Elecciones generales 2019: Resultados y últimas noticias en directo

El PSOE de Pedro Sánchez ha ganado unas elecciones generales de vértigo este 28 de abril del 2019.

12.25 David Dorado: "Cs es el partido que más ha subido"

El portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha valorado hoy los resultados electorales destacando que su formación "ha subido muchísimo, es el partido que más ha subido y esto es una gran motivación para conseguir el mejor resultado posible de cara a las municipales".

12.15 La Faes pide reconstruir el centroderecha

La Fundación FAES, que preside José María Aznar, ha abogado este lunes por una "reconstitución" del centroderecha frente a la "absurda y suicida canibalización" de este espacio electoral que ha permitido, a su juicio, el triunfo del PSOE que dibuja "un cuadro extremadamente preocupante para España".

"La radicalidad sembrada por el Partido Socialista se ha cosechado en forma de un Congreso donde los extremismos -incluido por supuesto los nacionalistas- amplían su representación", alerta.

12.09 Felicitación de los socialistas europeos

El presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Sergei Stanishev, dijo este lunes que la victoria del PSOE en las elecciones generales fortalece a España y Europa y demuestra que solo los partidos progresistas son una alternativa al populismo.

"Me gustaría felicitar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al PSOE por su contundente resultado. España y Europa son más fuertes con un Gobierno socialista en Madrid", dijo Stanishev en un comunicado.

12.05 Pedro García: "No ha sido el batacazo que se esperaba"

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha valorado hoy los resultados obtenidos por la coalición Unidas Podemos en las elecciones generales celebradas ayer y ha afirmado que "me hubiera gustado tener un resultado mucho más amplio, no haber perdido tantos diputados y diputadas, pero no ha sido tampoco el batacazo que se esperaba o que algunos auguraban".

12.08 Argumentos de Podemos

El diputado electo de Unidas Podemos Enrique Santiago ha achacado este lunes la caída del partido en las elecciones generales, que ha pasado de 71 diputados a 42, a una rentabilización del PSOE de la acción de gobierno y le ha reclamado que no se "anaranje" tras la campaña electoral.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Santiago ha asegurado que el descenso se ha debido al "aprovechamiento" del PSOE de su posición en La Moncloa, una acción que ha llevado a cabo "gracias a la presión" que ejerció Podemos.

11.51 Primeras reacciones del mundo económico

Llegan algunas reacciones desde el mundo económico. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado que “el nuevo Parlamento se vaya a configurar, de una manera o de otra, con partidos que tienen un compromiso con el régimen sancionador” contra las administraciones públicas y las empresas que incumplan los plazos legales de pago a sus proveedores, explica el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. La federación de autónomos ATA, por su parte, ha emitido un comunicado felicitando “al PSOE y a Pedro Sánchez por su victoria electoral”, informa Rosa Sánchez.

11.42 Los posibles pactos de Sánchez

Sánchez ha obtenido una victoria inapelable pero los 123 escaños del PSOE están lejos de la mayoría absoluta y tendrá que negociar con el resto de grupos. Una de las opciones es la del bloque de izquierdas y el PNV y los regionalistas, pero sin los independentistas: con Unidas Podemos (42), PNV (6), Compromís (1), Coalición Canaria (2) y el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla (1). Todos ellos suman 175 apoyos. No son suficientes para ser investido en una primera votación, para la que se necesita mayoría absoluta. Pero sí en un segundo intento, en el que basta obtener más votos a favor que en contra, siempre que al menos uno de los 15 representantes de ERC en el Congreso se abstuviera. El otro posible pacto, que sí suma mayoría absoluta, es el del PSOE con Ciudadanos, una opción que ayer los militantes le pedían a Sánchez que descartara.

11.38 Sin prisas en el PSOE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, afirmó este lunes que "en próximas semanas" se irán viendo las "opciones" de gobernabilidad que se pueden desarrollar a partir de los resultados de las generales del 28-A y admitió que "no hay ninguna prisa en el sentido de tener que tomar ni hoy ni mañana ninguna decisión".

