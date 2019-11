«Se ha visto que la imagen que daban los demás de Vox era falsa»

-Repetición electoral, estamos aquí por...

-Por las dificultades patológicas de Pedro Sánchez para negociar. Ha sido incapaz de llegar a acuerdos y la responsabilidad está bastante clara. Tengo la percepción de que el PSOE tenía pensada la repetición desde el principio y los socialistas han tenido el comportamiento de unos señores que estaban sesteando mientras se volvían a convocar elecciones.

-Como arabista, ¿qué opina de lo que dijo Sánchez Dragó de que el mito de Al-Andalus lo han inventado los escritores?

-Al Andalus no es una invención, pero sí lo es su recepción popular. Llega menos al público lo que diga de Al Andalus un historiador que lo que diga Antonio Gala. Desmoraliza al investigador.

-¿Por qué hay que concentrarse en el centro MENA de Lucena. ¿No cree que eso incita al odio?

-El asunto de los MENA tiene muchas caras. Usted ha oído hablar al juez Calatayud explicando que el coste de los MENA es de 7.250 euros. Es increíble que nos cueste más tenerlos en nuestras residencias que yendo de crucero por el Báltico. Todos pensamos que ahí se está produciendo un caso de corrupción. Tenemos la obligación moral y legal de acogerlos, pero no podemos gastarnos ese dinero. ¿Qué mensaje estamos lanzando a la gente cuando estamos pagando pensiones como las de viudedad? Hay que auditar y evitar que se produzca un efecto llamada salvaje. En Marruecos un empleado de banca cobra 200 euros. El hecho de decirle que en España se están gastando miles de euros en la educación de sus hijos produce un efecto llamada.

-Los últimos datos de emigración dicen lo contrario.

-Nos hicieron un truco con los datos, pero se ha producido un incremento significativo, por eso han tenido que hacer centros nuevos. Se les debe devolver de manera inmediata y frenar la emigración desde Marruecos.

-En Córdoba Vox tiene ya un millar de afiliados, según sus cifras. ¿Qué han aportado al panorama político? ¿A quién da voz Vox?

-Al contrario de lo que la gente piensa, en Vox hay gente de izquierdas y de derechas. Gente que no se sentía representada por ningún partido. Por ejemplo, hombres que han pasado por un calabozo por la aplicación excesiva de la ley de violencia de género; gente provida que estaba en el PP y se ha visto decepcionada; cazadores que votaban al Partido Comunista, es decir, gente de los más variados orígenes políticos.

-Abascal dijo que el culpable del incendio de Cataluña es Sánchez. ¿En qué grado cree que afectará el tema catalán al voto del 10N?

-No lo sé, las cartas están encima de la mesa. Ver la irresponsabilidad del presidente del Gobierno debe hacer que mucha gente reflexione. Sánchez tenía la obligación legal y moral de evitar los desórdenes en Barcelona y en lugar de eso, por cálculo electoral, ha tenido a unidades de la Guardia Civil acantonadas allí sin intervenir. Este presidente prioriza sus necesidades políticas a los derechos de los españoles.

-Vox dice de la exhumación de Franco que ha sido una profanación, y que oculta un plan para derrocar a la Monarquía y a Felipe VI. Explíquelo.

-La decisión de enterrar allí a Franco fue del rey Juan Carlos I y se ha revocado. Pedro Sánchez se ha arrogado poderes del rey y se ha aliado con Esquerra Republicana y con Podemos. Está tratando de deslegitimar la transición, una base importante de la monarquía constitucional, y existe ese riesgo mientras que el PSOE esté en el Gobierno de España.

-¿Cuántos nostálgicos del franquismo hay en las filas de Vox?

-Si se refiere a gente que considere que una dictadura militar es una buena idea, de eso no hay. Para el 80% de la población esto suena a las guerras púnicas. Creo que ni siquiera durante el Franquismo la gente era franquista: había borbónicos que se conformaban con Franco, carlistas que se conformaban con Franco, falangistas republicanos que se conformaban con Franco...

-Total que a Franco no lo quería ni Carmen Polo.

-Quiero decir que más que apoyo tuvo la conformidad de un montón de gente que decía ‘es lo menos malo’ de lo que podía haber. Por eso, cuando habla de nostálgicos no sé a qué se refiere. Es ya una cosa kitch. Si nos referimos a gente que viviera aquella época y recuerde con cariño su juventud, personas o formas de vida, seguramente habrá. Hoy día intentan restringir toda una época a una institución concreta, el estado franquista. La nostalgia del régimen de Franco es la que el PSOE usa una y otra vez para intentar que no se hable de que cada vez que ellos llegan al Gobierno nos vamos a un veintitantos de paro.

-Pablo Casado dijo que Sánchez y Abascal hicieron un pacto para aupar a Vox y frenar al PP. ¿Qué pensó al escucharlo?

-Somos los únicos con los que el PSOE no se ha querido reunir nunca. Decir eso es raro, pero no hay que tomarlo muy en cuenta estando en campaña electoral.

-¿Qué va a pasar el 11N? ¿Cuál es su quiniela? El CIS pone en duda su diputado por Córdoba.

-Me gustaría pensar que los españoles van a hacer pagar a Pedro Sánchez su irresponsabilidad y que la coherencia que ha tenido Vox y que se haya visto que la imagen que daban los demás de nosotros era falsa consigan que avancemos. Creo que las encuestas no se hacen para acertar sino para influir, no me fío de ninguna, y creo que los españoles deberían empezar a pensar que necesitamos gobierno. Pedro Sánchez ha sido un obstáculo de todos los gobiernos que se han intentado formar en España desde el 2016.

-¿Qué hará Vox si el bloque de las derechas suman?

-Probablemente lo que hemos hecho en todas partes: intentar evitar que el PSOE llegue a algún sitio.

-Hasta ahora han apoyado la formación de gobiernos, pero se han quedado fuera de ellos.

-Eso va a cambiar porque vamos a ser la segunda fuerza. En cualquier caso, no nos interesan una barbaridad los asientos, pero nos gustaría que la gente respondiera a las cosas que se firman.

-Tres proyectos para la provincia que se compromete a sacar adelante si ganan.

-Nos gustaría decir que será el desdoblamiento de la N432 y, en el momento en que sea posible, hay que hacerlo. Tenemos una gran producción de aceite y de cítricos y es necesaria una mayor promoción para que esa producción tenga salida; tenemos que conseguir más inversión para empresas y que la Universidad pueda invertir en ellas, y hay que hacer una bajada muy grande de impuestos.