UGT-A recuerda a los políticos que "lo que más preocupa a la clase trabajadora es un empleo digno"

La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, ha dicho este lunes en Córdoba que le gustaría que "los políticos escucharan directamente las reivindicaciones de la ciudadanía" y que, "sino las saben", desde su sindicato les pueden decir que "lo que más le preocupa actualmente a la clase trabajadora es tener un empleo digno".

Por eso, según ha explicado, en declaraciones a los periodistas, su sindicato propone "un decálogo", de cara a las elecciones generales, para "plantear un giro social", teniendo en cuenta que "ha habido una crisis económica y financiera en lo han pasado mal todos los colectivos, pero especialmente la clase trabajadora, porque desde el año 2014 las empresas están teniendo beneficios".

Además, según ha señalado Castilla, "no es verdad", como dicen algunos economistas, "que vayamos a entrar de nuevo en recesión", porque "puede que haya una desaceleración, pero evidentemente no vamos a entrar en otra recesión", por lo que ha instado a que "no lo pongan como excusa para no aumentar la calidad en el empleo y en la subida" de los salarios.

A este respecto, la líder sindical ha recordado que "cuando se produjo la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros parecía que los sindicatos y el Gobierno" se iban "a cargar la economía", cuando lo cierto es que el SMI debe seguir creciendo, y UGT va a "seguir luchando para que en el año 2020 los trabajadores tengan un SMI de 1.000 euros".

La razón para esta cifra, según ha explicado Castilla, es que "la Carta Social Europea, que es el instrumento jurídico del que nos dotamos a nivel europeo para reforzar los derechos humanos", entre los que se encuentra el derecho a un empleo digno, "dice que el SMI tiene que ser un 60 por ciento del salario medio", lo cual lleva a esa cifra de los 1.000 euros.

De igual forma y como parte del citado decálogo que propone UGT a los partidos políticos se incluye "apostar por el cambio del modelo productivo", lo que conlleva "aumentar las partidas presupuestarias en investigación, innovación y desarrollo, que es lo que necesitamos para tener un mayor nivel añadido".

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Esto es clave, puesto que "hay empresas que se dedican a las nuevas tecnologías que no encuentran profesionales que tengan esas capacidades y esas habilidades", lo cual debe ser "una llamada de atención para los planes formativos", pero no solo para "Secundaria, sino también en formación superior y la formación dual, para que tengamos nuestros jóvenes perfectamente preparados para una realidad que no es el futuro", sino el presente, "que ya está aquí" y que viene de la mano de "la digitalización o la industria 4.0".

Por otro lado, Castilla se ha referido a la brecha salarial entre hombres y mujeres", que hay que "combatir y erradicar con acompañamiento presupuestario y con las medidas que hagan falta", como un elemento más también para luchar contra la violencia de género, a la que decir "basta ya", de la misma forma que hay que "combatir también el acoso laboral y el acoso sexual".

Junto a ello, Castilla ha indicado que hay que insistir en que "el sistema público de pensiones es sostenible" con más y mejor empleo de calidad, y por eso desde UGT se están "proponiendo cosas tan interesantes como la jornada laboral de 32 horas semanales, más una jornada de formación, porque eso aumenta la empleabilidad en los jóvenes" en un contexto en el que "las empresas están ganando dinero, pero los trabajadores no están aumentando su capacidad adquisitiva".

Son todas éstas, según ha insistido la dirigente sindical, "propuestas de cara a ese giro social tan necesario y que ya toca, para que la recuperación llegue a la clase trabajadora y a la ciudadanía en su conjunto", siendo necesario, por tanto, que "los políticos escuchen lo que la ciudadanía le demanda".

SINIESTRALIDAD LABORAL

Por otro lado, Castilla ha recordado que "desde el año 2014 está aumentando también el índice de siniestralidad", como una consecuencia más de la precariedad laboral, y "están aumentando sobre todo los accidentes in itinere, es decir, que los trabajadores van con un grado de presión a trabajar que hace que tengan ese tipo de accidentes".

También ha aumentado, según ha señalado Castilla, "un tipo de patología que está muy relacionada con la carga mental y el estrés laboral, que son las patologías que tienen que ver con los accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio y demás".

Por eso, "es necesario que se dote a los trabajadores de los medios oportunos y, sobre todo, que la Inspección de Trabajo, que hace una labor magnífica, tipifique la infracción con la sanción correspondiente", aunque lo realmente necesario para acabar con la precariedad laboral y con la siniestralidad laboral que conlleva es "la derogación de las reformas laborales".