, presidenta de Futuro Singular de Córdoba

-¿Tenéis políticas en relación a la participación de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del Ayuntamiento?

-Hemos conseguido, a través de un acuerdo mayoritario, que las personas con discapacidad intelectual también pudieran ejercer su derecho al voto. Hay que bajarlo a las diferentes administraciones y, en política municipal, hay que defender y plantear políticas concretas para que realmente se incorporen. Me pongo a disposición de asociaciones como la suya para que, a través del diálogo, pongamos las políticas de inclusión de una forma real para que podamos avanzar más rápidamente, para que estas personas puedan incorporarse más activamente a la actividad del municipio.

NICOLÁS DE BARI MILLÁN, vicepresidente del Círculo de la Amistad

-¿El Ayuntamiento tiene alguna medida de apoyo a la actividad cultural que desarrolla el Círculo de la Amistad y a esas necesidades que le surgen como Bien de Interés Cultural, o va a seguir como hasta ahora?

-No, no vamos a seguir como hasta ahora. Hay que encontrar una vía de colaboración para poder ayudar al Círculo de la Amistad y exactamente igual a todos los edificios culturales que tenemos en Córdoba.

ELENA CASARES, miembro del Aula de Debate de la UCO

-¿Cómo va a apoyar a la pequeña y mediana empresa?

-Hay que eliminar la burocracia, porque cualquier persona que quiere montar un negocio se encuentra muchas trabas. Hay que sintetizar, organizar y facilitar al emprendedor que pueda montar una empresa. Nosotros proponemos papel cero. Esa es nuestra propuesta para que, a través del teléfono móvil, se pueda, con la declaración responsable, montar y abrir un negocio. Luego tendrá que haber un cuerpo de inspectores que contraste que ese negocio se ha abierto conforme a la ley. Hay que bajar los impuestos, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, de los empresarios y de los autónomos para que puedan contratar, invertir y hacer una economía fuerte en nuestra capital.

FRANCISCO BOCERO, periodista

-Una de las medidas que comenta en estos días es el pacto por el empleo. ¿Cuáles son las principales líneas que deben formar parte de él y los protagonistas?

-Tienen que estar representados todos los agentes que tengan algo que aportar. ¿Por qué lo denominamos nosotros pacto por el empleo? Porque nos gustaría hacer las cosas de forma diferente. En Córdoba no se ha llegado a acuerdos y nos encontramos en una situación muy complicada. A mí me encantaría que el resto de los partidos políticos se sumaran a ese pacto y tuviéramos un planteamiento de futuro, a diez, veinte o treinta años vista. Deberíamos poner encima de la mesa lo que nos une, también con un plan estratégico. Esa es la forma de trabajar, sin enfrentamientos, poniendo por encima los intereses de los cordobeses. Solo así, todos juntos, conseguiremos poner a Córdoba donde realmente tiene que estar.

ANTONIO VARO, presidente del Ateneo de Córdoba

-¿Qué proyecto cultural fuerte, que pueda aunar a todos los cordobeses, ha pensado Cs?

-Fue en el 2016 cuando todos los cordobeses apostamos por la capitalidad cultural. Creo que ha sido la ultima vez que hemos estado juntos por algo. Nosotros apostamos por la cultura y voy a poner un ejemplo que creo que es muy importante y que nos diferencia de otras capitales. Queremos que haya un museo de interpretación internacional de arte flamenco. Queremos apostar firmemente por el flamenco. No solo por el flamenco, por más cosas, pero le pongo el ejemplo porque te quedas sorprendido cuando vienen los turistas a Córdoba. A mi me preguntan, personalmente, «¿Y dónde puedo ir a ver flamenco?, ¿Dónde puedo ir a aprender de flamenco?» No hay o hay muy poco.

INMACULADA PÉREZ, presidenta del Foro de Empresarias

-¿Qué piensa Cs de un plan estratégico para el turismo y el comercio?

-En cuanto al turismo, lo que hay que hacer es orden y organización. Tenemos la situación de los pisos turísticos, que se está hablando prácticamente todos los días. Tiene que haber una regulación autonómica y nacional para que no haya diferencias insalvables entres comunidades autónomas o incluso entre provincias. Luego, bajar a la particularidad de cada ciudad, hay que reflejar en la normativa esa diferencia que tenemos en nuestra capital. También hay que crear un cuerpo de inspectores. En cuanto al comercio, otro músculo de nuestra capital, si no lo iluminamos, lo hacemos atractivo, lo tenemos limpio, va a ser imposible crear esa tentación de ir a consumir.

Isabel Albás responde a las preguntas durante la entrevista. SÁNCHEZ MORENO

RAFAEL ARANDA, redactor jefe de Diario CÓRDOBA

-¿Aplicará la tasa turística?

