«El PP ha vuelto con la solvencia ideológica que siempre tuvo»

Después de veinte años dedicado a la política local y provincial, cuando se le pregunta a Andrés Lorite si las echará de menos en Madrid responde que «me he propuesto ser un concejal de pueblo en la política nacional», añadiendo que esto significa «mirar a lo ojos a la gente e intentar solucionarle los problemas». Nacido en Baeza (Jaén) en 1976, está casado y tiene dos hijos, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y master en Dirección Comercial y Marketing. En su trayectoria sobresalen sus cargos como concejal de Obejo y diputado provincial desde el 2007 hasta la actualidad.

-¿Sería bueno repetir a nivel nacional el pacto de gobierno alcanzado en Andalucía?

-Las fuerzas políticas constitucionalistas tenemos la obligación de hablar entre nosotros. Tenemos que echar la vista atrás a la parte más grandiosa de nuestra trayectoria democrática, como fue la Transición. Fue tan importante por la concordia, que significa el acuerdo de todos. Las formaciones políticas, en el marco de la Constitución, tenemos la obligación de dialogar para sacar a España adelante.

-El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó en Córdoba a otros partidos de asustar a los electores y pedirles el voto útil. ¿Cree que la derecha está más fragmentada que nunca?

-Es evidente que hay una fragmentación del panorama político español. A mí lo del voto útil no me gusta, porque en democracia todos los votos son útiles. Sí me gustaría llamar al voto reflexivo de los cordobeses. Pablo Casado es la única alternativa a este peligroso gobierno. A esa reflexión es a la que invito a todas aquellas personas que quieran un gobierno decente, a la altura de España, que contribuya a la unidad nacional, que baje los impuestos, con el que funcione la economía, que genere empleo y oportunidades en el marco social, y que afronte con solvencia los retos de futuro como, por ejemplo, el de la industrialización, los de nuestro sector agrario o el tecnológico.

-¿Teme que Vox reste fuerza a otros partidos como el suyo?

-Entiendo que haya personas que hayan sido votantes del PP y que tengan motivos para estar enfadados. Es verdad que hemos tenido etapas en las que por atender lo urgente, es decir, la economía, posiblemente hubo cosas que se abandonaron y ese tipo de cuestiones ahora pueden ser reprochadas. Pero el PP ha vuelto y lo ha hecho con sus principios, con sus valores y con la solvencia ideológica que siempre tuvo.

-En su mitin en Córdoba Pablo Casado animó a los candidatos a hablar de economía. Cite, por favor, tres propuestas en esta materia.

-La economía es fundamental, sobre todo, en una situación de peligro como la que tenemos, el de caer en una tercera crisis económica. Primero y fundamental, una bajada masiva de impuestos. El PP tiene en su ADN bajar los impuestos, porque entendemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Lo queremos hacer ahorrando en esa carga impositiva en torno a 16.000 millones de euros. Otra medida es la ampliación de la tarifa plana que ya pusimos a los autónomos. Y otra es la autopista administrativa para la creación de empresas en un plazo máximo de cinco días.

-También aludió el líder nacional del PP al último caso de suicidio asistido conocido en España. ¿Cuál es la postura de su partido ante la eutanasia?

-El posicionamiento del PP es muy claro en el sentido de mantener que el derecho a la vida es esencial en la persona.

-¿Qué tres proyectos son perentorios en la provincia?

-No son tres, son más. El catálogo de medidas que el PP considera fundamentales para Córdoba son las que plasmamos en los Presupuestos Generales para el año 2018, de las cuales no se ha ejecutado ninguna, porque vino la injusta moción de censura. Señalo algunas que son más importantes. En primer lugar, la construcción de la autovía A-81, entre Badajoz, Córdoba y Granada, que dejamos tres millones de euros en los Presupuestos para la redacción del estudio informativo. En segundo lugar, creo que hay iniciativas muy importantes, sobre todo para el sector agrario y ganadero de Córdoba, que tienen que ver con la cuestión hídrica. De entre ellas, señalaría algo que le compete a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como la limpieza de los cauces. Y señalaría una serie de actuaciones en materia de seguridad, que son las instalaciones. En concreto, en la capital cordobesa, la construcción de dos comisarías de la Policía Nacional y en la provincia, reformas, fundamentalmente, de acuartelamientos de la Guardia Civil.

-¿Estaría de acuerdo en revalorizar las pensiones conforme al IPC y en que la mínima llegue a los 1.084 euros, como pide la plataforma ciudadana que defiende el sistema público?

-Desde luego, eso es a lo que aspira el PP, a la revalorización de las pensiones año tras año. Hay dos cuestiones, primero, la sostenibilidad del sistema. Habrá que ver, en el marco del pacto de Toledo, cuáles son las fórmulas para financiar el sistema público de pensiones. En segundo lugar, la revalorización tomando como referencia no solamente el IPC, pero sí ese indicador junto con otros.

-En esta campaña parece que no se habla mucho de los jóvenes, pese a sus elevados niveles de paro y a sus numerosas dificultades para acceder a la vivienda. ¿Cuáles son las propuestas del PP? ¿Coincide en esta apreciación?

-No sé si de forma sectorizada se está hablando de los jóvenes o no. Lo que sí le digo es que cuando se habla de medidas en materia de empleo, de vivienda, de relevo generacional en el ámbito rural y de educación, implícitamente se está hablando de los jóvenes.

-Afirma que espera ser la voz de los pueblos en la Cámara baja. ¿Qué tiene que decir la Córdoba rural en el Congreso de los Diputados?

-La Córdoba rural tiene que ser firme en cuanto a sus reivindicaciones. Tiene una fundamental, que afecta de forma especial a la zona Norte de la provincia, a las comarcas del Guadiato y de Los Pedroches, como es la despoblación. La Córdoba rural tiene mucho que decir en cuanto al relevo generacional, a la calidad de vida en el campo, a la prestación de servicios de calidad en igualdad de condiciones con ámbitos más urbanos, en cuanto a la llegada de internet a todos los rincones. En definitiva, tiene que haber una estrategia nacional contra la despoblación, contra la España vacía, porque esa es nuestra esencia. El mundo rural ha sido importantísimo en nuestra historia y tiene que serlo en el futuro de España y en el fututo de Córdoba.