11.36 Un pacto del Botànic con matices

El presidente de la Generalitat y candidato socialista, Ximo Puig, ha manifestado este lunes, después de que los resultados permitan una reedición del Acord del Botànic, que la voluntad es dar continuidad a ese "acuerdo de progreso" aunque, eso sí, "ahora tendrá unas tonalidades diferentes en algún caso" ante la voluntad de Unides Podem de entrar, pero "en el fondo es lo mismo" y la idea es "mantener el rumbo" de la fórmula que "ha funcionado estos cuatro años".

"Tenemos que hablarlo", ha señalado, para "fijar las bases de esta nueva etapa" ahora con el PSPV como fuerza más votada tanto en las autonómicas como en las generales después de tres décadas. Además, ha destacado que "se concatenan dos legislaturas de progreso" y deben "interpretar adecuadamente lo que han expresado los ciudadanos". "Tenemos una oportunidad que aprovechar", ha subrayado.

11.35 Coalición Canaria pone condiciones

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha rechazado este lunes apoyar la posible investidura de Pedro Sánchez si pacta con "Podemos y los secesionistas vascos y catalanes" ya que, a su juicio, "un gobierno apoyado en ese radicalismo no va a ningún lado".

11.26 Ábalos no cuenta con ERC

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este lunes que su partido vaya a buscar el apoyo de ERC con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos.

Ábalos, en declaraciones en Telecinco, ha afirmado que la "ambición" del líder socialista, Pedro Sánchez, ha sido siempre gobernar en minoría como ya hizo en la anterior legislatura con 84 diputados, aunque esta vez, con 123 escaños.

"Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos", ha manifestado el dirigente del PSOE.



11.25 El PACMA, 'discriminado'

El partido animalista Pacma se ha quedado de nuevo fuera del Congreso de los Diputados pese a tener en las elecciones generales de este domingo más votos que EH Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), partidos todos ellos que sí tendrán representación en la nueva legislatura.

11.03 Puig no descarta del todo a Cs

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no descarta totalmente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda llegar a un acuerdo con Ciudadanos tras las elecciones generales de este domingo, aunque es difícil porque que el partido de Albert Rivera está en una "posición muy radicalizada".

10.12 Las felicitaciones de Europa

Los líderes de partidos europeos han felicitado a sus afines españoles por los resultados. Ha sido el caso del ministro de Interior de Italia y líder del partido ultraderechista Liga, Matteo Salvini, y la presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN en sus siglas en francés), Marine Le Pen, que han felicitado a los "amigos" de Vox por su entrada en el Congreso con 24 escaños, muy lejos de los que esperaba la formación de Santiago Abascal. En Francia, el líder del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha hecho lo propio con Unidas Podemos. Por su parte, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, ha felicitado al PSOE por haber ganado las elecciones y ha considerado que el resultado logrado es una victoria para la solidaridad y la justicia.

09.50 La bolsa española cae

La Bolsa española mantiene pérdidas del 0,54 % tras la apertura, un día después de la celebración de las elecciones generales que ha ganado el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, que ahora deberá pactar con otros partidos para formar gobierno. A las 9.15 horas, el principal indicador nacional, el IBEX 35, se deja 50,70 puntos, ese 0,54 %, hasta los 9.455,30 puntos, con lo que en el acumulado del mes que mañana finaliza, las ganancias se reducen al 2,33 %. Aunque la sesión de este lunes estará condicionada por las elecciones generales, también estará marcada por los resultados empresariales, como los de Bankia o BBVA, que en este último caso, los presentará tras el cierre del mercado. La prima de riesgo española ha abierto a la baja, en 103 puntos básicos, con el rendimiento del bono nacional a diez años en el 1,03 %



09.43 Arrimadas descarta el pacto PSOE-Cs

La portavoz y número dos de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha descartado formar gobierno con el PSOE: "No podemos pactar con un señor que nos ha vendido en Cataluña y que dice que la representación la tienen los separatistas", ha asegurado, y ha añadido que Sánchez pactó "a cualquier precio" para llegar a La Moncloa y "ha sido un nefasto presidente". Arrimadas ha celebrado el resultado de Cs, que es tercera fuerza con 57 escaños.