-No. ¿En la situación en la que nos encontramos, qué vamos a hacer, poner más trabas a los turistas? Vamos a generar más complicaciones. Creo que hay que solucionar los problemas que tenemos, que son varios y, sobre todo, también en el casco histórico urbanismo ha puesto un tapón para que puedan construirse más hoteles. Lo que tenemos que hacer es arreglar lo que no funciona a día de hoy y luego seguir trabajando.

RAFAEL GONZÁLEZ, locutor, actor de doblaje y 'freelance'

-¿Qué tiene pensado hacer Cs en un barrio como este, en concreto, en el Campo de la Verdad y en el Sector Sur?

-Córdoba tiene una deuda pendiente con el Sector Sur, porque los ciudadanos han padecido promesas incumplidas durante años y es uno de los barrios más desfavorecidos de España. Una de las prioriades de Cs será dar a estos vecinos lo que llevan demandando desde hace muchísimos años. Vamos a trabajar incansablemente para que la situación del estadio San Eulogio, de La Normal, del campo de fútbol de la calle Marbella y del Pabellón de la Juventud pasen a la historia y puedan ser unos servicios públicos para los vecinos. Honestidad con los vecinos.

MELANIA SALAZAR, profesora de la Universidad de Córdoba

-¿Que trasladaría de Sevilla y Málaga para conseguir que Córdoba sea más dinámica desde el punto de vista económico?

-A día de hoy, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que fomenta la economía, supone un tapón para Córdoba. Si hay 1.500 expedientes paralizados, es que es imposible. Lo primero que hay que hacer es llevar a cabo una auditoría de gestión de la GMU, ver qué funciona, qué no funciona, si se necesita más personal, más medios técnicos y ponernos a trabajar y a solucionar. Málaga me parece un buen ejemplo a seguir. El desarrollo que ha tenido estos años, con la Junta gobernada por el PSOE, que ha supuesto un tapón para Andalucía. Pero Paco de la Torre, el alcalde, ha llegado a acuerdos.

RAFAEL ARANDA

-La visión que tiene en frente es el estadio de El Arcángel, que hace 25 años se inauguró y aún queda por tapar su fachada. Como este caso le podría citar algunos más. ¿Qué propone Cs para evitar que se produzcan paralizaciones de obras de este tipo?

-Tenemos que tener una planificación, saber con qué recursos contamos y comprometernos a aquello que podemos cumplir. Tenemos que ser buenos gestores y gobernar, y hacer planteamientos no a una legislatura, sino a una generación vista. Los 29 miembros que forman la candidatura de Cs en las municipales son personas que vienen de la sociedad civil, procuradores, expertos en turismo y en deporte. Hay que olvidarse de ideologías, tenemos que ponernos de acuerdo, blindar Córdoba y mirar al futuro todos juntos para que, independientemente de quien gobierne, no se cambie la dirección del proyecto.

ÁNGELA AMATE

-Sabemos que hay pisos destinados a personas con discapacidad en edificios de protección oficial que no se habitan. ¿Si fuera la alcaldesa, qué haría en relación a este tema?

-Desde luego, no haría lo que han hecho. Hay que hacer un análisis de situación, (estudiar) con qué pisos sociales contamos para que esas personas con discapacidad estén tuteladas. Con cuantos pisos contamos y si es necesario, más. Llegar a acuerdos con las diferentes asociaciones y fundaciones. Sé que su fundación hace un trabajo extraordinario, pues por qué no nos vamos a aprovechar de su experiencia para que desde el Ayuntamiento podamos tener un convenio de colaboración, para que cada vez más personas con discapacidad intelectual puedan acceder a este tipo de vivienda.

NICOLÁS DE BARI MILLÁN

-¿Cuál es su propuesta para la movilidad del centro?

-Organización. Nos encontramos en ocasiones que tenemos un centro muy saturado y hay que organizarlo de una forma mejor, porque si ocurre cualquier desgracia, Dios quiera que no pase absolutamente nada, vamos a tener un problema. No podemos dejar que esa masificación ocurra y hay que organizarlo en la medida de las posibilidades. A la hora de la accesibilidad para personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto en el centro como en el resto de zonas de Córdoba, te encuentras situaciones muy complicadas para que una persona que va en silla de ruedas o que tiene bastón pueda andar y disfrutar del paseo. Hay mucho por hacer.

Albás concurre por primera vez a unas municipales. SÁNCHEZ MORENO

RAFAEL ARANDA

-¿Tienen en perspectiva peatonalizar nuevas calles, pondrán más cámaras para controlar el acceso a zonas Acire?

