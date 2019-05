Albás: "Vamos a ganar y yo voy a ser la alcaldesa de Córdoba"

“Nosotros vamos a ganar las elecciones y yo voy a ser la alcaldesa de Córdoba, serán el resto de partidos quienes tengan que analizar si se quieren sumarse al proyecto de futuro, ilusionante, y llenos de oportunidades, que tiene Cs” así de contundente ha contestado Isabel Albás, candidata a la Alcaldía de Ciudadanos, al ser preguntada por los periodistas por posibles pactos a partir del 27 de mayo.

En relación a un posible pacto con Isabel Ambrosio, la alcaldable naranja ha asegurado que “los votantes del PSOE deben saber sí votar al partido socialista supone que gobierne IU y tengamos cuatro años más de parálisis” para resaltar que “hay que dejar de gobernar desde la ideología y poner a Córdoba y los cordobeses en el centro de las políticas”.

“El Partido Socialista ha estado ausente estos cuatro años, quien ha gobernado Córdoba ha sido IU y el señor García” ha insistido Albás, justo antes de anunciar que “yo a ese proyecto de parálisis de una ciudad tan extraordinaria como Córdoba no me pienso unir”.

La candidata a la Alcaldía de la formación naranja ha apuntado que “la política que se ha llevado a cabo estos cuatros no la quiero, hay que cambiar, mirar al futuro, y a otras ciudades donde hay planteamientos de generación de empleo que funcionan”.

“La realidad es que cada vez que se abren las urnas Ciudadanos crece, es el único partido que crece de forma consolidada” ha dicho Albás en relación a las encuestas y ha explicado que “tenemos dos concejales, nos dan cinco las encuestas, pero aún quedan muchos días de campaña para convencer a muchos cordobeses y poder llenar el domingo las urnas de votos naranja”.

En cuanto a su reunión con la Asociación de Joyeros de Córdoba, la alcaldable de Ciudadanos ha destacado que “la joyería es uno de los músculos de la economía cordobesa junto con el sector servicios, el comercio y el turismo”, para afirmar que “vamos a estar pendientes a sus demandas, no sólo desde el Ayuntamiento de Córdoba, sino también desde la colaboración institucional entre administraciones”.

Por último, Albás ha agradecido a los joyeros “el grandísimo trabajo que hacen por poner a Córdoba en todo el mundo, para que se nos conozca de forma internacional” para recordar que “el sector ha pasado una época de crisis hace unos años, y los joyeros han sabido reinventarse, gracias a la innovación y a las nuevas tecnologías, y han vuelto a poner en valor al sector joyero”.