09.41 Casado aplaza el Comité de Dirección del PP

Pablo Casado ha aplazado a este martes las reuniones internas del PP para hacer balance de las elecciones generales del 28-A, ya que este lunes no se celebrará la habitual reunión del Comité de Dirección. Casado, que anoche reconoció sin disimulos el mal resultado obtenido en las urnas, tenía previsto reunir este lunes al Comité de Dirección y el martes al Comité Ejecutivo Nacional del PP. Sin embargo, finalmente ha descartado reunir este lunes a su equipo más estrecho de colaboradores y ha aplazado el análisis de los resultados de las elecciones al martes por la mañana.



09.26 El PSOE intentará un gobierno en solitario

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado una pista de las intenciones del PSOE: "Vamos a intentar un gobierno en solitario porque creemos que como partido y como gobierno la gente nos ha entendido muy bien".



09.16 Gabriel Rufián: "Toca negociar"

ERC se prepara para hacer valer sus 15 diputados, logrados tras vencer por primera vez en Cataluña en unas elecciones generales. Gabriel Rufián se ha mostrado dispuesto a la negociación con el PSOE: "Creemos en el multilateralismo. Toca dialogar y negociar con discreción", ha afirmado en declaraciones a TV-3. "El mensaje de Cataluña es muy fuerte", ha dicho en alusión a los resultados de ERC. "Pedro Sánchez tendrá que escoger. El PSOE no hace, se le obliga a hacer".

09.04 La derrota del PP: Casado y Aznar

La radicalización del PP de Pablo Casado ha sido un fracaso total. Los conservadores han pasado de 137 a 66 escaños y han perdido casi cuatro millones de votos. La ejecutiva deberá analizar esta estrategia, aunque anoche Casado atribuyó la debacle a la "división" del voto de las derechas. Sí admitió que el resultado había sido "muy malo". La derrota de Casado no es solo atribuible a él. Este domingo también perdió otro: José María Aznar, mentor de Casado y padre espiritual de ese nuevo PP. Es la segunda vez que Aznar cae derrotado en unas generales con candidato interpuesto. Su gestión del atentado del 11-M la acabó pagando Mariano Rajoy en las generales del 2004.

08.47 Los simpatizantes socialistas: "Con Rivera, no"

Anticipándose a posibles pactos, los simpatizantes socialistas que anoche se concentraron ante la sede del PSOE para celebrar la victoria socialista, le lanzaron un grito a Sánchez: "Con Rivera, no". "Ya lo hemos entendido", les contestó el presidente que,sin embargo, apuntó que no pondrá cordones sanitarios a nadie.

08.23 Lunes de ejecutivas y de análisis de resultados

Este lunes de resaca electoral lo dedicarán los partidos políticos a reunir a sus ejecutivas para analizar los resultados de estas elecciones y el panorama de pactos que se presentan cara a la formación de gobierno.

01.48 Malestar de los militantes de Podemos

La dirección de Unidas Podemos no acude a la plaza del Museo Reina Sofía donde se han congregado algunas decenas de militantes. El lugar donde los morados suelen celebrar los resultados electorales se ha quedado en silencio después de que Pablo Iglesias no haya comparecido ante sus seguidores más fieles. La actitud del secretario general de Podemos y de sus compañeros ha incendiado las redes sociales donde le reprochan no estar al lado de los que confían en él.

01.10 El Supremo pide al Congreso que suspenda a los políticos presos

El Supremo piensa comunicar tanto al Congreso como al Senado que en ambas Cámaras rige, como en el Parlament, la suspensión de funciones para cargo público del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal para los procesados por terrorismo o rebelión que se encuentran presos, como los cinco flamantes electos.

00.58 Escrutinio terminado

El escrutinio se puede dar casi por terminado con un 99,84%. Lo que queda es la parte que falta del voto por correo y el recuento de lugares donde se haya producido algún problema.