-La peatonalización de las calles se tiene que dialogar con los vecinos. Según tengo entendido, planteaban que Ciudad Jardín se peatonalizara. Hay que hablar con los vecinos y con los comerciantes y, en función de sus demandas, intentar recoger el sentir de todos ellos. En lugar de peatonalizar, podemos hacer un parking al lado de la plaza de toros, pero es fundamental hablar con los vecinos de la zona.

-¿Tienen en perspectiva ampliar zonas azules?

-Habrá que analizar la realidad y las necesidades de cada zona.

ELENA CASARES

-Otros ayuntamientos están invirtiendo en patrimonio filosófico. Si es alcaldesa, ¿cómo apoyaría los proyectos culturales de nuestros pensadores?

-Estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que es una fortaleza que tiene Córdoba y tenemos que trabajar para ponerlo más en valor. Sí, llevaremos a cabo diferentes medidas para crear museos y que Córdoba sea una ciudad cultural.

FRANCISCO BOCERO

-¿Qué hará con el Insituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo?

-Proponemos, una vez más, diálogo, consenso, evaluación y seguir trabajando. Porque hay organismos que podrían funcionar muchísimo mejor y no funcionan porque no se escucha a los técnicos y a los expertos para poner las soluciones.

RAFAEL ARANDA

-¿Una de las soluciones pasa por ampliar la plantilla municipal?

-Cuando se haga una evaluación y una auditoría de la situación, si así lo dice la auditoría, se debería barajar. Pero primero tenemos que saber de dónde partimos. Creo que tenemos que apostar también por las nuevas tecnologías. Estamos bastante obsoletos en Córdoba. A la hora de que podamos sacar certificados de empadronamiento... Se debería poder hacer en una ventanilla única que nosotros proponemos para agilizar esos trámites, para que los cordobeses no se peguen horas y horas esperando a pedir un papel. Apostamos por que la documentación que ya tenga la Administración no se vuelva a pedir. Un poquito de sentido común, por Dios

RAFAEL ARANDA

-¿Qué hará para que Córdoba se convierta en la práctica en el centro logístico del Sur?

-Tenemos que ser positivos, porque el acceso a Córdoba tanto por tren como por carretera, y también contamos con un aeropuerto que podría servir como medio para transportar mercancías, aquí que tenemos la grandísima fortaleza de la agricultura. Las inversiones más fuertes que necesita una ciudad las tenemos. Lo que hace falta es gestionar bien. Cs ha apostado desde siempre por Córdoba como centro logístico, que es perfectamente compatible con Antequera. Y los polígonos industriales tienen que trabajar en la misma dirección, tenemos que hacerlos atractivos y se tiene que poder acceder de una forma fácil y salir de una forma fácil. Tenemos que hacer unos accesos acordes al siglo XXI.

ANTONIO VARO

-¿Va a mantener el mismo formato o aumentará los recursos de los grandes eventos culturales? Se está trabajando en una ley sobre los espacios municipales y hay muchos colectivos interesados en eso, ¿qué piensa en ese sentido?

-Los espacios municipales deben estar al servicio de los ciudadanos, son nuestros. Con respecto al tema de la Noche Blanca y apostar por el Festival de la Guitarra, eso y mucho más. Me he reunido con muchísimas personas que conocen culturalmente y artísticamente tanto el pasado como el presente. Me han hecho una presentación diciéndome que hay muchísimas posibilidades. Tenemos una fortaleza importantísima en Córdoba y tenemos que apostar por que sea una capital cultural. ¿Destinar más recursos para esos eventos? Pues lógicamente habrá que analizar cuánto revierten a Córdoba. Estoy segura de que revierten muchísimo más de lo que nos cuestan y esa es la apuesta de Cs, apostar por esos eventos porque traerán turismo de calidad.

La candidata de Cs vota junto a sus entrevistadores. SÁNCHEZ MORENO

RAFAEL ARANDA

-¿Hay que limitar fiestas y eventos en el casco, cómo plantean algunas voces de la ciudad?

-Insisto en el diálogo. Pero, ahora bien, ¿por qué no ponemos en valor otras zonas de Córdoba?. Vamos a intentar repartir por todo Córdoba nuestra cultura, nuestra historia. ¿Por qué tiene que ser todo en el centro? Nos podemos ir a otras zonas para ponerlas en valor y también ayudar a ese comercio de cercanía a que crezca y funcione. Creo que esa es la solución, en lugar de saturar solo una zona. Si repartimos, todos vamos a estar bastante más contentos y más ricos.

INMACULADA PÉREZ

-¿Córdoba tiene un cinturón con un sector primario que mueve mucho empleo y nunca veo que desde el Ayuntamiento se hable de ese sector, para cuándo la agricultura y la ganadería van a estar en una concejalía?

