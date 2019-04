Marcial Gómez: Al PSOE cuando pierde elecciones no le gusta tanto la democracia como cuando las gana

El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Córdoba, Marcial Gómez Balsera y el alcaldable por Lucena, Jesús López acompañados por miembros de la candidatura han realizado este miércoles un recorrido por el mercadillo de Lucena para llevar las propuestas naranjas a todos los lucentinos.

A preguntas de los periodistas sobre una afirmación de candidatos socialistas sobre que Cs quiere cargarse la democracia, Gómez Balsera ha sido tajante “al PSOE y la izquierda en general, cuando pierden elecciones no les gusta tanto la democracia como cuando las ganan” y ha subrayado que “los resultados electorales hay que respetarlos todos, hay que ser más respetuosos con los votantes que son los que tienen la última palabra”.

“Todos nos hemos dado cuenta durante estos dos días de porqué el señor Sánchez no quería ir a estos debates, porqué hizo esas maniobras para tratar de que no se produjeran” ha comentado el cabeza de lista de la formación naranja, que además ha resaltado que “Sánchez no ha querido responder a las preguntas de nuestro candidato, el señor Rivera acerca de la corrupción en Andalucía, no ha querido acerca de posibles pactos con los independentistas y los populistas, con aquellos que quieren romper España”

Para Gómez Balsera “lo primero que tendría que hacer el PSOE es pedir perdón por la corrupción en Andalucía, pedirles perdón a todos los andaluces” y ha explicado que “Ciudadanos ha tendido la mano al PP porque es una cuestión de emergencia nacional que saquemos a Sánchez de la Moncloa, porque lo que es seguro es que ellos sí que van a pactar con los que quieren romper España”.

En relación a posibles pactos, el candidato del partido liberal ha afirmado que “los lucentinos y los cordobeses no queremos que nuestras pensiones las decidan ni Torra ni el señor Rufián, así que la única opción es un gobierno de constitucionalistas, que yo quiero que lidere el señor Rivera”.

“La extrema derecha es igual que la extrema izquierda son dos caras de la misma moneda y este tipo de partidos se mueven en los extremos, difícilmente se pueden llegar a acuerdos, ya que no pueden renunciar a sus posturas para encontrar el camino común en el centro y en la moderación”, por eso ha enfatizado “no son de utilidad ni a sus votantes ni al resto de los españoles”.

Por último, Gómez Balsera ha manifestado que estamos con “mucha ilusión” y por eso, “le pido el voto a todos los lucentinos para el proyecto de Ciudadanos, el único proyecto que apuesta por la unidad de España y por la igualdad de todos los españoles, sin tener que renunciar a las reformas que necesita este país ni a luchar contra la corrupción de manera decidida”.