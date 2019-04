«Córdoba debería abanderar la causa animalista»

-¿Pacma solo defiende la causa animalista u ofrece medidas para el empleo o la educación?

-Lo que nos diferencia de otros partidos es la protección de los animales y la defensa del medio ambiente, pero incluimos en nuestro programa medidas para el empleo, la vivienda digna, la sanidad pública universal o la educación de calidad.

-¿Se ha asociado la defensa del mundo rural con la caza de manera errónea?

-Eso ha sido una estrategia a raíz de la entrada de Vox en la política. PP, PSOE e, incluso, Podemos en algunas comunidades apoyan la caza cuando realmente no tiene nada que ver con el término rural. Por ejemplo, la economía de Lucena no tiene nada que ver con la caza, sino con la industria del frío. La gente de Pacma que trabaja en los pueblos, lo que quiere es el desarrollo económico de su población. La caza no supone ningún tipo de desarrollo, es cruel con los animales, no es ética y en un país civilizado como España debería estar abolida. No se sostiene con el argumento de las superpoblaciones.

-¿El sector cinegético no es un importante sector económico en Córdoba?

-Revierte en muy pocas personas, que a veces no son de Córdoba.

-Hay quien opina que a la tauromaquia sería más fácil dejarla morir por sí misma.

-Aunque la tauromaquia se está muriendo poco a poco y cada vez tiene menos aficionados, le está costando a las arcas del Estado más de 500 millones de euros. Se está manteniendo algo que no tiene sentido. El 95% de los jóvenes nunca han asistido a una corrida. ¿Por qué se mantiene? Porque tiene conexiones con el poder. Apostamos por su abolición, aunque más pronto que tarde caerá.

-Díganos dos propuestas de Pacma concretas para Córdoba.

-Comunicar la provincia con una red de cercanías que una Villa del Río y Palma del Río y mantener un mayor control del Ministerio de Transición Ecológica para evitar vertidos a los ríos y reducir los altos niveles de ozono.

-Debe ser duro no salir nunca elegido. ¿Cuál es su incentivo?

-La mentalidad de la sociedad está cambiando y el incentivo es ese, que cada vez nos voten más, pese a no tener prácticamente presencia en los medios. Nos hace falta un impulso de la televisión. Mira el caso de Vox. En los anteriores comicios sacamos más votos que ellos, pero desde su congreso de Vistalegre, en todos los telediarios están venga Vox, venga Vox.

-¿Cree que Córdoba es una ciudad amigable para los animales?

-No. Al visitar otras ciudades ves la diferencia. En Berlín, por ejemplo, los perros entran en restaurantes y en el metro. Aquí lo único que se mira es si recoges las cacas, que evidentemente hay que recoger por una cuestión de civismo. Estamos a años luz. En Córdoba deberíamos abanderar la causa animalista.

-¿Se ha mejorado, como dice el gobierno local, el centro de control animal?

-Sinceramente, no ha mejorado nada. Tienen el objetivo cero de sacrificio pero no lo cumplen.

-¿Y el zoológico?

-Está penoso. Apostamos por su reconversión.

-¿Por qué hay que votar a Pacma?

-Este partido es el único que defiende a los animales, las personas y el medio ambiente. Somos un partido moderno y ético, que no tiene familias políticas.

-Su lema es ‘Únete a la revolución animal’, ¿qué es lo más revolucionario que proponen?

-La prohibición de la caza y una ley general de bienestar y protección de los animales, que denominamos ley 0, donde se incluyen medidas para conseguir el sacrificio 0 y luchar contra el maltrato y abandono animal. Además, queremos facilitar el acceso el empleo y vivienda a los jóvenes y luchar por la inclusión de las personas con diversidad funcional. Por último, queremos impulsar una ley estatal contra el cambio climático.