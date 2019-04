Vox se pone como reto mejorar los resultados en las municipales

Vox eligió el salón de la Sociedad de Plateros de la calle Queso, donde el ambiente fue expectación y cierto desencanto hasta que se confirmó la consecución del escaño, el ya diputado electo, José Ramírez del Río, indicó que el resultado obtenido en estas elecciones es solo el principio y animó a sus compañeros de formación a ponerse a trabajar para que en las municipales se mejoren. «Estoy convencido de que en las semanas que quedan hasta dichas elecciones vamos a dar el do de pecho para que Vox aumente sus resultados y llegue a un mayor número de cordobeses».

Por su parte, Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, indicó que los buenos resultados son fruto de todos los integrantes de la organización y retó a los presentes a seguir trabajando. Añadió Hernández que «habría que dar la enhorabuena del PSOE pero también el pésame al PP» y señaló que Vox no está para sustentar gobiernos de dos o tres formaciones, «sino que estamos aquí para intentar cambiar las cosas y para darle la vuelta a España como un calcetín y para eso no necesitamos 60 o 70 diputados, necesitamos 180». Aún así reconoció que no es baladí haber conseguido dos millones y medio de votos, «por un poquito más hubiéramos podido doblar estos 24 diputados, pero son las normas que marca la Ley D’hondt, pero nos da igual, hemos entrado con fuerza y se notará».