-Ahora, afortunadamente, tenemos una gran oportunidad con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía para que los agricultores y ganaderos tengan voz y se les ponga en valor. En cuanto a la concejalía, si realmente es necesario, yo estaría encantada. Pero voy a ir más allá. Creo que desde la capital tenemos que trabajar con el resto de la provincia. Si toda la provincia trabajáramos en la misma dirección para poner en valor nuestros productos agrícolas y ganaderos, nos iría muchísimo mejor.

-Pero como capital, también tenemos importancia en ese sector y creo que los cordobeses no lo saben.

-Deberemos ponerlo en valor y hacer una labor informativa para poner en valor nuestros productos. Si es necesario crear la concejalía de agricultura y ganadería, no me importaría. Me parece fenomenal, porque es otro de los músculos que tiene Córdoba.

RAFAEL GONZÁLEZ

-El centro se muere, está despoblado. ¿Tiene pensado Cs hacer algo para paliar esa situación y revitalizarlo?

-Hacerlo más atractivo. Apuesto por hacer atractivo nuestro centro y también otros barrios. Porque si usted se da cuenta, cuando pasea por Santa Rosa o Ciudad Jardín están como apagados, grises, sucios, y tenemos que hacerlos atractivos. ¿Cómo? limpios, iluminados, bien decorados. El acceso de los cordobeses a esos barrios es muy importante. A lo mejor habrá que darle una vuelta a Aucorsa para hacer más accesible tanto Ciudad Jardín como Santa Rosa y el centro. Y tenemos que hacer también planes estratégicos. Pues, a lo mejor, si usted consume en el centro le va a salir más barata la zona azul.

-¿Para cuándo una zona verde para el estacionamiento?

-Si es un acierto, se podría llevar a cabo, pero tenemos que pensar en los que viven en el centro y en los que vienen a visitarlo. Porque los que viven en el centro tienen que vivir tranquilamente, pero tenemos que hacerlo accesible para los que vienen de fuera y, sobre todo, hacerlo atractivo para pasear y visitarlo.

RAFAEL ARANDA

-¿Cómo piensan agilizar la legalización y dotación de servicios a las parcelaciones?

-Nosotros presentamos una enmienda a la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para que tuvieran acceso a luz y agua las parcelaciones ilegales. Ahora bien, es una ley que van a tener que volver a reformar, porque no se puede regular igual lo que es diferente y en Córdoba nos encontramos en una situación diferente a la de Málaga, similar a la de Sevilla, pero que no da certidumbre a las personas que tienen estas viviendas. Se está trabajando, a través de la Consejería de Fomento, sobre la modificación de esta ley para dar respuesta a estas personas que llevan tantísimos años demandando una regularización. Trabajaremos en darle una solución, seguiremos hablando con ellos.

MELANIA SALAZAR

-Uno de los grandes problemas de Córdoba es la economía sumergida. ¿Se puede fomentar de alguna forma que eso no sea así?

-La ley de Medidas Urgentes del Trabajador Autónomo y también diferentes leyes que hemos aprobado en el Parlamento de Andalucía hacen que los autónomos puedan tener una tarifa plana de 50 euros los dos primeros años para activar su negocio. También una tarifa superreducida para las mujeres que están en el campo. Eso hace que esa economía sumergida pueda aflorar. Es importante también tener inspectores. Si el cuerpo de inspectores que tenemos en Córdoba, por ejemplo en la hostelería, visita o inspecciona a horas donde no hay mucho bullicio, es normal que no encuentres demasiadas irregularidades. Nosotros no vamos a permitir la competencia desleal. Desde el Ayuntamiento de Córdoba se pueden llevar a cabo medidas en colaboración con diferentes administraciones.

-¿Qué opina de la necesidad de fichar en la empresa privada?

-Le voy a contar un ejemplo. Mi marido es empresario y a él le supone un trastorno. Ese intervencionismo por parte del Gobierno central creo que no es acertado, pero la ley hay que cumplirla.

RAFAEL ARANDA

-¿El 27M qué ocurrirá si Isabel Ambrosio le pide un pacto para gobernar?

-Isabel Ambrosio tiene que plantesarse si va a apoyar el proyecto de Cs para Córdoba. Con la experiencia que hemos tenido en estos cuatro años de una alcaldesa ausente, con un Pedro García presente, y llevando a cabo determinadas medidas que no han satisfecho absolutamente a nadie en Córdoba, desde luego eso no lo quieren los cordobeses. No queremos una política ideológica de enfrentamientos que ha llevado a cabo. Queremos un cambio para Córdoba. Nos gustaría contar con todos aquellos que vengan a sumar e, insisto, es fundamental tener un proyecto común para Córdoba mirando al futuro. Yo con populistas no voy a llegar a acuerdos.