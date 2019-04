«El principal problema en Córdoba es el desempleo»

Marcial Gómez concurre por tercera vez a las elecciones generales como cabeza de lista de Cs al Congreso por Córdoba. Afirma que afrontará la nueva legislatura con el objetivo de concluir proyectos frustrados como el Pacto de Toledo o la estrategia nacional de justicia. En el caso concreto de la provincia, también subraya que «cuando haya un tema de Córdoba, tenemos que hacer piña e intentar remar todos los parlamentarios en la misma línea», y recuerda con satisfacción que «durante esta legislatura hemos tenido una magnífica relación».

-La actitud de los partidos en campaña no parece reflejar un clima favorable para el entendimiento que, según las encuestas, será necesario tras el 28-A.

-Si Cs ha destacado por algo ha sido por la facilidad para llegar a acuerdos de gobierno y garantizar la estabilidad donde era necesario. Sí creo que hay partidos que se sitúan ahora en los extremos del espectro parlamentario, que pretenden imponerse a la mitad de sus compatriotas. Con esa gente es muy difícil llegar a acuerdos. Ya hemos tenido tres años a UP en el Congreso y han roto el Pacto de Toledo, se levantaron del pacto por la educación y abandonaron la estrategia nacional de justicia. No suscribieron el pacto de violencia de género, tanto que presumen de partido feminista.

-Pedro Sánchez afirmó en su mitin en Córdoba que Vox ha radicalizado a PP y a Cs, ¿está de acuerdo en que ha podido influir en estos partidos?

-No, yo lo que creo es que Pedro Sánchez le está haciendo la campaña a Vox. Y yo no voy a hablar de Vox, porque no le voy a hacer la campaña.

-¿Puede afirmar que van a mantener su “no es no” a Sánchez?

-Es que Pedro Sánchez, desde que se produjo la moción de censura, rompió los puentes con Cs y con el PP. Antes, había una entente cordiale entre los partidos constitucionalistas, algo que se había producido desde la aplicación del 155. Pero desde que se produjo la moción de censura, en la que recabó el apoyo de todos los grupos del Congreso de carácter independentista, esos puentes se rompieron. Si el PSOE volviera a la senda del constitucionalismo, porque el PSOE de ahora es el PSOE de Sánchez, no es el PSOE histórico que tanto bien ha hecho a la democracia de este país, pues ya hablaríamos. Pero, desde luego, con el PSOE del señor Sánchez no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo.

-¿Cuál va a ser su principal reto en la nueva legislatura?

-Por intereses partidistas, he visto cómo se había roto la estrategia nacional de justicia. Lo vamos a poner otra vez sobre la mesa. También es una prioridad el pacto por la educación, necesitamos un proyecto adaptado al siglo XXI. Fue otro pacto en el que primero se levantó Podemos de la mesa y después, el PSOE. Igual ocurrió con las pensiones, teníamos terminadas las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo y UP, el último día, rompió el acuerdo. Así que esas son las prioridades, recuperar todos esos grandes escenarios de consenso que son necesarios.

-¿Cómo se cambia el que Córdoba esté siempre a la cola en los Presupuestos Generales?

-Esta es una pregunta compleja, porque la Cámara que debería hacer esto es la del Senado, que es la de representación territorial, pero no cumple con las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas. A lo mejor, lo primero que tendríamos que hacer es reformar el Senado.

-Parece que no se avanza en la vertebración de la provincia.

-El cercanías se ha visto muy perjudicado por el tema de quién se ponía la medalla. Comenzó siendo del PP y después ha sido del PSOE. Nosotros apostamos por extender el recorrido, por que, efectivamente, vertebre la provincia de Este a Oeste, y por hacer las estaciones que faltan.

-Córdoba también apuesta por convertirse en nudo logístico. ¿Coincide en que puede ser una de las claves para su desarrollo?

-Sí. Córdoba logística es un proyecto bastante atractivo y eso lo pone en correlación con lo que hablábamos de las infraestructuras. Tenemos que seguir apoyando la culminación de los corredores, tanto del Mediterráneo como del Atlántico, para que nuestras mercancías tengan salida por ambos. Eso requiere también que se acabe la ronda Oeste.

-El mundo rural se ha convertido en uno de los objetivos de esta campaña. ¿Cuáles son las propuestas de Cs?

-Es cierto que en Córdoba empieza a haber un problema de despoblación en algunas zonas rurales y la apuesta de Cs es tratar de hacer atractiva la vida en ellas, por ejemplo, con incentivos fiscales. Una rebaja de la fiscalidad para las personas que vivan en estas zonas rurales y, por ejemplo, una tarifa plana para las autónomas y para los jóvenes que decidan emprender su actividad.

-En cuanto a las pensiones, ¿está de acuerdo en asumir planteamientos como la revalorización en base al IPC y el impulso de una pensión mínima garantizada de 1.084 euros?

-Se trata de revalorizar las pensiones de hoy, pero garantizar las de mañana. Lo más importante es una reforma laboral que genere empleo estable y de calidad, que permita tener unas carreras de cotización largas. En cuanto al IPC, ya lo habíamos acordado así en el Pacto de Toledo.

-Cite, por favor, tres objetivos concretos para Córdoba.

-El principal problema es el desempleo. Sería ese, la reforma laboral. Vamos a apostar por acabar con esa precariedad de los contratos y por la llamada mochila austríaca, que es hacer que los derechos no estén vinculados al puesto de trabajo, sino al trabajador. Que esa pequeña cotización que paga la empresa para tu indemnización, si te marchas de tu puesto te la puedas llevar a tu nuevo empleo. O rescatarla si la necesitas. Creo que medidas como esa y como el sistema de bono para las empresas que menos despiden y que más estabilidad en el empleo generan serían las adecuadas para darle una vuelta a nuestro mercado laboral. Otra prioridad son las infraestructuras, a las que ya nos hemos referido. Esa vertebración tanto de Norte a Sur, con el desdoblamiento de la N-432, como de Este a Oeste, con el cercanías.

-¿Qué está siendo lo peor y lo mejor de esta campaña?

-Hay mucho mito con las campañas, parece que es el momento en el que más trabajan los políticos y yo quiero desmontarlo, yo estoy muy cómodo. Veo todos los días a mi familia, duermo toda las noches en mi casa. Cuando el Congreso se pone en funcionamiento, le aseguro que se trabaja más que en una campaña. Una campaña te ofrece momentos incluso divertidos y la oportunidad de hacer cosas diferentes.