Sánchez pide a la oposición que debata en TVE o mande sustitutos

La guerra del debate electoral se recrudece. Este jueves RTVE ha comunicado oficialmente que cambia la fecha que había ofrecido para celebrar el programa, con los cuatro principales candidatos: su propuesta inicial era hacerlo el lunes 22 y lo traslada ahora al martes 23. Su decisión ha revolucionado aún más la campaña, en la que la asistencia a este programa se ha convertido en el epicentro de la discusión. Los Consejos de Informativos del ente público rechazan el cambio de fecha y reclaman "imparcialidad". En la arena política el pulso se redobla. Pablo Casado y Albert Rivera han confirmado que mantinen su compromiso de acudir a la cadena privada. Pedro Sánchez reitera su decisión de ir a de TVE y pide a sus adversarios que si no asisten a esa cita envíen a un sustituto.

El martes es el día en el que Atresmedia había organizado su propio debate, al que los líderes de PP, Cs y Unidas Podemos se habían compromitido a asistir, tras que la Junta Electoral suspendiese la propuesta inicial de un formato que incluía a Vox. Los líderes de la oposición, muy por detrás del PSOE en las encuestas, aceptaron la nueva propuesta de la televisión privada de mantener el día y hacer el programa sin Santiago Abascal. Prefieren hacer doblete y acudir a dos citas: lunes en TVE y al día siguiente en Atresmedia.

Sánchez, que no necesita especialmente asumir riesgos porque encabeza las expectativas del voto, decidió que solo asistiría al del ente público y pidió al medio que dirige Rosa María Mateo que trasladase la fecha ofrecida (lunes) al martes, con lo cual contraprogramaba el debate en la privada. El candidato socialista ha instado a Casado, Rivera e Iglesias a que reconsideren su decisión y acudan el martes al debate en TVE. Si no lo hacen, les propone que envíen a otro representante de su partido en sustitución. "Yo voy a estar en la televisión pública para debatir, porque tengo muchísimas ganas", ha explicado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha recordado que en el 2015 Mariano Rajoy envió a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su nombre. Sánchez ha señalado que se somete a la decisión de la Junta Electoral pero no la comparte, porque cree que era importante confrontar con Vox, y ha subrayado la necesaria reforma de la Ley Electoral.

Arma arrojadiza

RTVE subraya en un comunicado hecho público este juves su "reponsabilidad social de facilitar las condiciones" para el debate, como instrumento que ayuda a los ciudadanos a formarse una opinión sobre sus preferencias electorales. La decisión de la dirección del ente no ha gustado a los Consejos de Informativos de RNE, TVE y RTVE, que han emitido un comunicado en el que explican que no comparten esa determinación y reclaman que primen criterios periodísticos y profesionales.

Defienden que RTVE apueste por la "imparcialidad" en lugar de "ajustar su programación a la propuesta de un único partido político, sea el que sea" y reclaman que se favorezca el debate. "No aceptamos que ninguno de los partidos pretenda imponer su criterio", alegan y piden a los candidatos que no traten de utilizar al medio público "como arma arrojadiza". También el presentador del debate, Xabier Fortes, ha expresado su malestar.

Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la decisión de la Presidenta de RTVE de modificar la fecha fijada para el debate a 4 y pasarlo al día previsto por una cadena privada, poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado. — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 18, 2019

El PSOE, también en un comunicado, ha explicado que tiene el "máximo interés" en confrontar su programa con las "falsedades e insultos" de "las tres derechas". A la oposición no le ha gustado el cambio de fechas .

El PP ha anunciado que asistirá, como tenía comprometido, al debate de Atresmedia, el martes. "Tve nos había invitado a un debate el 22, al cual tampoco tenemos problema en asistir tal y como manifestamos tras recibir dicha invitación", indican fuentes del partido consrrvador, informa Pilar Santos. La formación que lidera Pablo Casado insiste en que el comunicado de TVE se ha hecho públicon antes de ponerse en contacto con sus dirigentes. "Nos parece inaceptable que la televisión pública, de la que se espera esté al servicio de todos, actúe al dictado del candidato socialista", lamenta.

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, también asistirá al de Atresmedia y denuncia que Sánchez presione a RTVE.

Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo.



Nosotros mantenemos nuestro compromiso con Atresmedia el 23 y con TVE el 22. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 18, 2019

Podemos no rechaza ir al debate de RTVE y pide que haya dos programas, en la pública y en la privada, informa Miguel Ángel Rodríguez. Pablo Iglesias ha advertido que TVE no puede ser un un arma en manos de Sánchez. "Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos [sic] debe rectificar", exige.