«La mayoría de la población comparte las ideas de Vox»

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba, José Ramírez, es madrileño (1973) y doctor en Filología Árabe. En su trayectoria sobresale su trabajo como profesor de la Universidad de Sevilla y, desde el 2004 hasta hoy, en la de Córdoba, donde es profesor titular de Traducción e Interpretación. Está casado, tiene dos hijos y afirma que «los cordobeses encontrarán en las propuestas de Vox -las reales, no las que nos atribuyen- unas ideas que la mayoría de la población comparte».

-¿Por qué forma parte de Vox?

-Llegué a formar parte de Vox principalmente por tratarse del único partido decididamente provida, aunque después muchas más cosas me fueron atrayendo: la defensa de la igualdad entre los ciudadanos de toda España, la defensa real de la unidad de nuestro país. La defensa que hace Vox del mundo rural me parece particularmente importante en Córdoba, donde la agricultura, la ganadería y la caza son fundamentales, y no han recibido la atención que merecen.

-La afluencia de jóvenes a sus convocatorias llama la atención, sobre todo, si se compara con los mítines de otros partidos.

-El interés de una gran cantidad de jóvenes se debe a que Vox no tiene que convencer de sus ideas, nosotros defendemos las ideas que ellos ya tenían.

-¿Lo sucedido en Cataluña el 1-O ha influido en el interés por Vox?

-Lo sucedido en Cataluña ha puesto de manifiesto que la defensa de la unidad nacional por parte de PSOE o PP es casi inexistente en el mejor de los casos. El PSOE se ha aupado al poder con apoyo de los golpistas, mientras el PP ha realizado ajustes presupuestarios duros, regando de dinero a los independentistas.

-¿Afirman que en Vox hay personas árabes e hijos de inmigrantes, cómo casa esta situación con las críticas del partido a la supuesta islamización de Europa o a la atención en servicios sanitarios a inmigrantes ilegales?

-En Vox hay personas de origen muy diverso. Por eso sabemos cómo se emigra en todo el mundo, que desde luego no es asaltando a los policías de frontera y eludiendo todo control. Los inmigrantes ilegales deben ser expulsados tal y como dice la Ley de Extranjería. Respecto a su pregunta acerca de los gastos sanitarios, es indiscutible que si se añaden 50.000 o 60.000 personas al sistema sanitario, sin aumentar los recursos, la asistencia sanitaria será peor. No decimos que haya que dejar de atender ciertas patologías a los inmigrantes.

-¿Por qué están en contra de la ley de Violencia de Género?

-El número creciente de víctimas es la mejor evidencia de que esta ley no funciona. Proponemos una ley integral de violencia intrafamiliar que, además de proporcionar una mejor protección a las mujeres, englobe a otras víctimas, como los menores y los ancianos, que no están protegidos de forma específica.

-El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz cuestiona la legitimidad de las asociaciones que promueven la recuperación de restos de víctimas del franquismo, ¿está en contra de esta búsqueda por parte de familiares?

-Hace ya casi ochenta años del final de la Guerra Civil y la posibilidad de que familiares directos de las víctimas estén buscando sus tumbas es, simplemente, muy reducida. Con todo, si hay un enterramiento ilegal en cualquier sitio, debería ser abierto y normalizado, sin establecer diferencia alguna entre los muertos de uno u otro bando.

-¿Cuál es la propuesta de Vox en materia económica?

-El programa económico de Vox plantea, sobre todo, un cambio radical en materia fiscal, con una profunda rebaja impositiva, subsanando lo que se deja de recaudar con un recorte drástico del gasto público superfluo. Nuestra propuesta es bajar el IRPF y el IVA general al 16%. Suprimir el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, y ayudar a los autónomos con una cuota mínima permanente de 50 euros.

-¿Y en materia social?

-La propuesta que puede incidir de manera más rápida en la vida de las personas es la posibilidad de elegir entre Seguridad Social o compañías proveedoras de servicios, como sucede en Muface.