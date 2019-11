¿Quién decidió el resultado de las encuestas 'online' tras el debate?

¿Quién decide el resultado de las encuestas online de los periódicos? No siempre los lectores. Al menos durante la campaña electoral, cuando los militantes y simpatizantes de los partidos se movilizan para favorecer a los suyos. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las encuestas en línea sobre el debate electoral del lunes que colgaron los medios españoles en sus webs.

El profesor de periodismo de la Universidad Complutense Arturo Gómez Quijano ha demostrado con un ejercicio práctico a sus alumnos que es posible cambiar el resultado de estas encuestas si se cuenta con las suficientes personas -o bots-, para hacer cuantos clics sean necesarios para modificar el resultado.

Para ello ha empleado la encuesta sobre el debate de Diario CÓRDOBA. Tras el ejercicio, el candidato de Cs, Albert Rivera, pasó de estar el último con un 6% de los votos a ser el segundo, con un 23%.

Según el profesor Gómez Quijano buscaron una encuesta con pocos votos para que los alumnos de su clase pudieran influir en el resultado. Por eso eligieron la encuesta de un medio local como CÓRDOBA.

"Con este ejercicio he querido que mis alumnos vean que en ocasiones como estas los resultados de las encuestas no reflejan las preferencias de los lectores de los periódicos", ha explicado Gómez Quijano. Según este profesor, puede que en las primeras horas tras el debate, las encuestas sí reflejasen lo que votaron los usuarios de los periódicos en cada caso, pero al día siguiente ya se notaban cambios en los resultados, fruto de la acción de los seguidores de cada partido en internet, que no tienen por qué ser habituales del periódico en cuestión ni coincidir con el perfil de los lectores.

Gómez Quijano ha compartido el resultado de su ejercicio en Twitter: