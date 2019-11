Vox atribuye sus buenos resultados en Lucena y en la provincia al activismo de sus militantes

"En Lucena hemos venido a solucionar problemas, no a crearlos como hacen otros partidos". Esa es una de las razones que ha destacado el candidato electo de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba, José Ramírez del Río, en la visita a la localidad como agradecimiento por los resultados conseguidos este 10N, en el que han sido la fuerza más votada. "Queremos darle las gracias a los lucentinos y al equipo de Vox en esta localidad donde, como hemos podido comprobar, los ciudadanos se han dado cuenta que hemos venido a evitar problemas y aportar soluciones para Lucena", señala Ramírez del Río.

Por su parte, el presidente de Vox Córdoba y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha querido destacar la labor que han realizado los voluntarios en Lucena y su entorno: "Somos un partido de activistas con grandes líderes nacionales, pero donde además tenemos una infantería de voluntarios que nos da una ventaja notable, lo que sirve para contrarrestar otros inconvenientes como el trato en algunos medios de comunicación".

Hernández ha querido puntualizar el trabajo que se ha hecho en la localidad con respecto al centro de Menas. "Hace poco tuvimos un acto en Lucena donde pusimos sobre la mesa el problema del centro de Menas, nos criticaron porque había poca gente, bueno pues las urnas han hablado. La victoria en Lucena no está vinculada a este hecho pero sirve como ejemplo para demostrar que Vox es la voz de muchos ciudadanos que no se sentían representados por otras fuerzas políticas".

El presidente de Vox Córdoba ha destacado además el resultado en otras localidades en Córdoba donde se ha conseguido ser la segunda fuerza más votada como Priego de Córdoba, Baena, Cabra, La Carlota, Peñarroya, Puente Genil, Montoro, Santaella, Villaviciosa y Encinas Reales.

Reacciones del PSOE y el PP a la victoria de Vox en Lucena

Por su parte, la presidenta del PSOE de Lucena, Teresa Alonso, ha señalado que, "anticipábamos que, habiendo sido la fuerza más votada en el mes de abril, podíamos acusar un poquito más la abstención y el castigo del electorado por no haber sido capaces de conformar un Gobierno y hacemos un análisis a nivel local de que el Partido Socialista en elecciones nacionales siempre ha sido segunda fuerza, siendo una excepción lo del pasado mes de abril, y la sensación es agridulce por los resultados, porque hemos perdido la posición de primera fuerza".

Respecto al ascenso de Vox, apunta que "también lo estábamos anticipando por esa desafección que había hacia Ciudadanos, y si nos comparamos con otros municipios en los que Ciudadanos irrumpió fuerte en abril, observamos ese trasvase de votos de bajada de Ciudadanos y el ascenso de Vox". Sobre la posible influencia del mensaje de Vox contra los Menas, Alonso señalaba que "no tengo esa percepción porque no ha tenido un coste para el partido socialista, que es el partido de gobierno, ni tampoco creo que la totalidad de los votantes de Vox estén en contra del centro Mena y se hayan dejado influir, no tenemos esa percepción".

La diputada electa del Partido Popular, María de la O Redondo, también ha analizado los resultados en Lucena, y ha señalado que "aunque hemos pasado a ser la tercera fuerza política, los únicos partidos que han subido en Lucena han sido Vox y nosotros, hemos subido 2,5 puntos con una participación más baja, 330 votos de más y es una lectura bastante positiva, porque en las generales el PSOE, a nivel local, nos había sacado 9 puntos y lo hemos rebajado a 4,5, esto me parece importante". Sobre el ascenso de Vox, ha dicho que "es una cuestión de territorio, mirando los pueblos de alrededor, pues comparándolo con Priego o Cabra, que tienen dos mayorías holgadas, también han sido tercera fuerza política en estos municipios, siendo el PSOE la segunda fuerza política, solo que en Cabra ha sido un 23% y Priego un 21%". Apunta que "debe ser una idiosincrasia de este territorio". María de la O Redondo apunta que compaginará su labor de diputada con la de concejal en el Ayuntamiento lucentino.