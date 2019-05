Ambrosio alerta de que "nada está decidido" y pide a los progresistas que voten el 26-M

La alcaldesa de Córdoba y candidata socialista a la reelección, Isabel Ambrosio, afirma que "nada está decidido" y que el 26 de mayo hay que ir a votar porque corremos el riesgo de que "vuelva la derecha con sus recortes". La alcaldable ha pedido, durante una visita a la zona de Fidiana, el apoyo de todos los cordobeses para construir "una gran mayoría y que Córdoba pueda seguir avanzando".

Ambrosio ha recordado que a lo largo de los últimos cuatro años el actual gobierno municipal ha tenido que reconstruir todo lo que el Partido Popular desmanteló en el Ayuntamiento de Córdoba en el anterior mandato. Ha asegura de que en el mandato se han puesto en marcha medidas para ayudar a las familias y a las personas que peor lo están pasando, se ha garantizado la supervivencia de las empresas y los servicios públicos y se han impulsado nuevas líneas estratégicas en la economía cordobesa para generar empleo de calidad. "Hemos logrado que Córdoba se ponga en marcha, que esté mejor que hace cuatro años y que avance por el buen camino", ha dicho.

En esta línea, Ambrosio ha asegurado que los socialistas van a seguir apostando por el empleo digno, por la mejora de los barrios, por los derechos sociales y los servicios públicos, y por la defensa de las señas de identidad de Córdoba basadas en la participación, la tolerancia, la transparencia y la sostenibilidad

La alcaldesa de Córdoba y candidata socialista a la reelección ha insistido en que "no debemos olvidar que el próximo 26 de mayo nos jugamos que Córdoba siga avanzando con un gobierno de progreso o que vuelva hacia atrás, a un pasado de recortes y de pérdida de derechos". Ambrosio ha manifestado que también "nos jugamos nuestras señas de identidad como sociedad, una identidad basada en la interculturalidad, la solidaridad, el feminismo, la participación ciudadana y el impulso de lo público".

En este sentido, ha afirmado que en las próximas elecciones tendremos que elegir "entre la ciudad abierta y solidaria, orgullosa de sus señas de identidad, o una ciudad donde las derechas construyan sus muros de intolerancia".

Por eso, Ambrosio ha reiterado la necesidad de una movilización masiva de todos los cordobeses progresistas el próximo 26 de mayo, porque es mucho lo que se está jugando la ciudad, y ha manifestado que el PSOE es el único partido que puede frenar de nuevo a la derecha, para que Córdoba siga avanzando y para que la coloquemos en el lugar que le corresponde.

Ambrosio se ha mostrado convencida que con el apoyo de los cordobeses se va a conseguir ese objetivo que está ya muy cerca, pero cree que "no todo está hecho y que no nos debemos confiar y relajar", y que, por tanto, "no se puede quedar ningún voto progresista sin depositar en las urnas, ya que la posibilidad de que la derecha más radical pueda volver es muy real".

Por último, la alcaldesa de Córdoba ha vuelto a decir que nada está decidido y que el 26 de mayo hay que ir a votar porque corremos el riesgo de que vuelva la derecha con sus recortes y con la pérdida de derechos.