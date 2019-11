Unidas Podemos mantiene su escaño en Córdoba y culpa a Sánchez del avance de Vox

"Virgencita, virgencita, que me quede como estoy". Mientras los datos bailaban en el escrutinio general haciendo caer de forma escandalosa los registros de los naranjas, que rápidamente vieron perder su diputado por Córdoba, en Unidas Podemos tenían los dedos cruzados confiando en que, en el peor de los casos, la pérdida de votos anunciada no se dejará notar en la provincia. Y así ha sido. En el tablero nacional, el paso de 42 a 35 diputados en esta tercera "ronda" ante las urnas no ha pasado factura en Córdoba, que mantiene su escaño para Martina Velarde.

En las declaraciones al cierre del escrutinio, la diputada electa ha señalado directamente al líder socialista, Pedro Sánchez, como responsable de los resultados de Vox y del avance de la extrema derecha: "Me entristece que por culpa de Sánchez haya habido un aumento de la extrema derecha en nuestro país", ha manifestado, pese a lo cual ha tendido la mano a la formación socialista para conformar un gobierno progresista "que sirva para garantizar los derechos sociales". También ha aprovechado para agradecer la confianza y el trabajo realizado por el resto de candidatos y la militancia durante la campaña electoral. En cuanto a la pérdida de algo más de 6.000 votos registrada en la provincia de Córdoba (de 70.427 en abril a 64.089 ahora), Velarde ha manifestado que no cree que sea "algo sintomático, teniendo en cuenta el descenso de la participación (el 71,45%, tres puntos menos que en abril) registrada en esta convocatoria".

Acostumbrados a la adversidad, en la sede de la formación morada el clima durante el recuento ha sido de contenida alegría pese a las circunstancias, apagada principalmente por los resultados de Vox. Para amenizar la jornada, bocadillos de tortilla y embutido servidos en cantidad abundante han llenado los estómagos inquietos de los presentes.

Desde primera hora, las miradas estaban puestas en los seguidores de Abascal y en la posibilidad de que dicho ascenso pudiera minar el bloque de la izquierda. Sin embargo, la sorpresa constatada de la noche ha sido el batacazo sufrido por los naranjas, ha hecho que el descenso de Unidas Podemos se vea como un mal más llevadero, máxime teniendo en cuenta que la caída de los de Albert no ha servido para equilibrar la balanza hacia las derechas que permita que el bloque de derechas. Pese a todo, el fantasma de la extrema derecha planea y preocupa mucho en Córdoba y en Madrid.

Si al principio, en la sede de la calle Adarve solo se reunieron las candidatas al Congreso, Martina Velarde y Carmen María Ruiz, poco a poco fueron llegando concejales como Pedro García y Amparo Pernichi de IU y de Juan Alcántara de Podemos, los ex del Ayuntamiento Juan Hidalgo y Rafael del Castillo, la parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo y Luz Marina Dorado y la ex parlamentaria andaluza Elena Cortés.

Atentos a la valoración de Pablo Iglesias, que ha lamentado el triunfo de extrema derecha, Martina Velarde ha esperado hasta escuchar las palabras de su líder para valorar el resultado de la formación.