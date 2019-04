Serrano asegura que el PSOE combate con medidas la despoblación de la España rural

La candidata socialista al Senado por Córdoba en las próximas elecciones generales del 28 de abril, María Jesús Serrano, ha defendido esta mañana las políticas socialistas para hacer frente al reto demográfico y para "combatir el envejecimiento poblacional y la despoblación de la España rural". En su opinión, el reto demográfico actual es diferente en Andalucía al que tiene planteado Aragón o Castilla, puesto que aquí "el PSOE lleva 36 años con una apuesta por vertebrar el territorio y por mantener los equipamientos en educación y sanidad en el mundo rural".

Según María Jesús Serrano, dentro del planteamiento de las 110 medidas del PSOE se establecen medios para que "no haya desigualdades entre los habitantes que viven en las grandes ciudades, en pueblos costeros o en el interior" como políticas que incentivan la economía, la agricultura y el turismo rural para "fijar la población al territorio", sin olvidar proporcionar a esas poblaciones rurales "servicios públicos de calidad en educación y sanidad, junto con un empleo digno y de calidad". La candidata ha explicado que entre los compromisos anunciados por el PSOE destaca el “impulso de un plan específico para el mundo rural, que nos permita dar respuesta a los múltiples desafíos con que se encuentran las zonas rurales” y ha destacado que “se reducirán cargas administrativas y fiscales para generar empleo”.

También ha planteado la necesidad de una "conciliación verdadera y no la del PP" para evitar la falta de natalidad en estas zonas rurales e impedir el cierre de colegios como el anunciado en Villanueva. "Si no hay niños en los pueblos no se pueden mantener las líneas educativas, aunque el PSOE ha mantenido líneas de educación en escuelas rurales con menos niños de lo establecido en la normativa".